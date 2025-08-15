  • 會員
神州經脈 | 固投增速25年低，工業消費年內最差，滬指連升兩周

15/08/2025

　　中國經濟第三季開局疲軟，不過滬綜指僅跌一日後就重拾升勢，無視7月經濟數據疲弱，今日（15日）盤中再度站上3700點，最終收升0.83%報3696.77點，深成指亦升1.6%，創業板大漲2.61%。兩市成交2.24萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少346億元或1.5%，是連續第三日成交破2萬億。

 

神州經脈 | 固投增速25年低，工業消費年內最差，滬指連升兩周

首7個月房地產開發投資同比降幅達歷史次低的12%，拖累首7個月全國固定資產投資僅增1.6%，創近25年最低水平。（資料圖片）

　　

　　回顧本周，因周末公布的7月CPI、PPI數據優於預期，滬指從周一（11日）起展開升勢，隨著中美確認就關稅休戰期再延長90天，全球供應鏈鬆一口氣，市場投資情緒升溫，大市連創新高，更在昨日重新登上三千七大關，為2021年12月以來首次。雖然滬綜指昨衝高回落，小跌收市，全周計仍漲1.7%，連升兩周累計升幅3.8%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1823，較上個交易日4時30分收盤價跌93點子，止兩連升，全日在7.1785至7.1846之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1371，較上個交易日跌34點子，止兩連升，較市場預測則偏強逾480點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國7月經濟數據全面遜於預期，其中社會消費品零售總額同比增長3.7%，創年內最低水平；7月工業增加值增5.7%創去年11月以來新低，首7月固定資產投資同比僅增1.6%，更創下2000年9月以來近25年最低水平。7月城鎮調查失業率升至5.2%，較6月上升0.2個百分點，與上年同月持平，並創四個月新高。

 

2. 國家統計局解讀7月經濟數據稱，總體來看，7月份，國民經濟克服外部環境複雜多變和國內極端天氣等不利影響，保持穩中有進。專家則指，考慮到上半年經濟增長已超全年5%的目標，決策層料可容忍下半年經濟活動的適度放緩；若三季度經濟持續走弱，四季度有望出台新的支持政策。

 

3. 今年1-7月全國房地產開發投資同比下降12%，創2020年1-2月新冠疫情暴發之初（-16.3%）以來逾5年新低，亦為歷來次低。據《財新》測算，7月當月房地產投資同比降幅擴大4.1個百分點至17%，或與房地產銷售持續惡化等因素有關。

 

4. 國家統計局，7月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體有所收窄。《路透》根據統計局數據測算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至2.8%，為去年3月以來近一年半最小；環比跌幅0.3%，與上月相同。

 

5. 據內媒報道，多個省市近期公告暫停受理汽車置換補貼申請業務，引起輿論關注，不過值得注意的是，當地的汽車報廢更新補貼申請仍繼續受理，而即將啟動的個人消費貸款貼息政策，也涵蓋了汽車消費領域。國家統計局今日解讀最新經濟數據時提到，下階段要繼續深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。

 

6. 世界人形機器人運動會昨日晚在北京開幕。本次運動會設26個賽項，吸引來自16個國家和地區的280支隊伍、500餘台人形機器人參與角逐。機器人將在短短3天的賽期內角逐26枚金牌。運動會首金今日誕生，在1500米田徑決賽中，靈翌科技（宇樹科技子公司）以6分34秒的成績奪冠，「天驕」隊（參賽機器人為天工）以6分55秒成亞軍，杭州宇樹科技以7分10秒獲第三名。

 

7. 為吸收外國科技人才，深入實施新時代人才強國戰略，國務院修改外國人入境出境管理條例，增加一項「K字簽證」，發給入境的外國青年科技人才，自10月1日起實施。「K字簽證」對象是全球知名大學或科研機構的科學、技術、工程、數學人才，在入境次數、有效期、停留期上有更多便利。具體條件和要求將在中國駐外使領館網站公布。

 

8. 老鋪黃金今日在官方微信公眾號發布調價預告，將於2025年8月25日進行產品提價調整，具體調價幅度尚未公布，調價前將對部分產品實施限購。老鋪黃金在今年2月已經調過一次價，涉及產品價格漲幅在4%-12%。據了解，老鋪黃金每年都會進行2-3次調價。

 

撰文：經濟通中國組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回中國故事

神州經脈 | 固投增速25年低，工業消費年內最差，滬指連升兩周
