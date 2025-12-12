大行報告 | 渣打、藥明系、潤電及濠賭股最新評級/目標價，花旗牛看金沙$26.5
12/12/2025
．高盛恢復渣打(02888)目標及評級，看203元
．中信里昂升藥明系目標價，其中藥明康德(02359)目標上調至140.8元
．花旗點評多隻濠賭股，維持銀娛(00027)目標及評級不變
12/12/2025
異動股 ｜消費板塊集體造好，「促內需」成中經會八大任務之首
