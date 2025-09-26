  • 會員
減息重來：投資者必備的第四季投資攻略

26/09/2025

減息重來：投資者必備的第四季投資攻略

 

議息前夕，不少投資者都計劃好好部署，減息周期重啟下的第四季投資策略。由《經濟通》主辦的投資講座，主題為「全球經濟動蕩 收益與增長的動態配置策略」，為大家請來的資深的投資專家，多方面從不同資產及產品著手，帶大家認識不同策略及工具的優點及擅長，去應付及捕捉多變的市況。講者包括著名財經評論員溫傑（比比），不但講股，亦有講金。中銀國際證券銷售及衍生產品董事朱紅（Niki）教路如何利用衍生工具，在港股中更快速地尋寶。方德港美股首席嘉賓 Darius 分析了，減息周期下，港股有那些機遇。至於 Global X ETFs ETF 研究分析師黃一民（Jeff）及劉子郡（Lizzy），帶來了不同產品，適合較進取及較保守投資者，讓投資者能根據自己的風險來制定策略。

 

 

減息預期下的港股：資金充裕與估值優勢

 

今年以來美國首次減息，市場憧憬第四季仍有另外一至兩次的減息空間。比比指，年初至九月中，雖然暫停了減息多月，但仍以「水牛」形容港股，因期間資金非常充裕及活躍，消費品股、晶片股、機械人股、生科股等等，多個板塊輪流炒作，題材多、氣氛暢旺。之前為恒指所定的目標 25300 點已達，在未來有更會挑戰 28000 點。Niki 亦指，不少港股估值比 A 股吸引，所以北水對港股興趣大增。至於衍生工具市場，最近一直由好倉主導，建議投資者隨時登上網站，查看最新的市場數據，才更能捕捉市場脈搏。

 

減息重來：投資者必備的第四季投資攻略

 

歷史借鏡：港股牛市與 AI 機會

 

Darius 則詳細列出多次減息周期下，恒指的表現升多跌少，「歷史不會重演，但總是會押韻」，相信港股牛市會持續。AI 行情更是投資者不能錯失的重大主題，炒作次序，應先集中上游，例如人工智能硬件及製造，繼而是軟件及應用，如教育、醫療等受惠概念股。比比看好的半導體股有 ASMPT (0522)。

 

減息重來：投資者必備的第四季投資攻略

 

啞鈴策略：攻守平衡的 ETF 組合

 

要攻守兼備，則要做到組合內，包含較進取的成長型資產和較低風險的防禦型資產，採取「啞鈴策略」，Jeff 及 Lizzy 更詳細地以例子生動地解說。例如Global X 中國核心科技 ETF（3448）和 Global X 中國半導體 ETF（3191）是成長型的科技類，作為「啞呤」的一端；配上 Global X 恒生高股息率 ETF（3110）及 Global X 標普 500 備兌認購期權主動型 ETF（3415），有收息及防禦的功能，作為「啞鈴」的另一端，便可以做到攻守兼備。運用 ETF 一攬子資產，即高度分散的特點，能有效減低過度集中的風險，ETF 的低成本更是其獨特優勢。

 

減息重來：投資者必備的第四季投資攻略

 

黃金的黃金機會：投資工具四步曲

 

減息重來：投資者必備的第四季投資攻略

 

美股方面，比比指要留意美國經濟會否有變壞的趨勢，例如新增職位會否繼續減速等。減息趨勢下，美元有機會較疲弱，變相令金價有支持。比比估計，未來六個月內，金價有機會升至 4000 美元大關。睇好黃金的工具可以有四步曲：最簡單就是黃金 ETF；第二黃金股或 ETF 的衍生工具如輪證；第三亦可以投入金礦股；第四步曲就是直接投入金市，以槓桿去做看好看淡的操作。比比舉例，利用上志國際的黃金交易平台，零佣金零手續費進行買賣，降低成本，有利增加勝算。

 

減息重來：投資者必備的第四季投資攻略

 

