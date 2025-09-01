  • 會員
神州經脈 | 官方製造業PMI微升仍收縮，非官方PMI五個月高，習近平上合峰會籲團結合作

01/09/2025

　　滬深股市今日（1日）繼續小幅收漲，滬綜指收升0.46%，三連漲，收報3875.53點，深成指升1.05%，創業板揚2.25%。兩市全天成交額2.75萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少484億元或1.7%。分析人士認為，數據表明擴內需、反內捲等政策效果初顯，但也彰顯中國經濟還存在下行壓力，三季度增長勢頭在放緩，需求收縮問題仍突出。

 

神州經脈 | 官方製造業PMI微升仍收縮，非官方PMI五個月高，習近平上合峰會籲團結合作

習近平今日主持上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議，發表講話呼籲團結合作。（新華社圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1332，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，止兩連升，全日在7.1270至7.1338之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1072，較上個交易日跌42點子，止三連升，較市場預測偏強209點。監管通過中間價對即期的引導信號明確，但也有意平衡匯率對穩外貿和資本回流方面的影響，避免匯率過快升值。

 

今日新聞精選

 

1. 上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議今日上午在天津舉行。國家主席習近平主持會議並發表重要講話。習近平表示，要加強團結協作，把合作盤子做大，把各國稟賦用好，並表示要盡快建成上海合作組織開發銀行，為成員國經濟合作提供更有力支撐。習近平又稱，中方計劃在有需要的成員國實施100個「小而美」民生項目；今年年內向成員國提供20億元無償援助，未來3年對銀行聯合體成員行新增發放100億元貸款。此外，習近平在下午舉行的「上海合作組織+」會議上提出全球治理倡議，稱願同各國一起共同構建更加公正合理的全球治理體系。

 

2. 國家統計局公布，8月製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，略遜預期的49.5%，比上月上升0.1個百分點，連續第五個月處於收縮區間。其中新訂單指數為49.5%，比上月上升0.1個百分點，表明製造業市場需求景氣水平略有改善。至於8月RatingDog中國製造業PMI則從上月的49.5回升至50.5，優於預期的49.7，重回擴張區間，為近五個月最高。不過RatingDog創始人姚煜表示，數據表現趨於短期脈衝式反彈，而非持續性改善。

 

3. 隨著公募基金2025年半年報披露完畢，中央匯金持倉的ETF明細全部出爐。Wind統計顯示，截至6月末，中央匯金投資有限責任公司（中央匯金投資）及其子公司中央匯金資產管理有限責任公司（中央匯金資產）等「國家隊」合計持有股票ETF市值1.28萬億元，較去年底增加近23%。整體而言，上半年中央匯金投資基本「按兵不動」，但中央匯金資產大舉加倉股票ETF，6月末持有的股票ETF數量是去年底的1.58倍，多隻寬基ETF獲得10億份級別以上的增持。

 

4. 中指研究院稱，根據中國房地產指數系統百城價格指數對全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據：8月，百城新建住宅均價為16910元/平方米，在部分城市改善項目入市帶動下，環比結構性上漲0.20%，同比上漲2.73%。二手房方面，「以價換量」現象延續，8月百城二手住宅均價為13481元/平方米，環比下跌0.76%，同比下跌7.34%。

 

5. 8月31日晚間，有消息稱阿里雲通義千問大模型面臨算力缺口，阿里緊急追加寒武紀思元370芯片訂單至15萬片。今日凌晨，阿里雲人士表示：阿里雲確實一雲多芯支持國產供應鏈，但傳言阿里採購寒武紀15萬片GPU的消息不實。

 

6. 市場調研機構沙利文（Frost&Sullivan）發布報告指出，中國企業級大模型調用呈爆發式增長，2025年上半年日均調用量較2024年底實現363%的增長，目前已超10萬億Tokens。其中，阿里通義佔比17.7%位列第一，是中國企業選擇最多的大模型。字節豆包佔比14.1%，DeepSeek佔比10.3%，前三名合計佔比超40%。沙利文預計，未來超過80%的企業將採用開源大模型。

 

7.美團(03690)開源大模型「龍貓」（LongCat-Flash），這是一個擁有5600億參數的混合專家（MoE）模型。據介紹，在各項基準測試中，它與業界的DeepSeek V3.1、Qwen3旗鼓相當，甚至在某些特定能力上實現了超越。該模型創新性地採用「零計算」專家機制（Zero-computation Experts） ，能夠極大地節省算力，在處理每個詞元（token）時，僅需動態激活186億至313億的參數（平均約270億）。

 

8. 為期62天的鐵路暑運（7月1日至8月31日）已圓滿結束，全國鐵路累計發送旅客9.43億人次，同比增長4.7%，國家鐵路累計發送貨物7.02億噸，同比增長4.8%，客貨運量均創歷史同期新高。此外，今年暑運全國民航累計運輸旅客1.47億人次，日均237萬人次，同比增長3.6%；保障航班119.9萬班（往返計2班．下同），日均1.93萬班，同比增長3.6%；平均客座率84.8%，同比增加2.2個百分點。

 

撰文：經濟通中國組

 

撰文：經濟通中國組

