23條 | 立法會全票三讀通過23條草案，本月23日刊憲和生效

立法會今日（19日）三讀全票通過涉《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》，立法會主席梁君彥亦破例投票。行政長官李家超表示，將簽署有關法案，並於本月23日刊憲及公布實施，即於本月23日正式生效。

李家超表示，今日是香港等待了26年8個月零19日的歷史時刻，是特區第六屆政府和第七屆立法會終於共同完成光榮使命的歷史時刻，是香港特區共同譜寫光榮歷史的驕傲時刻。今日履行了《基本法》第23條本地立法的憲制責任。完成了歷史使命，不負中央所託，不負國家信任。

他表示，《維護國家安全條例》讓香港有效防範、制止和懲治間諜活動、外國情報單位的陰謀陷阱和敵對勢力的滲透破壞；可有效防範「黑暴」、「顏色革命」、「港獨」和暴力破壞。

梁君彥在破例投票後指，一般而言立法會主席不會投票，但今次是歷史性時刻，是維護國家安全的重大工作，所以和所有議員一起投票支持。

根據程序，草案三讀通過後，就會將法案提交行政長官簽署並刊憲。

撰文：經濟通採訪組

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