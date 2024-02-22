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2024資本增值策略：高息活存讓資金靈活調配　攻守兼備

22/02/2024

 

踏入2024年一個多月以來，本港投資市場一片風聲鶴唳。恒指在一月份累跌逾1562點，更曾失守15000點關口；某大型地產代理的信心及樓價指數又連跌25周；中港股市表現疲弱，更連累打工仔一月份的MPF，人均蝕5,000元。不過，在物價仍然高企的時勢，普羅大眾要保本之餘亦希望增值資本，定存收息理應是最佳選擇；然而，萬一市況見底，投資市道回復暢旺，就未必能及時調配資金。^^

 

可獲高達4.5%活存息口

銀行活期存款息口低是常識吧？想得到較高息口，定存似乎是唯一選擇。渣打旗下虛擬銀行Mox最近推出無上限1.5%活存基本年利率。事實上，近期有不少虛擬銀行都以高息作招徠，單看各行宣傳的息口相當吸引。不過細望其他虛擬銀行的條款，發現所謂高息只限在指定時期之內，且期間的息口有所不同，並全部設有存款金額上限。而Mox客戶則由即日開始，不設門檻、沒有金額上限，無條件¹ 可獲1.5%活存基本年利率。

不過投資市場瞬息萬變，即使並非定期存款，倘若將資金調離銀行戶口轉移至証券商的投資戶口，再高的銀行息口也是「無福消受」。 Mox則設有高達1.5%投資額外活存年利率*，只要經Mox Invest平台買賣港股、美股 (包括零碎股)、淨買入基金或兌換貨幣，每個月内累積至少一萬港元等值的交易金額，300萬港元以內的存款便可享合共高達3%活存年利率，讓客戶獲取更高息口。此外，新客戶在3月31日或之前開立Mox戶口，300萬港元以下的存款，再額外享有1.5%年利率^，即合共賺取高達4.5%活存高息，絕對可比媲傳統銀行的定存利率。

了解更多Mox活期存款年利率: https://bit.ly/49ClJoM

 
限時優惠開戶賺高達1,628元現金獎賞
當然，普遍港人都是精明消費者，努力儲錢賺息之餘，亦不忘消費期間賺取更多現金獎賞，而Mox便為新客戶提供限時迎新優惠，高達1,628港元現金獎賞。由即日起至2024年3月31日，新客戶只要憑邀請碼「MOX1028」開戶並成功申請Mox Credit，即賺228港元現金獎賞^。而在Mox Credit獲批核首30天內，只要用Mox Credit簽賬滿800港元合資格消費，即可額獲得800港元現金獎賞^。如於2024年2月29日前完成800港元消費要求，更額外再享有600港元現金獎賞^ (獎賞將於2024年5月1日前存入你的Mox戶口)。

到Mox開戶的過程非常簡單，客戶可隨時隨地下載其手機應用程式，只需身份證、住址證明及電郵地址，幾分鐘的簡單開戶便完成，可享有高達4.5%活存年利息，及高達1,628港元現金獎賞，為龍年理財輕鬆賺高息，做好準備。

立即開戶: https://bit.ly/3I5fhLx

 

投資及外滙買賣涉及風險。受Mox Invest條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

受一般條款及細則及其所有附表約束。詳請請參閱Mox網站「條款及細則」的部分。Mox基本存款年利率不適用於客戶定期存款賬戶下持有的任何存款。

*受基本活期存款年利率升級計劃條款及細則約束。如你在每月的最後一天完成要求，你將不能於翌日享有額外年利率。詳情請查閱相關條款及細則。
^受迎新Bonus推廣（2024年2月至3月）條款及細則、受MOX1028邀請碼推廣條款及細則、「MOX1028」邀請碼推廣 - 額外獎賞條款及細則約束。

 

 ^^以上資訊僅代表專題作者的個人意見和觀點

 

資料由客戶提供

 

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