神州經脈 | 滬指創近五個月最大跌幅，7月規上工業利潤降幅收窄

滬深股市今日（27日）先升後跳水，滬綜指早盤在半導體及AI概念帶領下繼續上行，惟午後急回，全日收挫1.76%，報3800.35點，險些失守三千八關，更創下近五個月單日最大跌幅；創業板盤中一度漲近3%，最終收低0.69%，深成指跌1.43%。成交續高位，滬深兩市全天交易額達3.17萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量4865億元或18%，刷新歷史次高紀錄。分析人士認為，指數到了高位會面臨階段性的獲利回吐壓力，市場的板塊分化也在加大。

滬綜指今日收挫1.76%，創下近五個月單日最大跌幅，成交再破三萬億。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1622，較上個交易日4時30分收盤價跌1點子，兩連跌，全日在7.1447至7.1627之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1108，較上個交易日升80點子，創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測仍偏強約450點，監管層仍有意通過中間價釋放偏強信號，引導即期匯率擺脫僵局。

1. 國家統計局公布，1-7月，全國規模以上工業企業實現利潤總額40203.5億元，同比下降1.7%，降幅較1-6月收窄0.1個百分點。7月，規模以上工業企業利潤同比下降1.5%，降幅較6月的4.3%收窄2.8個百分點，連續第二個月收窄。分析人士認為，「反內捲」效果要反映到企業盈利能力改善上還需要一定時間，在外部不確定性及內需不足背景下需保持政策的連續性。

2. 財政部今日在香港招標增發的2年、3年、5年和15年期人民幣國債，最低接納價分別為100.35元、100.63元、100.80元和100.12元，平均接納價均高於二級市場買賣均價，其中15年期偏高幅度更為明顯。香港金管局公告顯示，上述四個期限國債投標量分別為104.39億元、125.38億元、133.17億元和55.85億元；按發行規模規分別為30億元、40億元、40億元和15億元計算，對應認購倍數分別為3.48倍、3.13倍、3.33倍和3.72倍。

3. 美國總統特朗普表示，作為貿易談判的一部分，華府將允許60萬名中國學生赴美留學，人數將翻倍。外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會回應，教育交流合作有助於增進各國人民之間的交往和了解。我們希望美方將特朗普總統歡迎中國留學生赴美學習的表態落到實處，停止無端滋擾盤查遣返中國留學生，切實保障他們的正當合法權益。

4. 商務部副部長盛秋平表示，9月10日至14日，2025年服貿會將在北京舉辦，將首發亮相一批新興技術和服務解決方案。目前，服貿會各項籌備工作已基本就緒。商務部服貿司司長孔德軍表示，在廣東、上海、福建、浙江等自貿區，外國人可以報考註冊城鄉規劃師、房地產估價師、監理工程師、勘察設計註冊工程師等資格考試；境外人士可以在自貿試驗區開立證券賬戶或期貨賬戶，從事證券投資咨詢業務或期貨交易咨詢業務等。

5. 據《證券時報》報道，國家以舊換新第三批資金已下達，8月26日起，淘寶天貓率先啟動可領。報道指，今年「國補」範圍再擴容，當下正值開學季，智能燈、學習桌椅、學習機等首次納入以舊換新補貼範圍，最高補貼20%；同時，單價6000元以內的手機、平板、智能手錶、手環等3C數碼產品，可享15%補貼，最高減500元。

6. 寒武紀(滬:688256)今日午後股價一度超越貴州茅台(滬:600519)，最高見1464.98元，不過未能坐穩榜首，最終收升3.24%，報1372.1元，市值5740億；貴州茅台收跌2.27%，報1448元。自7月11日啟動本輪行情以來，寒武紀股價累計漲幅已超160%。如果將時間拉長，從2023年1月的54.15元谷底算起，在不到三年的時間裏，寒武紀股價漲幅已超20倍。

7. 華為新款三折疊屏手機即將亮相。華為今日在社交平台宣布，將於9月4日（下周四）舉辦華為Mate XTs非凡大師及全場景新品發布會。這將是全球第二款量產的旗艦級三折疊屏手機。華為去年9月發布全球首款量產三折疊手機Mate XT非凡大師，有16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB三個存儲版本，售價19999元人民幣起。

8. 據報道，泰國移民局近期撤銷了近一萬份學生簽證和臨時居留許可。這些人多以參加短期非學位課程在泰居留，實際上從事非法務工活動。中國駐泰國大使館微信公眾號發文稱，提醒在泰中國公民，嚴格遵守泰國法律法規，切勿開展與簽證類型或入境目的不符的活動。

