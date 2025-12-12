  • 會員
稅貸攻略 | 稅貸你要知：低息稅貸或收手續費，借貸成本未必為零

12/12/2025

　　又到一年一度的交稅季節，面對金額不菲的稅單，不少打工仔便將目光投向銀行，財務公司也大力推廣的稅貸產品。市場上產品令人眼花繚亂，其「最低實際年利率」看似極具吸引力。然而，這些宣傳數字背後，往往隱藏著容易被忽略的細節與條件，一不留神，借「平錢」可能反令財務負擔加重。

 

稅貸攻略 | 稅貸你要知：低息稅貸或收手續費，借貸成本未必為零

 

最低利率通常只適用於大額貸款

 

　　提及稅貸，不少人首先想到低息，相關稅貸優惠經常標榜「低息」，但其相應的「低息」，通常只適用於大額貸款，而小額貸款的利息往往更高，而有些產品以首數個月極低利息作招徠，但後期利率上升，全程計算下來未必划算。至於所謂「零息」貸款，實則可能將成本轉為手續費，因此「零息」並不代表毫無借貸成本。

 

　　另外，一般來說，貸款金額愈小、還款期愈長，利率便愈高。若有需要借貸交稅，應仔細比較不同金額及還款期對應的「實際年利率」。這項指標已計算利息、手續費及其他收費（不包括逾期還款或提前還款相關費用），能更真實反映借貸成本，同時，也要看清每月還款額，評估實際利息支出與自身還款能力。稅務貸款的還款期不宜超過12個月，因為下一年的同一時間又需繳交新稅單。

 

最低實際年利率或已計及相關回贈

 

　　不少金融機構以「最低實際年利率」作招徠，但這個最吸引的數字，通常附帶一個重要前提：包含相關回贈。若撇除回贈，真實的貸款利率往往會更高，而不同機構計算利率與回贈的方式均有所不同。

 

　　金融機構往往要求客戶選擇較長的還款期，才能盡享最高回贈。然而，還款期拉長意味著整體利息支出可能大幅增加，甚至抵銷回贈帶來的好處。另外，稅貸的借款額度往往跟月薪或稅額掛鈎，申請人享最平息通常是特選客戶，又或教師、公務員及專業人士等高薪族。

 

　　不少稅貸產品設有「冷靜期」。若在期內取消貸款，或可免卻利息，但部分機構仍會收取「貸款開立費」或手續費。這意味著即使取消貸款，借款人仍可能需支付一筆費用。

 

撰文：經濟通採訪組

 

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/12/2025 04:34 EST
