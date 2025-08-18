神州經脈 | 滬指上三千七創十年高，北京消費跌幅擴，王毅訪印度

滬綜指上升勢頭猛，今日（18日）盤中最高見3745.94點，收市升0.85%報3728.03點，企穩三千七，同時創10年新高（前次收盤高位為2015年8月19日3794.11點）；深成指亦漲1.73%，創業板升幅有2.84%。兩市全天成交額達2.76萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增5195億元或23%，連續四個交易日超2萬億，更為去年10月9日（當日錄2.9萬億元）以來新高。分析人士認為，市場風險偏好較強，經濟數據有降溫勢頭，但推升了政策刺激的預期。

滬指今日收市升0.85%報3728.03點，創10年新高。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1792，較上個交易日4時30分收盤價升31點子，全日在7.1771至7.1840之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1322，較上個交易日升49點子，創2024年11月6日以來近九個半月新高，較市場預測偏強超470點。

今日新聞精選

1. 中國人民銀行上周五（15日）發布的2025年第二季度貨幣政策執行報告，延續了適度寬鬆的貨幣政策，但是重提「提高資金使用效率，防範資金空轉」。報告並指出，外部環境更趨複雜嚴峻，中國經濟挑戰依舊，將提高宏觀調控的前瞻性，保持流動性充裕；報告還稱，「將引導銀行穩固信貸支持力度」，該表述與一季度報告的「引導銀行加大信貸投放力度」有所區別。分析認為，報告有關表述顯示人行對信用擴張的總量訴求下降、淡化信貸總量考核，未來支持特定領域的結構性貨幣政策工具的重要性將繼續提升。

2. 國務院新聞辦公室將於8月20日（周三）上午10時舉行新聞發布會，請閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任徐貴忠介紹閱兵準備工作有關情況。上周六傍晚至翌日凌晨，北京天安門地區舉行了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會第二次綜合演練，一批新型武器的影像在網上流傳，其中一款新式中型坦克疑裝備有反導彈及反無人機科技，引起關注。

3. 中國外交部長、中印邊界問題中方特別代表王毅今起應邀訪問印度3天，期間將舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤。這是三年多以來中國外長首次訪問印度。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，去年12月中印邊界問題特別代表第23次會晤在北京成功舉行，就劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等達成多項共識。此次特代會晤，中方願同印方在既有共識的基礎上，本著積極和建設性的態度，繼續就上述議題深入溝通，共同維護好邊境地區可持續的和平安寧。

4. 內地17家主流車企於今年6月10日至11日聯合簽署《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，明確承諾「對供應商支付帳期不超過60天」。近期，17家主流車企的60天帳期承諾迎來首個60天履約節點。內媒調研，有供應商已準時收到回款，另有不少供應商得到對於帳期的積極回應，但大部分中小供應商表示未真正落實。

5. DC最新研究顯示，2025年第二季度全球智能手機市場出貨量總計2.97億台，同比增長1.4%。出貨量份額排名前五的廠商依次為三星、蘋果、小米、vivo和傳音。其中，第二季度中國市場出貨量下跌4.1%，降至6886萬台，結束了連續六個季度的同比增長態勢。前五名廠商依次為華為、vivo、OPPO、小米和蘋果，華為在四年後重奪榜首位置。

6. 智元機器人六大核心產品線--遠征A2系列、靈犀X2系列、精靈G1、OmniHand靈巧手系列、四足機器人D1系列、商業清潔機器人絕塵C5，今日在智元商城及京東商城同步開售。智元機器人表示，此次上線標誌著智元機器人向全面商業化的關鍵一躍。其中，靈犀X2青春版定價9.8萬元，為智元人形機器人中最便宜的一款。

7. 廣東省工業和信息化廳聯合省財政廳近日發布《人工智能與機器人產業創新發展有關資金管理實施細則》。其中明確，對國家級製造業創新中心，結合國家支持政策予以建設經費支持，補助資金不高於項目新購置研發儀器設備（含配套軟件，不含稅）總額的40%，單個項目最高5000萬元。《實施細則》自2025年9月1日起實施，有效期至2027年12月31日。

8. 北京統計局公布，1-7月，北京市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長6.1%，增速略低於全國水平的6.3%，並較1-6月收窄0.9個百分點；實現社會消費品零售總額7674.3億元，降幅較1-6月擴大0.4個百分點至4.2%，遠低於全國水平的增長4.8%，且是2023年1-2月以來最大降幅；北京市固定資產投資（不含農戶）同比增長10.8%，增速遠超全國水平的1.6%，不過較1-6月的14.1%收窄。

撰文：經濟通中國組

