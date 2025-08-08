  • 會員
京城近觀｜「催婚」到「催生」的國家級工程

08/08/2025

　　3600x3+750x10=18300。最近，生完孩子3個月的朋友心裏樂開了花。她算了算，最近兩項生育補貼政策加起來她應該一共能手到補貼18300元(人民幣．下同)。

 

　　最近國家接連出台了兩項重磅政策。罕見直接發錢「催生」。先是育兒補貼政策，從2025年起，對3歲以下嬰幼兒每孩每年補貼3600元，至其年滿3周歲，即3年共補貼10800元；二是免費學前教育政策。按照北京一級公立幼兒園的學費每月750元標準來算，扣除寒暑假兩個月，一年補貼是7500元。兩項加起來就是18300元。

 

　　對比香港2023年起推出的為期3年的鼓勵生育措施--向每名在港出生且父母一方為港永久居民的嬰兒一次性發放2萬港元獎勵金，北京家庭生孩的補貼金額已頗為接近。

 

最近國家接連出台兩項重磅政策，包括免費學前教育一年，不管讀公立私立都可按公立標準免費。（黃燕明攝）

 

去年中國人口由降轉增，政策調整初見成效

 

　　婚姻、生育不只是家庭大事，更是國之大事。內地面對日益突出的人口老齡化的問題，少子化趨勢愈發明顯，人口形勢趨於嚴峻。中國的人口數字雖然連續幾年站在14億關口以上，但近年一直面對人口紅利下降的質疑。

 

　　內地三孩政策早在2021年5月便已放開。根據國家統計局數據，2024年末全國人口為14.08億人，比上年末減少139萬人，但全年出生人口為954萬人，比2023年增加52萬人。在三孩政策實施3年多以後，中國人口在2024年才由降轉增，也是自2017年以來首次回升，生育政策調整初見成效。

 

　　從國家到地方，「構建生育友好型社會」愈來愈重要，政策調控的目的是緩解育兒成本壓力、提升人口素質。不僅能夠提升個人和家庭的幸福感，更關乎人口世代更替、社會結構穩定、刺激消費和經濟增長的未來。儘管有分析指，中國正從人口紅利向人才紅利轉型，可是人口紅利還是非常重要。

 

面對日益突出的人口老化問題，國家出台生育補貼等「催生」。（AP圖片）

 

生育補貼在大城市杯水車薪，能否帶動出生人口逆轉？

 

　　這次國家發放的育兒補貼，可說是史無前例的大招，不管是一孩二孩三孩都能領。只要小孩出生在3歲以內，國家每年都會發3600元的育兒補貼直接打到帳戶。這是第一次國家直接大規模給人民發補貼生育。除了沒有一胎二胎的限制，還沒有戶口的限制，不管是城裏的還是鄉下的都能領取。

 

　　有分析指養大一個孩子到17歲，對於中小城市或農村的低收入的家庭來說成本是12.5萬，一線城市的高收入的家庭可能成本最低要130萬。每年3600元，平均下來每月300元，3年下來合計1.08萬元。育兒補貼在一線城市可謂杯水車薪，實在不算多。如果把錢花在買奶粉上，貴一點的每月只夠買一罐，光是吃奶粉就不夠花，可說心理支持大於實際支持。但對於廣大三四線城市和農村地區，也是國內生育意願更高的地區，這筆錢的激勵效應相信會來得更大一些。

 

有分析指養大一個孩子到17歲，至少需要花12.5萬元。（AP圖片）

 

奶粉及育兒周邊產品傳率先漲價

 

　　育兒補貼推出至今，還沒來得及到個人帳戶，很多年輕人生孩子的意願還沒有被提高，嗅覺靈敏的商人已經嗅到商機，奶粉率先漲價。社交平台上，不少家長發文表示，最近部分品牌奶粉售價明顯上漲，其中涉及多種品牌，上漲幅度從10多元到100元不等。對於「漲價」傳聞，多家品牌電商旗艦店客服均表示，價格是因為不同時期促銷政策活動不同，並非刻意漲價。貝因美和babycare品牌實體店則表示，近期沒有接到漲價通知。

 

網傳奶粉率先漲價，不過賣家否認。（網絡截圖）

 

　　奶粉只是其中一項支出，育兒周邊產品也同步開始漲價。有家長在網上吐槽紙尿褲漲價的問題。「同樣是官方旗艦店，babycare品牌的新生兒紙尿褲，從90多元上漲到了139元。」「還有一款安爾樂紙尿褲，之前108元現在124元。」

 

結婚今年5月起全國通辦，民政部進駐音樂節登記結婚

 

　　結婚人數歷來被視為出生人口的先行指標。結婚今年起步入「零門檻」時代。新修訂的《婚姻登記條例》今年5月10已開始施行，推出結婚全國通辦+取消戶口本。全國通辦，意味著結婚不用再回老家，打破地域、戶籍限制，而此前必須在一方戶籍地方能辦理。取消戶口本，意味著只要一張身份證，隨時隨地都能登記結婚，過去因父母反對或高額彩禮遇阻的情形不復存在。

 

國家將結婚「便利化」，希望推動更多年輕人結婚，然後生孩子。（AP圖片）

 

　　結婚的形式也趨近年輕人熱愛的方式。連音樂節都成了結婚登記地。有地方民政部門入駐音樂節，提供現場結婚登記服務。包括剛過去的7月12日至7月13日，2025新疆超級草莓音樂節、6月28日浙江寧波象山商會大廈舉辦的東海音樂節，5月17日至18日在成都市青羊區非遺博覽園舉辦的草莓音樂節等等，不僅提供現場結婚登記服務，還舉行了集體婚禮。

 

　　除了零門檻結婚外，四川、陝西、廣東、福建等地對「未婚生子」開大門，生育登記不再以婚姻為前提，新生兒上戶口不再以結婚證為條件。隨母或隨父落戶均可，若隨父落戶，需提交有資質的鑑定機構出具的親子關係鑑定書。

 

　　朋友說，想生孩子的自然會生，誰會只為生育補貼生孩子？把就業、醫療、養老、教育這四座大山搬開，生存環境變好了，孩子自然就會來了。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

