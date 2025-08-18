  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

神州經脈 | 滬指上三千七創十年高，北京消費跌幅擴，王毅訪印度

18/08/2025

　　滬綜指上升勢頭猛，今日（18日）盤中最高見3745.94點，收市升0.85%報3728.03點，企穩三千七，同時創10年新高（前次收盤高位為2015年8月19日3794.11點）；深成指亦漲1.73%，創業板升幅有2.84%。兩市全天成交額達2.76萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增5195億元或23%，連續四個交易日超2萬億，更為去年10月9日（當日錄2.9萬億元）以來新高。分析人士認為，市場風險偏好較強，經濟數據有降溫勢頭，但推升了政策刺激的預期。

 

神州經脈 | 滬指上三千七創十年高，北京消費跌幅擴，王毅訪印度

滬指今日收市升0.85%報3728.03點，創10年新高。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1792，較上個交易日4時30分收盤價升31點子，全日在7.1771至7.1840之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1322，較上個交易日升49點子，創2024年11月6日以來近九個半月新高，較市場預測偏強超470點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國人民銀行上周五（15日）發布的2025年第二季度貨幣政策執行報告，延續了適度寬鬆的貨幣政策，但是重提「提高資金使用效率，防範資金空轉」。報告並指出，外部環境更趨複雜嚴峻，中國經濟挑戰依舊，將提高宏觀調控的前瞻性，保持流動性充裕；報告還稱，「將引導銀行穩固信貸支持力度」，該表述與一季度報告的「引導銀行加大信貸投放力度」有所區別。分析認為，報告有關表述顯示人行對信用擴張的總量訴求下降、淡化信貸總量考核，未來支持特定領域的結構性貨幣政策工具的重要性將繼續提升。

 

2. 國務院新聞辦公室將於8月20日（周三）上午10時舉行新聞發布會，請閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任徐貴忠介紹閱兵準備工作有關情況。上周六傍晚至翌日凌晨，北京天安門地區舉行了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會第二次綜合演練，一批新型武器的影像在網上流傳，其中一款新式中型坦克疑裝備有反導彈及反無人機科技，引起關注。

 

3. 中國外交部長、中印邊界問題中方特別代表王毅今起應邀訪問印度3天，期間將舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤。這是三年多以來中國外長首次訪問印度。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，去年12月中印邊界問題特別代表第23次會晤在北京成功舉行，就劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等達成多項共識。此次特代會晤，中方願同印方在既有共識的基礎上，本著積極和建設性的態度，繼續就上述議題深入溝通，共同維護好邊境地區可持續的和平安寧。

 

4. 內地17家主流車企於今年6月10日至11日聯合簽署《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，明確承諾「對供應商支付帳期不超過60天」。近期，17家主流車企的60天帳期承諾迎來首個60天履約節點。內媒調研，有供應商已準時收到回款，另有不少供應商得到對於帳期的積極回應，但大部分中小供應商表示未真正落實。

 

5. DC最新研究顯示，2025年第二季度全球智能手機市場出貨量總計2.97億台，同比增長1.4%。出貨量份額排名前五的廠商依次為三星、蘋果、小米、vivo和傳音。其中，第二季度中國市場出貨量下跌4.1%，降至6886萬台，結束了連續六個季度的同比增長態勢。前五名廠商依次為華為、vivo、OPPO、小米和蘋果，華為在四年後重奪榜首位置。

 

6. 智元機器人六大核心產品線--遠征A2系列、靈犀X2系列、精靈G1、OmniHand靈巧手系列、四足機器人D1系列、商業清潔機器人絕塵C5，今日在智元商城及京東商城同步開售。智元機器人表示，此次上線標誌著智元機器人向全面商業化的關鍵一躍。其中，靈犀X2青春版定價9.8萬元，為智元人形機器人中最便宜的一款。

 

7. 廣東省工業和信息化廳聯合省財政廳近日發布《人工智能與機器人產業創新發展有關資金管理實施細則》。其中明確，對國家級製造業創新中心，結合國家支持政策予以建設經費支持，補助資金不高於項目新購置研發儀器設備（含配套軟件，不含稅）總額的40%，單個項目最高5000萬元。《實施細則》自2025年9月1日起實施，有效期至2027年12月31日。

 

8. 北京統計局公布，1-7月，北京市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長6.1%，增速略低於全國水平的6.3%，並較1-6月收窄0.9個百分點；實現社會消費品零售總額7674.3億元，降幅較1-6月擴大0.4個百分點至4.2%，遠低於全國水平的增長4.8%，且是2023年1-2月以來最大降幅；北京市固定資產投資（不含農戶）同比增長10.8%，增速遠超全國水平的1.6%，不過較1-6月的14.1%收窄。

 

撰文：經濟通中國組

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,338.65

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

27.660

最大成交額股票

滬513090

香港證券

2.444

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01252 中國天瑞水泥
  • 0.530
  • 09992 泡泡瑪特
  • 324.200
  • 06030 中信証券
  • 30.960
  • 00763 中興通訊
  • 34.460
  • 08365 亦辰集團
  • 1.300
股份推介
  • 00062 載通
  • 9.900
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.850
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.350
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 8.240
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.720
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.200
  • 00700 騰訊控股
  • 601.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.600
  • 00388 香港交易所
  • 445.400
  • 00005 滙豐控股
  • 100.800
報章貼士
  • 03788 中國罕王
  • 2.540
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 28.240
  • 目標︰$30.50
  • 00762 中國聯通
  • 10.450
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2025 12:06  恒指半日升80點報25184，李寧升近7%，中石化跌3%

22/08/2025 10:41  【特朗普新政】美官員：特朗普政府不尋求取得台積電和美光的股權

22/08/2025 10:04  《異動股》中芯升7%、華虹升8%，傳英偉達叫停H20晶片生產

22/08/2025 08:07  【美國議息】鮑威爾傑克遜霍爾講話在即，經濟數據續呈不同解讀

22/08/2025 07:59  【關稅戰】美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15%

22/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６１億元，買騰訊沽盈富基金

22/08/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】快手績後普遍獲升目標，摩通麥格理料泡瑪見４００

22/08/2025 11:34  《財資快訊》美電升報７﹒８１４１，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

科企業績｜嗶哩嗶哩第二季虧轉盈，惟市場不收貨？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 業績股點部署？快手看$85泡泡最牛看$400新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

羅兵咸籲港府修訂印花稅條例，放寬集團內部轉讓印花稅寬免條件新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

無品遊客過多 鐵路封鎖「鎌倉高校前」車站廁所！附近居民：經常見到女遊客在沙灘大便！男男女女都隨處站著小便！
人氣文章

騙局大拆解

滙豐、東亞、創興、上海商業、中信（國際）等多間銀行出現欺詐網站！金管局呼籲市民提高警覺
人氣文章

生財有道

定期存款 | 滙豐三日兩度上調定存息，渣打4個月加至2.75厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

社交平台的配對專頁現象：人性化文字介紹，是一次人與人的心靈交流？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

一嘗北京川菜大師星級手藝！東坡雞豆花、鮮切水煮吊龍牛肉、鱔饌擔擔麵，天府美饌在香江
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

展覽「Moore’s Visions. More Revisions.」：整理逐漸消逝的赤裸角落
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
再有研究證實：維他命D或有助逆轉「糖尿病前期」，回復正常血糖水平新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 12:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 12:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 12:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 12:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/08/2025
科企業績｜嗶哩嗶哩第二季虧轉盈，惟市場不收貨？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處