  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

神州經脈 | 央企或將收購存量房，傳DS用華為芯片訓練R2受挫

14/08/2025

　　滬綜指今日（14日）表現波動，盤中一舉衝上3700點，為2021年12月以來首次，可惜午後衝高回落，全日收市倒跌0.46%，止步三連升，收報3666.44點，3700關稍縱即逝；深成指也倒跌0.87%，創業板指收挫1.08%。投資者獲利了結，成交放量，滬深兩市全日交易額達2.28萬億元（人民幣．下同），創9個月新高（上個成交高位為去年11月12日2.55萬億元），較上個交易日大增1283億元或6%。

 

神州經脈 | 央企或將收購存量房，傳DS用華為芯片訓練R2受挫

外電指中國政府考慮鼓勵央企收購困難房企的待售商品房，以加快推進存量房處置工作。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1730，較上個交易日4時30分收盤價升25點子，兩連升，創7月28日以來逾兩周新高，全日在7.1670至7.1754之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1337，較上個交易日升13點子，兩連升，創2024年11月6日以來逾九個月新高。

 

今日新聞精選

 

1. 據《彭博》引述知情人士稱，中國監管部門考慮鼓勵央企收購困境開發商的待售商品房，以加快推進存量商品房的處置工作，竭力扭轉此前地方政府牽頭推動收購這些商品房效果甚微的局面。知情人士稱，監管部門計劃讓大型央企和中國信達等不良資產管理公司，參與存量商品房的收購處置。其中一位知情人士表示，它們將獲准動用人行去年規劃的3000億元保障性住房再貸款。官方數據顯示，中國商品房待售面積高達4.08億平方米。

 

2. 繼武漢、合肥、南京、北京等十餘個城市之後，上海鏈家以及貝殼找房也正式隱藏了上海所有二手房歷史成交價格。除了近期成交房源的成交價被隱藏，在售房源的房東調價信息也全部不可查看，只能看到掛牌日期、出現「價格變動」的調價日期，但無法獲悉調價的漲跌和幅度。業內人士分析，行情信息不再透明，此舉或許也會加劇信息壟斷，阻礙價格發現機制，可能導致買賣雙方信任流失。

 

3. 國新辦舉行高質量完成「十四五」規劃系列主題新聞發布會，介紹「十四五」時期數字中國建設發展成就，國家數據局局長劉烈宏在會上表示，去年推出了公共數據資源開發利用等21項政策，今年還將推出數據產權等10多項制度，全國一體化數據市場正在加快構建。另外，截至今年6月底，5G基站總數與2020年相比增長5倍達455萬個，千兆寬帶用戶增長34倍達2.26億戶，算力總規模位於全球第二。鴻蒙生態設備總量突破11.9億台。

 

4. 外電消息，即使特朗普政府放寬對中國取得美國先進半導體的某些限制之際，美國仍不遺餘力對中國實施芯片出口限制。知情人士表示，美國當局已在他們認為極有可能被非法轉運中國的先進芯片目標貨物中，暗中安裝定位追蹤裝置。這項先前未被公開的執法手段，旨在查探AI芯片是否被轉運到美國出口限制的目的地，而且僅適用於受到調查的特定貨物。

 

5. 據英國《金融時報》報道，DeepSeek在使用華為昇騰芯片訓練其R2模型時遇到持續的技術問題，因此推遲發布新AI模型DeepSeek-R2，這凸顯了北京方面推動取代美國技術的局限性。報道指，DeepSeek最終選擇使用英偉達芯片訓練其R2模型。綜合市場報道，DeepSeek-R2大模型原定5月推出，其後再傳將於8月15日至30日期間發布，惟接近DeepSeek人士指消息不實，並確認DeepSeek-R2在8月內並無發布計劃。

 

6. 中國化學與物理電源行業協會發布《關於維護公平競爭秩序，促進儲能行業健康發展的倡議》（徵求意見稿），目前已有152家企業參與此次倡議，包括比亞迪、億緯鋰能、華為數字能源等企業。倡議在成本價格行為規範方面，鼓勵成員單位以技術、服務、信譽和履約能力為基礎參與市場競爭；企業應根據自身經營狀況、成本評估和項目風險進行報價，避免不理性低價行為，防範「劣幣驅逐良幣」。

 

7. 在今天舉行的中國支線航空發展大會上，中國航空運輸協會正式發布《中國航空運輸協會航空客運自律公約》，內容包括加強行業自律，維護市場秩序，強化反壟斷和反不正當競爭措施；杜絕以排擠競爭對手為目的的惡意競爭行為，包括低價傾銷、虛假宣傳等；對航空銷售網絡平台以及銷售代理人執行的航司票價、退改簽規則等，中航協要加強監督管理，嚴禁違規捆綁銷售、價外加價。

 

8. 貴州省大數據發展管理局原局長景亞萍近日因涉嚴重職務違法及受賄而被雙開，一家官方媒體《四川手機報》報道稱，景亞萍涉用政府伺服器開礦場私挖327枚比特幣。不過官媒《中國新聞周刊》今日引述貴州省紀委監委宣傳部一位工作人員表示，該「爆料」是「謠言」，據其了解，景亞萍的案情並不涉及比特幣，該謠言最初是一些自媒體利用AI生成，目的是博流量，後來被一家媒體報道了；相關部門已就此事進行了溝通。該報道的媒體亦已刪稿。

 

撰文：經濟通中國組

 

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,173.31

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

24.360

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,939.05
    +16.78 (+0.037%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,472.96
    +6.38 (+0.099%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,728.07
    +14.93 (+0.069%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.826
變動率︰-1.937%
較港股︰-3.45%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.490
變動率︰-2.318%
較港股︰-1.10%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌585.166
變動率︰-3.075%
較港股︰-0.82%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌36.200
變動率︰-3.784%
較港股︰-0.60%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌122.330
變動率︰-3.571%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.260
變動率︰-3.596%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌129.600
變動率︰-3.929%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌32.040
變動率︰-5.542%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升23.959
變動率︰+7.825%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升9.455
變動率︰+6.836%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升231.270
變動率︰+2.988%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌144.060
變動率︰-4.018%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/08/2025 16:14 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/08/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/08/2025 16:14 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02225 今海醫療科技
  • 1.800
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 24.160
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.295
  • 08060 國聯通信
  • 0.120
  • 00924 坤集團
  • 0.340
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.880
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.260
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 106.400
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 79.550
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 02269 藥明生物
  • 30.820
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.800
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.990
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.200
報章貼士
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.910
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 10.270
  • 目標︰$12.00
  • 01729 匯聚科技
  • 12.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

14/08/2025 17:22  《盤後部署》騰訊登6後回吐拖跌恒指百點，中國儒意收購前景看俏

14/08/2025 16:32  【長和業績】長和(1)中期基本盈利升11%，息增至0.71元

14/08/2025 18:47  【長和業績】長和：港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成

14/08/2025 16:32  【長實業績】長實中期純利跌26.7%至63億元，息維持39仙

14/08/2025 17:35  京東第二季經調整純利跌49%，新業務經營損失148億人幣

14/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３４億元，買國壽沽騰訊

14/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】多間大行料騰訊登７００元關，績後長建獲升目標

14/08/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８２，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長實半年少賺27%派息持平，馬勵志︰如項目回報吸引有興趣增加在港投資新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

長和半年基本溢利升11%增派息，港口交易邀內地主要投資者討論，料年內難完成新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從豫卦看黑雨對香港經濟的啟示：黑雨敲警號？應如何應對？（有片） 新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪︰尖沙咀線啟航與山頂道設Panda Friends期間限定店
人氣文章

Shopping What’s On

一田電子印花換購：Tefal馬卡龍色系疊疊鑊套裝、鑄鋁鍋、不銹鋼電熱水壺，免費換購詳情
人氣文章

Shopping What’s On

Le Creuset 網上開倉優惠：低至三折！超過500款鍋具及陶瓷產品，買滿5件再享額外85折
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

「美魔女」的日常：護膚不能懶！專訪資深美容專家Erika Chen：保養是送給自己的禮物
人氣文章

Art & Living

8月劇場地圖：小說改編《擠迫的愛情與生活》、男演員獨腳戲《冚家拆》、《破地獄》韓國篇
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

G-Dragon愛牌Pomellato入門級珠寶推薦！從金鏈到寶石戒指，配搭出GD街頭風格
健康好人生 Health Channel
人氣文章
血癌｜台灣知名主持人確診血癌，需化療或骨髓移植，親自透露病況與專注治療
人氣文章
通便飲食 │ 長期便秘患慢性腎病風險增逾五成，醫生推介早上喝1種飲品快速通便新文章
人氣文章
腸癌 │ 51歲單親好爸爸抗癌2年生活拮据，分享千萬彩票無私計劃感動網民新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/08/2025
長實半年少賺27%派息持平，馬勵志︰如項目回報吸引有興趣增加在港投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處