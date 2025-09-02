  • 會員
九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

02/09/2025

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

天安門城樓下的觀禮席已準備就緒。（AP圖片）

 

　　距離9月3日--中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日已經進入倒計時。官方正式宣布，當日上午9時將於天安門廣場舉行紀念大會，國家主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊，相比10年前的70周年大會，這次的大會提前一個小時開始。

 

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

前門一帶紅旗飄揚。（AP圖片）

 

天安門城樓數月前翻新，長安街準備就緒
 

　　天安門廣場和長安街盛裝以待。天安門城樓早在數月前整修，已經完全翻新，泛著鮮艷的紅色光芒。城樓上鮮艷的紅旗隨風飄揚，遊客們紛紛舉起手機拍攝。金水橋畔，兩個黑色的音箱也已經設立完畢，有警車停在一旁。天安門城樓前，長安街南北邊早已搭建起黃、紅、綠三種顏色的席位，另一側則有以長城造型作出的擺設，廣場一側還立起一塊大屏幕。

 

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

新聞中心已舉辦3場記者招待會和3場記者見面會。（黃燕明攝）

 

　　這幾天，不少北京民眾騎著腳踏車經過，看看閱兵現場的布置，感受閱兵氣氛。雖然騎車經過天安門前，都會被工作人員逐一查核證件、打開背包檢查，但無礙民眾希望參與到國家大事中的熱情。9月2日，長安街路段已經禁止騎行，長安街上所有的共享單車也被移走，為紀念大會做最後的準備。

 

警戒大幅升級，民眾花壇前熱鬧合影

 

　　北京故宮為配合閱兵等活動安排，也從8月31日至9月4日臨時關閉。天安門廣場則在9月1日至3日關閉。城區二環內主要道路上隨處可見警察駐守，警戒大幅升級。各類「治安崗」的旗子高卦，身穿紅馬甲的大爺大媽開始出來「執勤」，夏末秋初，顯得既嚴肅又活潑。部分路段因為活動採取暫時封閉措施，略為不便，民眾也表示理解並願意配合。

 

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

民眾到官方布置的花壇造景前打卡，路口擠滿了人。（黃燕明攝）

 

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

其中一個花壇以「銘記歷史，緬懷先烈」為主題。（黃燕明攝）

 

　　許多民眾紛紛趕到東單或西單附近路口，官方布置的造景前打卡，與主題花壇合影紀念。花壇前擠滿大量民眾。人群中，有些孩子穿戴紅領巾、手舉五星旗與花壇合照。每個花壇附近均10名以上的警察駐守，隨時觀察情況，並採取人流管控措施，疏散人潮。

 

部分道路封路，地鐵縮短營運時間公交停運

 

　　北京氣象台預計，9月3日白天北京多雲，氣溫範圍在攝氏22度至30度，北風1級，濕度73%，不會出現烈日暴曬，不失為一個閱兵的好天氣。

 

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

長安街的天橋掛上「緊密團結在習近平同志為核心的黨中央周圍」的標語。（黃燕明攝）

 

　　北京市公安局發布通告，為保障紀念大會安全順利，9月2日至3日，相關道路將分時、分段採取臨時交通管理措施。在此期間，沿線277條公交線路將採取繞行甩站、區間、停運等臨時措施。同時，北京地鐵部分線路車站將進行運營調整。1號線基本上都提前在7點左右結束運營時間。

 

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

國貿附近馬路已擺好圍欄，禁止停放車輛。（黃燕明攝）

 

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

CBD中有寫字樓門口貼出公告，休息3天。（黃燕明攝）

 

　　北京朝陽公園、玉淵潭公園、北京明城牆遺址公園、蓮花池公園等北京多家公園發布公告稱，因舉辦重大活動，9月3日上午臨時閉園，下午重新開放。位於北京CBD的國貿商城通知，9月2日下午提前至6時結束營業。3日開業時間延遲至下午3時。有不少北京網民在網上分享，閱兵當日因公司位於CBD，已被安排居家辦公或放假。

 

記者凌晨3:45統一安檢

　　這次的活動安排非常細緻，除了手機以外，所有帶入場的器材都需要提前報備，然後等待申報通過後，到新聞中心貼上標籤，才能入場。除了一般了拍攝器材，入場的充電寶也有要求，不能超過16000毫安，並比照民航局的要求，必須要有3C認證，同樣也是申報後貼上標籤。

 

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

記者收到大會請柬，活動當日必須帶在身上。（黃燕明攝）

 

九三閱兵｜長安街盛裝以待，閱兵前夕氣氛嚴肅

記者收到的媒體包，造型黑色簡約，印有80周年LOGO，內有一支筆、一本筆記本和一個徽章。（黃燕明攝）

 

　　這次是記者第三次參加閱兵活動，2014年的世界反法西斯戰爭勝利70周年，以及2019年的慶祝中國成立70周年閱兵式均有現場參與，這次仍然非常期待。出席紀念大會的記者均收到通知，3日凌晨3時45分就要在新聞中心旁的停車場集合並進行安檢，然後統一乘坐指定大巴車前往天安門廣場。北京公安早前已正式發布封路安排，不少駐京記者住在被封路段，都選擇提前一晚入住新聞中心附近的酒店。紀念大會正式開始前40分鐘，活動現場進入靜默期。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

