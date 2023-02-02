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Payment Asia帶動線上線下交易量　擴大商戶客戶群

02/02/2023

 

近年網上銷售需求大增，商戶、企業需要快捷有效的收款服務，同時亦講求資金安全，尤其是虛擬貨幣平台FTX破產風暴引起全球震撼後，資金安全更是重中之重。在本地及海外市場累積超過20年第三方支付方案服務經驗的Payment Asia，宗旨是「MORE THAN PAYMENT 不止於支付」，而且致力為企業提供一站式和安全的網上交易服務，有效網上營銷、保障資金安全、大數據分析、網店模板，務求帶動線上線下交易量，令商戶規模愈做愈大。

 

高級別安全標準　保證商戶資金安全
近年疫情令線上銷售額激增，傳統商戶改變營商方法。在眾多收款服務中，Payment Asia憑藉在海外服務不同規模的客戶，近如東南亞遠至歐洲澳洲等等，提供現金流管理、市場營銷等服務，從跨境交易中積累了豐富經驗，能夠幫助香港企業走向更大平台。

 

Payment Asia

 Payment Asia市場營銷經理李嘉希介紹公司最新營銷服務。

 

作為知名及信譽良好的第三方收款服務供應商，最重要是保障商戶交易安全，同時資金按時到賬。為香港商戶提供全球最嚴格支付產業資料安全標準（PCI DSS）認證的收款平台，基礎架構符合高級別的安全標準，定期第三方安全審計，以及多個防火牆，可信的雲存儲保護資料免受黑客攻擊，而且會在數據保留期過後屏蔽敏感數據。為商戶保證商戶現金流穩定，和業務安全運營，盡可能地防止和偵測潛在的不合規風險。

 

E-FACTOR服務希望助推客戶銷售額增長四成
香港中小企業面對多項挑戰，尤其在新的網絡環境下，將生意推廣到亞洲乃至全球更多地方，Payment Asia因此針對性推出一系列服務如E-FACTOR，以解決客戶整個產業鏈上的各種需求，包括網店模板，提供相應的視頻、相片、直播等設備，以至撮合網紅代言及營銷方案，讓商戶的產品在各類網上商店更受注目。正確推廣使銷售額相對增加46%以上，不僅只是提供支付服務，而是協助商戶愈做愈大，與大家一起成長。

 

用數據分析消費者趨勢，採用有針對性的營銷手段，已經是現今商家的必須採用的模式。Payment Asia作為一間B2B公司，為零售業分析大數據，反映行業的發展趨勢，了解客戶支付方式及消費習慣，幫助客戶進行高效市場營銷，用最低成本提升最大曝光率，提高銷售額。

 

Payment Asia

 Payment Asia市場營銷經理李嘉希在位於觀塘的E-FACTOR展示公司近年所獲獎項。

 

東南亞數碼轉型　跨境零售把握商機
跨境零售的成功關鍵，在於認識當地消費者。縱觀東南亞國家的線上支付營銷表現，其線上支付發展迅速，疫情後更形成了手機電子錢包支付的消費習慣，加上東南亞的GDP預計將在2025年達到4.7萬億美元，意味有大量年輕、熱愛科技的消費者，將在未來10年持續增長。東南亞現在正經歷數碼轉型，新加坡作爲東南亞的門戶，疫情後，新加坡商戶接駁線上支付月增18%，香港月增速只有8.3%左右，增速遠超香港。然而香港的資本市場規模、多年經濟法律基礎和多元的文化，仍然支撐香港作爲亞洲金融中心的地位，因而本港企業在大環境低迷的情況下，應把握機會放眼亞洲市場。

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