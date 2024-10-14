把握2024投資機遇：減息周期下的智慧配置

2024年的投資萬事通之《減息周期超前部署》講座已圓滿落幕！這場由經濟通主辦的盛會，聚集了多位金融精英，主持嘉賓是有「少年股神」之稱，涉足金融市場已有28年的何啟聰(Ivan)，講者則有惠理基金管理公司ETF業務高級策略師趙善德 (Alex)、中信證券國際股權衍生品銷售經理李佳原(Sam)，以及老虎證券(香港)資管CIO/老虎集團投研總監陳慶煒(David)，為我們帶來了一場關於投資世界的智慧盛宴。

在全球主要經濟體進入減息周期的大潮中，投資者正面臨著前所未有的挑戰與機遇。美國聯儲局終結加息周期，開啟了減息征程，而聯邦公開市場委員會更在最新的經濟預測中，明示未來兩年將合共減息２厘。在這樣的背景下，如何適應全球利率下行局勢？三位嘉賓講者透露了他們對2024年市場走勢的獨到見解，涵蓋了地緣政治風險、減息周期及美國大選等熱門話題。同時，他們也分享了有關資產配置的寶貴建議，包括港股、美股、牛熊輪證以及黃金ETF等。

中信證券的Sam解析了減息周期對港股的影響，隨著美國聯儲局採取減息措施，內地息差和外匯壓力獲得紓緩，為政策鬆動開辟了空間。香港金管局也將跟隨聯儲局的步伐進行減息。當前港股估值雖然曾有過大幅上漲，但仍處於相對低位，這可能意味著某種程度上存在投資機會，並講解了利用牛熊證及認股證捉住市場機會的策略。

Sam進一步解釋，輪證和其他結構性產品在市場上受歡迎，通常因其槓桿效應而受到投資者青睞。投資者可用較少資金參與心儀的股票或其他資產，且風險僅限於已投入的本金，不涉及保證金機制。這不僅可以增加潛在回報，還可以有效控制風險。

惠理基金的Alex介紹了黃金ETF，指出隨著通脹降溫和聯儲局轉向減息，聯邦基金利率可能在年底下調１厘。此外，美國總統大選的不確定性也使黃金再次成為避險資產的首選。全球央行持有的黃金數量在今年首季亦創下單季紀錄新高，且多數央行預計未來12個月全球黃金儲備將會增加。在這樣的大環境下，黃金ETF成為了一個不錯的選擇，而惠理基金 - 價值黃金ETF更是唯一在香港設有實體倉庫的黃金ETF，並提供了港元、人民幣及美元交易櫃台，更擁有13年的優秀表現紀錄。

至於美股方面，老虎證券的David分析指，美股在全球股票市場市值中佔了五成之多，而全球最優秀的公司大多在美股上市。在全球資金的追逐下，美股長期上揚，並超越其他區域股市。

然而，David也警告說，美股最大的特點是慢升急跌，受多方因素影響。勞動市場的疲弱表現引發擔憂，但這並不一定代表經濟衰退。展望未來，David認為在美國出現經濟「軟著陸」的前提下，股票類風險資產仍有較好的表現，特別是小型股、REITs和生物科技等利率敏感股份。同时，美國短期國債受惠於減息，而長期國債則受到穩健的經濟增長支持。至於AI熱潮，David認為，美國大型科技股市盈率(TTM)平均只有2000年時的一半，仍然較低，且AI技術革命仍處於初期，增長空間巨大。

在這個充滿挑戰和機遇的時刻，投資者們應保持警覺，把握時機，理性配置資產，才能在波濤壯闊的投資海洋中獲得豐碩的回報！

敬請期待未來不同主題的經濟通投資講座。

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