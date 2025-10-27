大行報告 | 小米跌夠未？表列大行最新評級/目標價
27/10/2025
．4間大行點評小米(01810)，其中富瑞看最淡56.18元
．高盛看聯想集團(00992)目標13.62元，維持買入評級
．滙證、廣發調整中移動(00941)目標，分別看106元及105.66元
