京城近觀｜機器人運動會：技術的試煉場

8月14日至17日，全球首個以人形機器人為參賽主體的綜合性運動會--2025世界人形機器人運動會在北京國家速滑館「冰絲帶」舉辦。這場盛會吸引全球16個國家和地區的280支隊伍、500多台人形機器人，圍繞26個賽項展開487場激烈角逐，開啟機器人競技的新篇章。閉幕式上，26個冠軍集體亮相，並相約來年賽場再會。

在場邊調試的機器人，正由操控員帶著準備出場參賽。(黃燕明攝)

國家速滑館「冰絲帶」是2022年為北京冬奧而建的標誌性建築物，這裏曾是人類運動員追逐速度與榮耀的殿堂。在2022年北京冬奧後，僅舉辦過一次國際滑聯速度滑冰世界杯北京站，便來到第一屆世界人形機器人運動會，這次賽場上的主角是數百台金屬與電路構成的雙足機器人，展示了科技與體育精神的碰撞。

宇樹科技以4金摘得獎牌榜桂冠

今屆運動會獎牌榜三甲包括:宇樹科技以4金（1500米、400米、100米障碍赛、4X100米）、3銀、4銅的11枚獎牌卓越成績摘得桂冠；北京人形機器人創新中心以2金（100米、物料整理技能）、6銀、2銅共10枚獎牌獲得第二名；松延動力、優理奇均奪得2金、1銀，並列第三名。

3天的賽程共設置26個賽項，總計487場比賽，設置競技賽、表演賽和場景賽三類項目。競技賽項目模仿人類奧運會，涵蓋了100米、400米、1500米、4X100米等田徑、足球、乒乓球、跆拳道、自由體操等多個類別；表演賽包括單機舞蹈和群體舞蹈；場景賽立足實際場景應用，包括物料搬運、分揀和整理、清潔服務等項目。

機器人正在進行400米預賽，跑出攝影師都快追不上的速度。(黃燕明攝)

這場機器人運動會門票公開銷售，門票由128元至580元不等，吸引了大量對科技感興趣的市民和家庭前來觀看。比賽過程中，雖然高光過程不斷，但意外狀況也是層出不窮。聚光燈下，比賽的實際表現與人們在宣傳視頻中看到的流暢演示並非完全一樣。跑步賽道頻現「花式翻車」，摔跤場上演「鐵漢柔情」。賽場上充滿了各種笨拙、失誤和滑稽的場面。被觀眾戲稱為「輸得很有節目效果」。

5V5足球賽人氣最旺，多名機器人摔「摔成一鍋粥」

機器人運動會首日賽場「翻車」名場面包括，在現場人氣最旺的5V5足球賽，此前的機器人足球比賽多為3V3賽制，全程自主AI運行5V5足球賽是首次舉辦，所有參賽機器人在賽場上均進行自主決策，在無人工干預下同場對抗。機器人球員樣子呆萌，小小的個子，動作慢悠悠，看起有點笨拙，有的機器人原地轉圈「劃水」，有的被隊友一腳踹翻，有機器人剛爬起來就被場邊人類教練一把拉走，時不時上演不小心絆倒「自己人」的場面，多名機器人摔「摔成一鍋粥」，疊在一起成了「疊羅漢」，場面一度混亂。解說員直呼：「這戰術比國足還抽象！」

機器人運動會現場人氣最旺的是5V5足球賽。(黃燕明攝)

宇樹機器人也上演了一出撞倒友商操控員的把戲。在100米競速賽中，一台宇樹科技的機器人在加速時偏離賽道，一把撞倒了場邊的其他參賽隊伍的人類操作員。撞人後，機器人還繼續向前「狂奔」，引發全場哄笑。有的機器人選手在狂奔前行中，跑著跑著突然停下，偏離跑道向裁判席直衝過去，讓裁判直呼好害怕。

機器人左臂掉落堅持跑完1500米

在自由搏擊賽中，當裁判宣布紅方獲勝後，紅方機器人舉起雙手慶祝，落敗的白方機器人拒絕賽後握手，突然直接躺在地上躺平「抗議」比賽結果，場面搞笑。

最讓人動容的是，有機器人讓人看到了「永不放棄」的體育精神。在100米比賽中，有個「無頭勇士」，頭部不知道是賽前調試弄丟，還是跑著跑著跑掉了，只有軀幹和兩條腿使勁往前衝，關鍵是沒跑偏，順利跑到了終點。在1500米賽道上，來自山東的優寶特的「行者泰山」機器人因避讓串道機器人意外摔倒，左臂掉落，在決賽前只剩一臂晃著走，儘管如此，它依然堅持跑完了1500米，感動了不少現場觀眾。

這些意外瞬間雖然「出糗」，但也真實反映了技術發展的現狀，當前最先進人形機器人在處理動態、不可預測的物理環境時，機器人的「大腦」與「身體」之間的協調未能流暢自如。人形機器人運動會不僅是技術的「秀場」，更是暴露問題、推動算法迭代和安全標準建立的「考場」。機器人頻繁「翻車」的背後，是科學家對平衡控制、環境感知、材料耐用性等核心技術的極限測試。如業內人士所言：「只有讓機器人經歷『社會毒打』，才能真正學會適應複雜世界。」

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽