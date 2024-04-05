地震| 花蓮強震增至10死逾千傷，台積電晶圓廠設備復原超八成

．台灣花蓮7.2級地震，截至昨(4日)晚8時增至10死、1099傷、705受困、15失聯，救援人員全力搜救中

．截至今早7時半左右，當地已發生逾480次餘震，大部分為3-4級

．台積電持續檢查後，於地震當晚(3日)表示，其晶圓廠設備復原率已超過80%

台灣花蓮7.2級地震，截至昨(4日)晚8時增至10死、1099傷、705受困、15失聯，救援人員全力搜救中。截至今早7時半左右，當地已發生逾480次餘震，大部分為3-4級。

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台灣晶片製造巨擘台積電在地震後通報有少數生產設備受損，並影響部分產線生產，不過主要機台包含所有極紫外光(EUV)微影設備均無受損。台積電持續檢查後，於地震當晚(3日)表示，其晶圓廠設備復原率已超過80%，新建的晶圓廠如晶圓18廠預計在4日晚間完全復原。



台積電南科晶圓18廠採5納米以下先進製程，主要客戶包括英偉達、超微、蘋果、聯發科等。對於市場擔憂地震影響內存產能導致價格上漲，英偉達發聲明指，與製造合作夥伴商議後，預期台灣這次地震不會對供應造成任何影響。

撰文：經濟通中國組

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