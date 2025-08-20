  • 會員
神州經脈 | 滬指再創十年高，8月LPR不變，九三閱兵70分鐘

20/08/2025

　　滬深股市在連續走強之後今日（20日）一度調整，不過尾盤重拾升勢，半導體、消費股爆發，滬綜指一舉衝上3767點高位，收漲1.04%報3766.21點，刷新十年收盤紀錄；創業板盤中最多挫2%，收市亦止跌倒升0.23%，深成指亦升0.89%。兩市全天成交2.4萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1802億元或7%，成交額已連續6個交易日超2萬億。

 

神州經脈 | 滬指再創十年高，8月LPR不變，九三閱兵70分鐘

人行公告，8月份1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)報價繼續維持不變，連續3個月維持不變。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1793，較上個交易日4時30分收盤價升27點子，全日在7.1773至7.1897之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1384，較上個交易日跌25點子，兩連跌，創8月12日以來逾一周新低，較市場預測偏強擴至逾500點，凸顯監管維穩態度仍堅決，且待美聯儲主席本周講話對市場提供的關鍵指引。


今日新聞精選


1. 中國人民銀行公告，8月份1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）報價繼續維持不變，1年期和5年期以上分別為3%和3.5%。連續3個月維持不變。人行今年5月對兩個期限LPR均下調了10個基點，是去年10月以來首次下調。



2. 國新辦舉行發布會介紹閱兵準備工作情況，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，9月3日舉行閱兵，閱兵活動按照閱兵式、分列式2個步驟進行，時長約70分鐘。這次參閱的武器裝備，都是從國產現役主戰裝備中遴選，部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備第一次對外展示。

 

3. 《財新》根據財政部昨日（19日）公布的1-7月數據計算，經濟修復帶動今年7月稅收收入同比增幅擴至5%創年內新高，而非稅收入大幅下降12.9%連降三個月，綜合帶動當月財政收入增長2.6%，增幅為年內最高。主要稅收收入中，個人所得稅在7月大幅增長13.9%，亦是年內最高增速，前七月累計8.8%的增幅也遠超稅收總體表現（-0.3%）。小稅種中，7月印花稅同比增長24%，其中證券交易印花稅激增1.25倍，股市交易火熱。

 

4. 財政部宣布，將於8月27日（下周三）在香港發行2025年第四期人民幣國債，發行規模為125億元。經國務院批准，今年財政部將在香港分六期發行680億元國債。前三期已分別於2月、4月、6月發行，合共375億元。

 

5. 貴州茅台醬香酒營銷有限公司與淘寶閃購今日宣布啟動深度合作，首批超1000家「茅台醬香．萬家共享」官方門店上線淘寶閃購，為消費者提供「正品茅台30分鐘送達」服務。據悉，未來，淘寶閃購將鏈接茅台全國270多家體驗中心和6500多家主題終端門店，實現全量上線。

 

6. 在前作《黑神話：悟空》上市一周年之際，遊戲科學今日凌晨在歐洲最大電玩展2025科隆遊戲展（gamescom 2025）開幕之夜活動中，發布黑神話系列第二部作品《黑神話：鍾馗》首支CG先導預告片。遊戲依然取材於中國的古代神話與民俗傳說，是一款標準的單機．動作．角色扮演遊戲。

 

7. 華為首款智慧屏MateTV在今日的新品技術發布會上亮相，產品搭載HarmonyOS 5，配備靈犀手寫套裝，應用毫米級感知模塊，支持全局書寫、批註和掃碼分享等。該機還搭載星閃懸浮觸控技術，可以通過328個手指檢測傳感器捕捉手指運動軌跡，實現多指操控。

 

8. LV首個彩妝系列La Beaute將於8月25日全球線上預售，不過該系列的中國區首發先行一步，今日起在LV中國官網及香水美妝精品小程序同步發售，與此同時，LV全球首家香水美妝精品店今日在南京德基廣場開幕。這是LV繼6月在上海開設「路易號」引發轟動後，罕見在中國大陸地區首發美妝系列新品。

 

撰文：經濟通中國組

 

