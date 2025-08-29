  • 會員
神州經脈 | 滬綜指本月飆8%，寒武紀保股王地位，國企利潤跌幅擴

29/08/2025

　　A股8月收官，滬綜指今日小幅收升0.37%，報3857.93點，已經企穩3800點，深成指揚0.99%，創業板指漲2.23%。滬深兩市全天成交額約2.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1725億元或6%，兩市成交量已連續十三個交易日達2萬億元以上水平。A股本月攻勢驚人，全月飆7.97%，連升四個月，累計升幅共16.7%。

 

滬綜指8月收官，今日企穩3800點，本月飆7.97%，連升四個月。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1330，較上個交易日4時30分收盤價升55點子，兩連升，續創2024年11月5日以來近10個月新高，全日在7.1260至7.1370之間波動。全月計，人民幣即期升值0.84%。今日人民幣兌一美元中間價報7.1030，較上個交易日升33點子，三連升，續創2024年11月6日以來近10個月新高，較市場預測偏強水平則收窄至244點。人行本月捍衛中間價，全月升值0.65%，為去年9月以來最大升幅。

 

1. 美國貿易代表辦公室（USTR）發表聲明，宣布再次延長對中國在技術轉讓、知識產權和創新方面的行為、政策及做法的301調查中的豁免期限。這些豁免期限原定於2025年8月31日到期，現已延長至2025年11月29日。這已非美方首次延長豁免期限，美國貿易代表辦公室曾於5月宣布把豁免期限5月31日延長至8月31日。

 

2. A股近期迅猛漲勢引發泡沫擔憂，摩根士丹利認為，當前A股過熱跡象「零星閃現，但尚未遍地開花」，短期內波動料加劇。高盛發表研報稱，預計未來12個月MSCI中國指數的回報有10%，維持目標點位為90點；預計滬深300指數回報有12%，目標點位為4900點，較此前的4500上調。

 

3. 財政部公布，1-7月，全國國有及國有控股企業營業總收入473110.9億元，與上年同期持平；利潤總額24786.4億元，同比下降3.3%，降幅較1-6月的3.1%擴大。1-7月，國有企業應交稅費34694.6億元，同比下降0.4%；7月末，資產負債率65.1%，同比上升0.3個百分點。

 

4. 國產AI芯片廠商--寒武紀(滬:688256)昨晚(28日)發公告警示投資風險，今日股價大跌，午後跌幅進一步擴大，被貴州茅台(滬:600519)反超，失股王地位，幸好最終收跌6.01%，報1492.49元，再超越茅台，是寒武紀連續兩天收盤價超過茅台。茅台今日收升2.34%，報1480元。

 

5. 國家發展改革委召開8月份新聞發布會。新聞發言人李超在會上表示，將加快建設全國統一大市場，研究制定縱深推進全國統一大市場建設的行動方案，進一步規範地方招商引資行為，加快推進價格法修訂，出台互聯網平台價格行為規則，會同有關部門依法依規查處低於成本傾銷、誇大和虛假宣傳的行為，加快治理部分領域的內捲、無序競爭和市場失序等問題。

 

6. 中國8月官方製造業採購經理人指數（PMI）定於8月31日（周日）公布，據《路透》綜合21家分析機構預估中值顯示，8月官方製造業PMI料連續第五個月處於收縮區間，僅小幅升至49.5。另據九家機構預估中值顯示，8月RatingDog中國製造業PMI（原財新製造業PMI）料小升至49.7，繼續位於榮枯線之下。

 

7. 據《彭博》報道，貝恩資本旗下秦淮數據集團擁有的中國數據中心業務，吸引東陽光、遊族網絡等中國境內多家競標者的興趣，冀搶佔人工智能（AI）帶來的市場紅利。資料顯示，秦淮數據2020年曾於納斯特上市，貝恩於2023年將其私有化。這筆交易可能使秦淮數據中國業務的估值達到約300億元人民幣（42億美元）。相關事項仍在推進之中，尚未做出最終決定。

 

8. 市場監管總局發布無條件批准經營者集中案件列表，其中包括科威特控股石化工業公司（Petrochemical Industries Company K.S.C.）收購萬華化學（煙台）石化有限公司股權案、日產（中國）投資有限公司與東風汽車集團股份有限公司新設合營企業案等。日產中國與東風集團擬在廣東省廣州市新設合營企業，專注於從事汽車整車及其零部件、汽車裝飾品的出口業務。

 

撰文：經濟通中國組

 

