  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

神州經脈 | 機器人大會開幕，新能源車出口倍增，滬指周漲2%

08/08/2025

　　標普決定維持中國主權信用評級「A+」和展望「穩定」不變，中國財政部對此認為是對中國經濟增長韌性和債務管控成效高度認可，體現了對中國經濟向好前景的信心。滬深股市今日（8日）窄幅運行，滬綜指低開後，曾漲至3645.37點、去年10月以來高位，不過，午後倒跌，全日收跌0.12%報3635.13點，止四連升，全周累漲2%，是今年1月以來的最大單周升幅；深成指及創業板指今日分別跌0.26%及0.38%。滬深兩市全日成交額1.71萬億元（人民幣．下同），較上個交易日1153億元或6.6%。

 

神州經脈 | 機器人大會開幕，新能源車出口倍增，滬指周漲2%

世界機器人大會今日在北京開幕，各家人形機器人作出不同展示。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1826，較上個交易日4時30分收盤價跌49點子，全日在7.1805至7.1853之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1382，較上個交易日跌37點子，和市場預測偏強維持在350點以上。

 

今日新聞精選

 

1. 2025世界機器人大會今日在北京開幕，為期5天。工業和信息化部副部長辛國斌在開幕式上介紹，今年上半年，中國機器人產業營業收入同比增長27.8%，工業機器人和服務機器人產量同比分別增長35.6%和25.5%，連續12年位居全球最大工業機器人應用市場。據了解，今年大會吸引了200多家國內外優秀機器人企業參展，其中人形機器人整機企業50家，數量創同類展會之最。

 

2. 世界機器人大會開幕之際，全球首家具身智能機器人4S店Robot Mall亦於今日正式在北京開業，店內展示了全國40多家廠商的50多款機器人，涵蓋北京人形機器人創新中心「天工」、優必選Walker S、宇樹G1等人形機器人頂尖產品，從舞獅的機械狗到工業製造、抓藥的人形機器人，還有攤煎餅、做咖啡、投籃、繪畫、翻越障礙等眾多場景。

 

3. 中投公司召開2025年年中工作座談會，對下半年公司系統工作提出要求，包括加大「走出去」「引進來」、可持續投資力度；提升自主投資能力，優化總組合管理和配置模式，一體推進前中後台能力建設；加強對直管企業的引領指導，引導控參股機構做好金融「五篇大文章」；持續提升管理水平和運營效率，加強對外投資風險防控，完善直管企業管理體制機制，開展公司系統巡視巡察、內部審計。

 

4. 乘聯分會今日公布數據顯示，7月全國乘用車市場零售182.6萬輛，同比增長6.3%，環比下降12.4%；同期新能源乘用車市場零售98.7萬輛，同比增長12.0%，環比下降11.2%。此外，7月乘用車出口47.5萬輛，同比增長25%，環比下降1%；同期新能源乘用車廠商出口21.3萬輛，同比增長120.4%，環比增長7.6%。數據並顯示，7月乘用車生產222.9萬輛，同比增長12.1%，環比下降7.1%，產量創歷史同期新高。

 

5. 美國總統特朗普要求英特爾（Intel）新任行政總裁陳立武立即辭職，稱其因與中國公司的關係存在「高度衝突」。陳立武回應稱，英特爾正與美國政府接觸以澄清關切，並確保提供準確的信息。《路透》早前報道稱，陳立武個人或透過其風險基金，於2012年3月至2024年12月投資逾600家中國公司，涉及至少8家與中國軍方有關的企業，投資總額不少於2億美元。

 

6. 據《路透》引述來自東南亞國家的3名知情人士稱，美國不會立即對原產於一國、但從另一國轉運的商品實施更嚴厲的貿易懲罰。特朗普政府本月7日起對數十個國家進口貨物課徵新關稅，並在一道行政命令中指出，若商品被判定為非法改道以掩蓋原產地，將面臨高達40%的額外關稅，但該命未明確界定何為「轉運」。美國白宮官員曾多次點名越南、泰國等東南亞國家，指其協助中國商品轉運到美國。

 

7. 貴州茅台超高端新品「貴州茅台酒（五星商標上市70周年紀念）」今日在「i茅台」平台正式開售，限量25568瓶，據報僅2分鐘就售罄。據報開售後不久，電商平台上已有人報價10999元一瓶，較原價7000元加價近六成，而該鏈接已有6人付款。據悉，這款新品每一瓶均印有專屬身份編碼(19540501-20240430)，限量25568瓶對應25568個專屬身份編碼。

 

8. 據內媒報道，快手App已在首頁「團購」板塊下新增獨立「外賣」入口，加碼本地生活服務中的外賣賽道。報道指，「外賣」中的商品主要來自美團，用戶購買商品後，可以獲得兌換券，券需要在美團App內使用；部分「外賣」商品則直接來自快手商家，快手平台內商家可以直接上架外賣商品，且提供自配或第三方配送服務。

 

撰文：經濟通中國組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,104.97

最大成交額股票

深300274

陽光電源 #

81.600

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.186

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01239 TEAMWAY INTL GP
  • 0.205
  • 00700 騰訊控股
  • 561.000
  • 06955 博安生物
  • 18.400
  • 00585 意力國際
  • 0.700
  • 01470 富一國際控股
  • 0.106
股份推介
  • 02378 保誠
  • 100.800
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 76.000
  • 目標︰$83.50
  • 01088 中國神華
  • 36.760
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 17.950
  • 目標︰$23.10
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.900
  • 目標︰$0.95
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.300
  • 00388 香港交易所
  • 427.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 111.200
  • 00941 中國移動
  • 86.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 79.150
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 86.900
  • 目標︰--
  • 01088 中國神華
  • 36.760
  • 目標︰$40.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.120
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/08/2025 17:05  《盤後部署》恒指再失兩萬五料續整固，金界控股突破阻力位可上車

08/08/2025 17:13  【地皮截標】地政總署︰屯門海珠路住宅地共接獲8份標書

08/08/2025 12:37  中遠海運集團據報在長和港口交易中尋求至少20%股份

08/08/2025 17:54  【穩定幣】彭博：中國監管部門要求券商等機構減少研討穩定幣

08/08/2025 11:29  據報新世界(00017)與黑石、凱德集團等洽談出售資產

08/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒７１億元，買阿里沽中芯

08/08/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】中銀升中移動目標逾一成半，中信里昂升太古至增持

08/08/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微軟至０﹒１５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 機器人大會開幕，新能源車出口倍增，滬指周漲2%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 渣打與香港電訊等成立合營，在港申穩定幣發行人牌照新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李偉傑：恒指50天線防守力強，下周需留意三項因素新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

陳奕迅巡唱壓力大患焦慮症，目前仍需服藥，一粒音失誤也會發脾氣
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜李偉傑：恒指50天線防守力強 下周留意三項因素
人氣文章

手機情報站．徐帥

Honor Magic V5全球最薄大摺手機：暖白版本僅8.8mm、217g，早鳥預訂送過萬禮品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

在柏林圍牆作畫的人 —— 專訪法國藝術家Thierry Noir：「如果那天我向左行，人生會否不一樣？」
人氣文章

Fashion

Lyst Index 最人氣單品竟是 The Row 人字拖！3大不俗氣的人字拖穿搭術：跟 Rosé 學鬆弛感配搭公式、老錢風穿出高級感
人氣文章

電影寓言．朱相楠

威尼斯獲獎電影《愛是一把槍》：看李鴻其不甘於商業敘事的自編自導自演之作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
澳洲環境生態保育學習之旅
人氣文章
腦退化預防｜美國研究指出每周吃1次雞蛋，降低近5成風險 10大健腦食物＋7招護腦抗失智新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2025 20:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事08/08/2025
神州經脈 | 機器人大會開幕，新能源車出口倍增，滬指周漲2%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

08/08/2025 10:19

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處