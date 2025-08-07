神州經脈 | 外儲年內首降，7月進出口勝預期，滬指連升人幣止跌

中國7月進出口數據超預期帶來提振，A股市場今日（7日）延續強勢，滬綜指盤中漲至3645點、去年10月以來高位，全日收升0.16%報3639.67點，連升四日。深成指及創業板指分別跌0.18%及0.68%。滬深兩市全日成交額1.83萬億元（人民幣．下同），較上個交易日915億元或5.3%。

中國7月以美元計價出口及進口增幅均大勝預期。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1777，較上個交易日4時30分收盤價升123點子，止兩連跌，全日在7.1768至7.1830之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1345，較上個交易日升64點子，創2024年11月6日以來逾九個月新高，較市場預測仍偏強逾350點。

今日新聞精選

1. 中國7月以美元計價出口總值同比增幅擴大至7.2%大勝預期，創今年4月以來三個月新高；進口總值同比增幅由1.1%增至4.1%，同樣大勝預期，並創去年7月以來一年新高。分析人士認為，關稅緩和期效應持續，助推7月進出口同比增幅提速，考慮到「搶訂單」已在一定程度上透支需求，預計出口的強勁表現將在未來幾個月逐漸收斂，加之關稅不確定性的警鐘未消，出口下行風險在積聚。

2. 人民銀行公布數據顯示，中國7月末外匯儲備報32922.35億美元，環比減少251.87億美元，為今年以來首次減少，減幅0.76%。中國7月末黃金儲備報7396萬盎司，環比增加6萬盎司，為連續第九個月增持黃金。國家外匯管理局表示，7月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

3. 國辦日前下發文件，明確從2025年秋季學期起，免除公辦幼兒園學前一年（大班）在園兒童保育教育費。國新辦今日舉行國務院政策例行吹風會，財政部副部長郭婷婷在會上表示，經測算，僅今年秋季一個學期，全國財政將增加支出大約是200億元，相應減少家庭支出200億元，預計今年秋季學期將惠及約1200萬人。財政部科教和文化司司長許留慶稱，財政部已經安排了中央財政需要承擔的年保育教育費補助資金，將於近日下達。

4. 工信部等七部門印發《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，要求到2027年，腦機接口關鍵技術取得突破，初步建立先進的技術體系、產業體系和標準體系。電極、芯片和整機產品性能達到國際先進水平，腦機接口產品在工業製造、醫療健康、生活消費等加快應用。到2030年，腦機接口產業創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業體系，培育2至3家有全球影響力的領軍企業和一批專精特新中小企業，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力邁入世界前列。

5. 中指研究院最新數據顯示，7月全國百城新建住宅均價為16877元/平方米，環比上漲0.18%，同比上漲2.64%；百城二手住宅均價為13585元／平方米，環比下跌0.77%，同比下跌7.32%。中指研究院最新發布7月融資月報顯示，7月房地產行業債券融資總額為713.9億元，同比增長90.3%，主要是受上年低基數效應影響。

6. 曹操出行與勝利證券簽署虛擬資產戰略合作備忘錄，重點推進RWA代幣化、穩定幣支付及合規數字貨幣發行，是國內出行行業首次系統性探索數字金融工具融合。曹操出行CEO龔昕表示，將通過RWA連接實體資產與數字金融，優化資本效率，為Robotaxi規模化運營構建新型支付基礎設施。其Robotaxi業務及新能源車隊將成為核心RWA標的，實現環境效益的數字化價值轉化。

7. 據印度傳媒報道，印度總理莫迪將於8月31日至9月1日訪問中國並出席上海合作組織天津峰會。報道指，此訪正值美國總統特朗普對印度加徵高額關稅、針對印度採購俄羅斯石油持續施壓之際，預計印度重新調整對華關係，或將形成制衡美國的關鍵因素。上海合作組織天津峰會將於8月31日至9月1日舉行，屆時將有20多個國家領導人和10個國際組織負責人出席峰會相關活動。

8. 中國人民銀行廣東省分行近日召開2025年下半年工作會議暨廣東外匯管理工作會議。其中提到，下半年要重點抓好以下工作：有效貫徹適度寬鬆的貨幣政策，支持廣東經濟挑起大樑；突出服務實體經濟重點方向，為經濟高質量發展提供更有效金融支撐；充分發揮宏觀審慎與金融穩定功能，守牢不發生系統性金融風險底線；穩步推進金融改革開放，助力廣東金融創新發展繼續走在前列；進一步優化外匯管理與服務，支持廣東穩住外貿外資基本盤。

撰文：經濟通中國組

