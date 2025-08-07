  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

神州經脈 | 外儲年內首降，7月進出口勝預期，滬指連升人幣止跌

07/08/2025

　　中國7月進出口數據超預期帶來提振，A股市場今日（7日）延續強勢，滬綜指盤中漲至3645點、去年10月以來高位，全日收升0.16%報3639.67點，連升四日。深成指及創業板指分別跌0.18%及0.68%。滬深兩市全日成交額1.83萬億元（人民幣．下同），較上個交易日915億元或5.3%。

 

神州經脈 | 外儲年內首降，7月進出口勝預期，滬指連升人幣止跌

中國7月以美元計價出口及進口增幅均大勝預期。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1777，較上個交易日4時30分收盤價升123點子，止兩連跌，全日在7.1768至7.1830之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1345，較上個交易日升64點子，創2024年11月6日以來逾九個月新高，較市場預測仍偏強逾350點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國7月以美元計價出口總值同比增幅擴大至7.2%大勝預期，創今年4月以來三個月新高；進口總值同比增幅由1.1%增至4.1%，同樣大勝預期，並創去年7月以來一年新高。分析人士認為，關稅緩和期效應持續，助推7月進出口同比增幅提速，考慮到「搶訂單」已在一定程度上透支需求，預計出口的強勁表現將在未來幾個月逐漸收斂，加之關稅不確定性的警鐘未消，出口下行風險在積聚。

 

2. 人民銀行公布數據顯示，中國7月末外匯儲備報32922.35億美元，環比減少251.87億美元，為今年以來首次減少，減幅0.76%。中國7月末黃金儲備報7396萬盎司，環比增加6萬盎司，為連續第九個月增持黃金。國家外匯管理局表示，7月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

 

3. 國辦日前下發文件，明確從2025年秋季學期起，免除公辦幼兒園學前一年（大班）在園兒童保育教育費。國新辦今日舉行國務院政策例行吹風會，財政部副部長郭婷婷在會上表示，經測算，僅今年秋季一個學期，全國財政將增加支出大約是200億元，相應減少家庭支出200億元，預計今年秋季學期將惠及約1200萬人。財政部科教和文化司司長許留慶稱，財政部已經安排了中央財政需要承擔的年保育教育費補助資金，將於近日下達。

 

4. 工信部等七部門印發《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，要求到2027年，腦機接口關鍵技術取得突破，初步建立先進的技術體系、產業體系和標準體系。電極、芯片和整機產品性能達到國際先進水平，腦機接口產品在工業製造、醫療健康、生活消費等加快應用。到2030年，腦機接口產業創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業體系，培育2至3家有全球影響力的領軍企業和一批專精特新中小企業，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力邁入世界前列。

 

5. 中指研究院最新數據顯示，7月全國百城新建住宅均價為16877元/平方米，環比上漲0.18%，同比上漲2.64%；百城二手住宅均價為13585元／平方米，環比下跌0.77%，同比下跌7.32%。中指研究院最新發布7月融資月報顯示，7月房地產行業債券融資總額為713.9億元，同比增長90.3%，主要是受上年低基數效應影響。

 

6. 曹操出行與勝利證券簽署虛擬資產戰略合作備忘錄，重點推進RWA代幣化、穩定幣支付及合規數字貨幣發行，是國內出行行業首次系統性探索數字金融工具融合。曹操出行CEO龔昕表示，將通過RWA連接實體資產與數字金融，優化資本效率，為Robotaxi規模化運營構建新型支付基礎設施。其Robotaxi業務及新能源車隊將成為核心RWA標的，實現環境效益的數字化價值轉化。

 

7. 據印度傳媒報道，印度總理莫迪將於8月31日至9月1日訪問中國並出席上海合作組織天津峰會。報道指，此訪正值美國總統特朗普對印度加徵高額關稅、針對印度採購俄羅斯石油持續施壓之際，預計印度重新調整對華關係，或將形成制衡美國的關鍵因素。上海合作組織天津峰會將於8月31日至9月1日舉行，屆時將有20多個國家領導人和10個國際組織負責人出席峰會相關活動。

 

8. 中國人民銀行廣東省分行近日召開2025年下半年工作會議暨廣東外匯管理工作會議。其中提到，下半年要重點抓好以下工作：有效貫徹適度寬鬆的貨幣政策，支持廣東經濟挑起大樑；突出服務實體經濟重點方向，為經濟高質量發展提供更有效金融支撐；充分發揮宏觀審慎與金融穩定功能，守牢不發生系統性金融風險底線；穩步推進金融改革開放，助力廣東金融創新發展繼續走在前列；進一步優化外匯管理與服務，支持廣東穩住外貿外資基本盤。

 

撰文：經濟通中國組

 

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,104.97

最大成交額股票

深300274

陽光電源 #

81.600

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.186

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01239 TEAMWAY INTL GP
  • 0.205
  • 00700 騰訊控股
  • 561.000
  • 06955 博安生物
  • 18.400
  • 00585 意力國際
  • 0.700
  • 01470 富一國際控股
  • 0.106
股份推介
  • 02378 保誠
  • 100.800
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 76.000
  • 目標︰$83.50
  • 01088 中國神華
  • 36.760
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 17.950
  • 目標︰$23.10
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.900
  • 目標︰$0.95
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.300
  • 00388 香港交易所
  • 427.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 111.200
  • 00941 中國移動
  • 86.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 79.150
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 86.900
  • 目標︰--
  • 01088 中國神華
  • 36.760
  • 目標︰$40.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.120
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/08/2025 17:05  《盤後部署》恒指再失兩萬五料續整固，金界控股突破阻力位可上車

08/08/2025 17:13  【地皮截標】地政總署︰屯門海珠路住宅地共接獲8份標書

08/08/2025 12:37  中遠海運集團據報在長和港口交易中尋求至少20%股份

08/08/2025 17:54  【穩定幣】彭博：中國監管部門要求券商等機構減少研討穩定幣

08/08/2025 11:29  據報新世界(00017)與黑石、凱德集團等洽談出售資產

08/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒７１億元，買阿里沽中芯

08/08/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】中銀升中移動目標逾一成半，中信里昂升太古至增持

08/08/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微軟至０﹒１５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 機器人大會開幕，新能源車出口倍增，滬指周漲2%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 渣打與香港電訊等成立合營，在港申穩定幣發行人牌照新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李偉傑：恒指50天線防守力強，下周需留意三項因素新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門上葡京直擊逾百真品　「畢加索：縱情尋美」特展，現場感受藝術巨匠情感世界
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025｜TruffleBAKERY香港獨家推出黑松露、黑芝麻麻糬月餅，日式木盒及風呂敷設計，會員訂購加送麵包禮盒
人氣文章

足球俱樂部．主教練

買人未夠班，攻守不平衡；艾摩謙見底，曼聯難爭霸
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環新派韓國料理！法式人蔘雞、醬油蝦配番茄清湯、生牛肉他他紫菜撻，星級主廚以美食分享快樂！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

以步行當作運動？研究：餐後散步10分鐘減慢性便秘！高血壓、糖尿病患者也要多走路
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性冷淡不一定是性的問題？性慾缺失，或是婚姻亮起紅燈的訊號
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抑鬱症｜27歲女受連番打擊導致嚴重抑鬱，厭食症、胃萎縮，體重僅38.5磅
人氣文章
健康早餐︱30歲女性3個月減重5kg逆轉脂肪肝，醫生推薦2種控糖減脂食物新文章
人氣文章
不吸煙也可能得肺癌！最新研究指出加工食物增加肺癌風險 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 20:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事08/08/2025
神州經脈 | 機器人大會開幕，新能源車出口倍增，滬指周漲2%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處