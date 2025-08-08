神州經脈 | 機器人大會開幕，新能源車出口倍增，滬指周漲2%

標普決定維持中國主權信用評級「A+」和展望「穩定」不變，中國財政部對此認為是對中國經濟增長韌性和債務管控成效高度認可，體現了對中國經濟向好前景的信心。滬深股市今日（8日）窄幅運行，滬綜指低開後，曾漲至3645.37點、去年10月以來高位，不過，午後倒跌，全日收跌0.12%報3635.13點，止四連升，全周累漲2%，是今年1月以來的最大單周升幅；深成指及創業板指今日分別跌0.26%及0.38%。滬深兩市全日成交額1.71萬億元（人民幣．下同），較上個交易日1153億元或6.6%。

世界機器人大會今日在北京開幕，各家人形機器人作出不同展示。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1826，較上個交易日4時30分收盤價跌49點子，全日在7.1805至7.1853之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1382，較上個交易日跌37點子，和市場預測偏強維持在350點以上。

今日新聞精選

1. 2025世界機器人大會今日在北京開幕，為期5天。工業和信息化部副部長辛國斌在開幕式上介紹，今年上半年，中國機器人產業營業收入同比增長27.8%，工業機器人和服務機器人產量同比分別增長35.6%和25.5%，連續12年位居全球最大工業機器人應用市場。據了解，今年大會吸引了200多家國內外優秀機器人企業參展，其中人形機器人整機企業50家，數量創同類展會之最。

2. 世界機器人大會開幕之際，全球首家具身智能機器人4S店Robot Mall亦於今日正式在北京開業，店內展示了全國40多家廠商的50多款機器人，涵蓋北京人形機器人創新中心「天工」、優必選Walker S、宇樹G1等人形機器人頂尖產品，從舞獅的機械狗到工業製造、抓藥的人形機器人，還有攤煎餅、做咖啡、投籃、繪畫、翻越障礙等眾多場景。

3. 中投公司召開2025年年中工作座談會，對下半年公司系統工作提出要求，包括加大「走出去」「引進來」、可持續投資力度；提升自主投資能力，優化總組合管理和配置模式，一體推進前中後台能力建設；加強對直管企業的引領指導，引導控參股機構做好金融「五篇大文章」；持續提升管理水平和運營效率，加強對外投資風險防控，完善直管企業管理體制機制，開展公司系統巡視巡察、內部審計。

4. 乘聯分會今日公布數據顯示，7月全國乘用車市場零售182.6萬輛，同比增長6.3%，環比下降12.4%；同期新能源乘用車市場零售98.7萬輛，同比增長12.0%，環比下降11.2%。此外，7月乘用車出口47.5萬輛，同比增長25%，環比下降1%；同期新能源乘用車廠商出口21.3萬輛，同比增長120.4%，環比增長7.6%。數據並顯示，7月乘用車生產222.9萬輛，同比增長12.1%，環比下降7.1%，產量創歷史同期新高。

5. 美國總統特朗普要求英特爾（Intel）新任行政總裁陳立武立即辭職，稱其因與中國公司的關係存在「高度衝突」。陳立武回應稱，英特爾正與美國政府接觸以澄清關切，並確保提供準確的信息。《路透》早前報道稱，陳立武個人或透過其風險基金，於2012年3月至2024年12月投資逾600家中國公司，涉及至少8家與中國軍方有關的企業，投資總額不少於2億美元。

6. 據《路透》引述來自東南亞國家的3名知情人士稱，美國不會立即對原產於一國、但從另一國轉運的商品實施更嚴厲的貿易懲罰。特朗普政府本月7日起對數十個國家進口貨物課徵新關稅，並在一道行政命令中指出，若商品被判定為非法改道以掩蓋原產地，將面臨高達40%的額外關稅，但該命未明確界定何為「轉運」。美國白宮官員曾多次點名越南、泰國等東南亞國家，指其協助中國商品轉運到美國。

7. 貴州茅台超高端新品「貴州茅台酒（五星商標上市70周年紀念）」今日在「i茅台」平台正式開售，限量25568瓶，據報僅2分鐘就售罄。據報開售後不久，電商平台上已有人報價10999元一瓶，較原價7000元加價近六成，而該鏈接已有6人付款。據悉，這款新品每一瓶均印有專屬身份編碼(19540501-20240430)，限量25568瓶對應25568個專屬身份編碼。

8. 據內媒報道，快手App已在首頁「團購」板塊下新增獨立「外賣」入口，加碼本地生活服務中的外賣賽道。報道指，「外賣」中的商品主要來自美團，用戶購買商品後，可以獲得兌換券，券需要在美團App內使用；部分「外賣」商品則直接來自快手商家，快手平台內商家可以直接上架外賣商品，且提供自配或第三方配送服務。

撰文：經濟通中國組

