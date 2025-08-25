發改委等三部委發布行為規則，規範互聯網平台定價

國家發改委、市監總局及國家網信辦，聯合起草《互聯網平台價格行為規則》徵求意見稿，主要包括四方面內容：引導經營者依法自主定價；明確經營者價格標示要求；規範經營者價格競爭行為及構建協同共治機制，以維護公平競爭市場環境，保護經營者和消費者合法權益，促進平台經濟健康發展。

平台經營者銷售商品、提供服務需要遵守的價格標示規範

發改委就《行為規則》答記者問，負責人指出，《行為規則》對低價傾銷、價格歧視、價格欺詐、價格串通、哄抬價格等不正當價格行為，作出細化規定，防止無序競爭扭曲資源配置和價格信號。規則明確平台經營者銷售商品、提供服務需要遵守的價格標示規範，對做好價格促銷、補貼、差別定價、動態定價、競價排名等規則公開提出具體要求。

《行為規則》會要求經營者明碼標價，應當標示商品或服務的名稱、價格和計價單位，不得在標價之外加價、收取任何未予標明的費用；又要求平台經營者公平公正開展補貼促銷，不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度。

不得強制經營者以低於成本價銷售商品

平台經營者不得強制或者變相強制經營者，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序；規定平台經營者、平台內經營者不得使用欺騙性、誤導性的語言和圖片等標示價格，不得通過虛假折價、減價、價格比較等方式銷售商品或提供服務，不得以低價誘騙消費者或其他經營者，以高價結算。

《行為規則》公開徵求意見時間為1個月，當局會將深入研究及吸納各方意見，嚴格履行相關程序後印發。

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

