探討特朗普2.0：市場投資的新機遇與挑戰

在充滿不確定性的金融市場中，如何把握機會？11月26日，由《經濟通》主辦的《2024投資萬事通：特朗普2.0 投資策略》圓滿結束。講座吸引了眾多投資者的目光，重點探討特朗普若再次掌舵美國，將對金融市場帶來的深遠影響。

本次講座由被譽為「少年股神」的何啟聰主持，他涉足金融界超過28年，經驗豐富。與他同台的還有中銀國際證券銷售及衍生產品董事朱紅小姐、南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳小姐，以及uSMART 合作資深基金經理凌卓榮先生，這些嘉賓各自在投資領域都有著卓越的成就和深厚的專業知識。

特朗普重返白宮的潛在影響

講座的核心議題圍繞特朗普再次擔任美國總統對市場的影響。未來的政策走向是否將刺激經濟增長，抑或引發通脹壓力和財赤擴大？特朗普上任之前宣布將對中國商品加徵10%的進口關稅，這一措施引發市場廣泛關注。資深基金經理凌卓榮指出，市場早在今年中就已預期特朗普的當選，美股亦開始上揚。

他強調，儘管標普500指數目前的量化評分為12分，顯示出上升潛力，但過去的經驗告訴我們，政府換屆常常伴隨著股市的調整，12月或有所調整。這無疑為投資者敲響了警鐘，讓他們在這一波漲勢中保持警覺。

行業焦點：新能源與金融股

在行業分析方面，凌卓榮提到特朗普政府將推動新能源的發展，令到例如GRID能源股ETF這類能源相關ETF表現亮眼，其中特斯拉和英偉達亦佔了一席位。此外，特朗普傾向放鬆金融機構的監管及預期將促進IPO活動，對金融股無疑是一大利好因素，XLF.US的表現預示著金融類ETF的潛在收益。

中銀國際證券的朱紅則認為，特朗普的政策對港股影響有限。她指出，進口關稅並不會直接影響香港的股市，美國加徵進口關稅，反有可能因其對中國商品的依賴度高而導致通脹上升。在她看來，港股的底部已經出現，投資者可關注恒指的牛熊證進行短線操作。

虛擬貨幣的風險與機遇

隨著特朗普對虛擬貨幣的支持，市場對這一領域的興趣亦日益高漲。南方東英資產管理的李溢琳提到，他們推出的比特幣及以太幣期貨ETF受香港證監會監管，為投資者提供了一個安全的投資渠道。然而，投資虛擬資產的風險依然存在，交易平台的倒閉可能導致嚴重損失。

李溢琳還指出，儘管市場對美股泡沫的擔憂不斷增加，但從市盈率來看，七巨頭的估值仍然相對合理。她建議投資者通過ETF分散風險，這種方式不僅省時省力，更能有效降低個股風險。另外，黃金ETF亦可小注部署以應對特朗普上台後可能對金融市場造成震盪。

隨著特朗普2.0策略的逐步明朗，市場的機遇與挑戰並存。投資者需敏銳捕捉市場動向，靈活調整投資策略。無論是新能源、金融股還是虛擬貨幣，未來的投資之路將充滿變數，但只要把握好每一次機會，便能在波瀾壯闊的市場中立於不敗之地。

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