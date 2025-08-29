  • 會員
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

寒武紀發股票交易風險提示，稱未有新品發布及存在供應鏈風險

29/08/2025

寒武紀發股票交易風險提示，稱未有新品發布及存在供應鏈風險

 

　　芯片公司寒武紀(滬:688256)近期股價節節攀升、成為A股新股王，28日收市後公司就股票交易風險進行提示，提到公司未有新產品發布計劃，且公司存在供應鏈穩定的風險。

 

　　公告稱，28日收盤價相較上月同日收盤價上漲133.86%，股價漲幅超過大部分同行業公司股價漲幅且顯著高於科創綜指、科創50、上證綜指等相關指數漲幅，股票價格存在脫離當前基本面的風險，投資者參與交易可能面臨較大風險。這已經是該公司本月第二次就交易異常發布提示性公告。

 

被美列入「實體清單」，對供應鏈穩定造成風險

 

　　寒武紀又表示，關注到近期市場上存在部分對公司經營情況的預測，公司結合實際情況，預計2025年全年實現營業收入50億元(人民幣．下同)至70億元。寒武紀還稱，公司未有新產品發布計劃，近期網上傳播的關於公司新產品情況的信息，均為誤導市場的不實信息。此外，由於集成電路整個行業鏈是專業化分工且技術門檻較高，加上公司及部分子公司已被列入「實體清單」，將對公司供應鏈的穩定造成一定風險，可能對經營業績產生不利影響。

 

　　寒武紀26日公布，今年上半年實現淨利潤10.4億元，去年同期為虧損5.3億元，實現扭虧；營收28.8億元，按年增長43.48倍。

 

撰文：經濟通中國組

