港股 | 午市前瞻 | 信達生物公布合作好消息迎下周一染藍 現價追唔追？

美國最新一周首次申領失業救濟人數減2.7萬人至19.1萬人，創三年新低，少過預期的22萬人。美股個別走，道指回吐，標指納指微升。港股昨日反彈後今日回軟，恒指低開過百點後，窄幅上落，半日高低波幅僅147點。恒指半日收報25872，跌63點或0.2%，主板成交近817億元。恒生中國企業指數報9094，跌12點或0.1%。恒生科技指數報5604，跌11點或0.2%。

陳政深：中央經濟工作會議難有驚喜

恒指今日於百天線（約25818點）附近爭持。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，目前恒指處於震盪區間，區間範圍為保力加通道頂部（約27000點）到底部（約25200點）上下1800點範圍，相信本月剩餘時間都將在此區間波動。短線來看，恒指上方強阻力為此前高位26200點，下方支持位為25200點。他提到，目前市場氣氛不算負面，向下突破的可能性不大，該位置有充足支撐，但同時亦缺乏足夠動能上攻。

市場矚目的美聯儲議息會議以及中央經濟工作會議將於下周舉行，陳政深認為，中央經濟工作會議難有驚喜，此類會議主要是提出大方向的發展展望，只有等經濟實際出現增長動能時，才能給市場信心帶來實質性的提振。至於美聯儲議息會議，陳政深直言，市場更希望議息會議不要帶來太大的意外。目前市場減息預期已達九成，除非減息幅度大幅超過市場預期，否則對恒指的推動作用不大。若美聯儲如預期減息，恒指短線走勢仍維持25200點至26200點區間上落。

若信達生物進入商業化階段，估值翻倍不意外

信達生物(01801)公布，於昨日（4日）完成與武田製藥的全球戰略合作相關協議，包括許可、選擇權及合作協議各自之所有先決條件均已達成或獲豁免，同時完成向對方配發及發行約691.38萬股股份，佔信達已發行股本約0.4%，認購價每股112.56元，較公司上日收市價溢價20.3%，並設一年禁售期限制，涉資約7.78億元，有關款項為武田製藥首付款12億美元的一部分，信達生物還提到，公司另外有權獲高達102億美元潛在里程碑付款及大中華區外銷售分成。

信達生物與武田製藥就加速新一代免疫腫瘤及ADC療法全球開發及商業化達成戰略合作。陳政深表示，該合作可以被持續看好，因武田製藥作為全球領先的藥廠，其交易的最終目的是為了確保自身在大中華以外的地區有持續地新藥銷售利潤，本次合作表明其認可信達生物具備提供相關研發管線和銷售支持的能力，這無疑是一樁雙贏的合作方案。從長線來看，信達生物一旦進入商業化階段，估值翻倍一點都不意外。但他提醒投資者，製藥領域始終存在不小風險，包括商業化進程不及預期，或者藥品實際效用不突出等。

信達生物和武田製藥的交易於10月22日盤前公布，惟當天股價出現明顯的高開低走，甚至後續隨著交易推進，股價未突破過10月8日的高位105元。陳政深表示，此次合作實際上是武田製藥將自身部分的商業利益與信達生物綁定在一起，暫時未看出對於信達生物明顯不利因素。

信達生物在今年第三季度的指數檢討結果中被納入藍籌，將於下周一（8日）正式生效。陳政深表示，投資者可以考慮趁今日信達生物股價下跌追入，但強調要留意自身的風險偏好。此外，此合作是將信達生物和武田製藥的利益捆綁，投資者亦需考慮是否願意將自身的利益與武田製藥捆綁。短線預期信達生物在85元至98元上落。

