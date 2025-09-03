九三閱兵 | 多款武器裝備首次亮相，東風-5C液體洲際戰略核導彈打擊範圍覆蓋全球 （不斷更新）（多圖）

今日（3日）是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日。上午9時，北京天安門廣場舉行紀念大會，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話並檢閱部隊。

13:58pm

記者直擊閱兵感震憾，觀眾：看到國家富強和信心

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會圓滿結束。港鐵公司中國業務總監王琨暐作為觀眾參加紀念大會，他在活動開始前對記者表示，「非常期待今天的活動，很震撼。如今正是今天我們國家展示實力的時候，我很期待看到國家的富強，也看到了國家的信心」。

現場也來了不少老軍人，有的胸前掛滿徽章，看來年事已高，走路顫顫巍巍，需要志願者攙扶，他們經過其它觀眾席的時候，觀眾都齊聲鼓掌，老軍人也揮手致意。

記者現場參與，雖然在網上看到很多相關的介紹，但是當打擊範圍覆蓋全球的東風-5C液體洲際戰略核導彈等最新型武器現場經過時，腳下能感覺到重型卡車經過的震動，鼻中聞到運輸車發出厚重的氣油味道，非常震撼。

記者今次坐在長安街北側觀禮台。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

東風-5C液體洲際戰略核導彈經過記者面前，感覺震撼。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

巨浪-3潛射洲際導彈。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

無人艦載直升機。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

首次公開亮相的AJX002無人潛航器。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

海紅旗-9艦載防空導彈。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

191遠程箱式火箭炮。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

地面突擊方隊的新一代坦克。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

10:56am

8萬隻和平鴿高飛，8萬隻氣球騰空，紀念大會在《歌唱祖國》合唱中結束

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。隨著8萬隻和平鴿展翅高飛，8萬隻氣球騰空而起，紀念大會在《歌唱祖國》的激昂樂曲中圓滿結束。

閱兵活動隨著和平鴿和彩色氣球升空而圓滿結束。（新華社微博圖片）

10:40am

多款武器裝備首次亮相，東風-5C液體洲際戰略核導彈打擊範圍覆蓋全球

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。閱兵活動的閱兵式、分列式依次展開，45個方隊梯隊陸續通過天安門廣場。

當中多款武器裝備都是首次亮相，包括東風61陸基洲際導彈、東風5C液體洲際戰略核導彈、東風31新型陸基洲際導彈、巨浪3潛射洲際導彈，以及對空抗擊方隊的紅旗-20、紅旗-19、紅旗-29等6型裝備，以及反艦導彈方隊的鷹擊-15導彈和鷹擊-19、鷹擊-17、鷹擊-20高超聲速導彈等。

東風61陸基洲際導彈、巨浪-3潛射洲際導彈等受閱。（央視新聞微博圖片）

其中，核導彈第一方隊的驚雷-1空基遠程導彈、巨浪-3潛射洲際導彈、東風-61陸基洲際導彈、東風-31新型陸基洲際導彈，首次集中展示解放軍陸、海、空基「三位一體」戰略核力量，是維護國家主權、捍衛民族尊嚴的戰略「王牌」。

核導彈第二方隊的東風-5C液體洲際戰略核導彈，打擊範圍覆蓋全球。

東風-5C液體洲際戰略核導彈打擊範圍覆蓋全球。（AP圖片）

巡航導彈方隊首次採取海軍、空軍、火箭軍聯合編組模式，受閱的長劍-20A、鷹擊-18C、長劍-1000導彈，是實施遠程精確打擊、多域懾戰制勝的「點穴」利器。高超聲速導彈方隊的鷹擊-21、東風-17、東風-26D導彈具備全天候作戰能力。

另外，反無人機方隊攜反制無人機「鐵三角」反無彈炮系統、高能激光武器、高功率微波武器受閱。海上無人作戰方隊攜新型無人潛航器、無人艇、無人布雷系統受閱。空中無人作戰方隊受閱的新型察打一體無人機、無人僚機、艦載無人直升機，可隱蔽突擊、廣域覆蓋、自主協同。

鷹擊-15導彈首次亮相閱兵。（AP圖片）

HSU001水下無人潛航器。（AP圖片）

天鷹無人偵察機。（AP圖片）

遠程火炮方隊則攜兩型191遠程箱式火箭炮受閱。艦載防空武器方隊、網絡空間作戰方隊、電子對抗方隊、信息支援方隊等各攜新銳作戰裝備受閱。其中，電子對抗方隊的5型電子對抗骨幹裝備，具備空天防抗、破網斷鏈作戰能力，是制勝多域聯合戰場的利器。信息支援方隊的戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車、信息融合車，能夠快速構建新型網信體系、有力支撐聯合作戰。

空中梯隊方面，預警指揮機梯隊首先飛過天安門廣場上空。空警-500A與殲-16戰機編隊，空警-600與殲-15T艦載機編隊依次受閱。轟炸機梯隊的轟-6N戰略轟炸機以及轟-6K、轟-6J，是軍隊空基遠程打擊力量。殲擊機梯隊則有殲-16D、殲-20、殲-35A、殲-20S、殲-20A編成兩個楔隊震撼亮相。艦載機梯隊由殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T編成兩個楔隊飛過。

最後出場的是教練機梯隊。7架殲-10表演機劃出14道彩煙，寓意著中華民族14年可歌可泣的抗戰歷程，象徵著14億中國人民奔向強國復興的絢麗前景。

表演機劃出14道彩煙。（新華社微博圖片）

10:18am

戰機掛五星紅旗飛越天安門廣場，直升機空中砌「80」字樣，三支方隊首亮相

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。閱兵活動第一環節閱兵式結束後，習近平回到天安門城樓。分列式環節隨後展開，45個方隊梯隊依次通過天安門廣場。

空中護旗梯隊率先掛著中國共產黨黨旗、中華人民共和國國旗、中國人民解放軍軍旗飛過，直升機梯隊組成「80」字樣，3架直升機懸掛「正義必勝」、「和平必勝」、「人民必勝」條幅。儀仗方隊高擎黨旗、國旗、軍旗，海軍方隊、空軍方隊、陸軍方隊、火箭軍方隊、軍事航天部方隊、網絡空間部隊方隊、信息支援部隊方隊、聯勤保障部隊方隊、武警部隊方隊、預備役部隊方隊、民兵方隊、維和部隊方隊、戰旗方隊等昂首闊步走來。

空中護旗梯隊率先掛著黨旗、國旗、軍旗飛越天安門廣場上空。（AP圖片）

3架直升機懸掛「正義必勝」、「和平必勝」、「人民必勝」條幅。（央視新聞微博圖片）

直升機梯隊組成「80」字樣。（央視新聞微博圖片）

海軍方隊。（央視新聞微博圖片）

其中，軍事航天部隊方隊、網絡空間部隊方隊、信息支援部隊方隊是首次亮相天安門廣場接受檢閱。戰旗方隊則是由80面抗戰英模部隊榮譽旗幟組成。

09:35am

閱兵開始，習近平乘紅旗牌檢閱車，受閱官兵高呼：「正義必勝！和平必勝！人民必勝！」

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行，以盛大閱兵儀式，同世界人民一道紀念這個偉大的日子。閱兵儀式開始，習近平乘紅旗牌檢閱車，經過金水橋，駛上長安街。閱兵總指揮韓勝延報告受閱部隊準備完畢，習近平下達檢閱開始的命令。

習近平乘車檢閱途中，受閱官兵齊聲高呼：「聽黨指揮！能打勝仗！作風優良！」「正義必勝！和平必勝！人民必勝！」

（AP圖片）

09:27am

習近平：建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京天安門城樓發表重要講話。習近平表示，中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊。全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻。

習近平表示，歷史承載過去，也啟迪未來。新時代新征程，全國各族人民要在中國共產黨堅強領導下，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅定不移走中國特色社會主義道路，傳承和弘揚偉大抗戰精神，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥！中華民族偉大復興勢不可擋！人類和平與發展的崇高事業必將勝利！

（AP圖片）

09:22am

習近平：中華民族不畏強暴自立自強，中國人民堅定站在歷史正確一邊

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京天安門城樓發表重要講話。習近平表示，中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗，為國家生存而戰，為民族復興而戰，為人類正義而戰。今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。

習近平說，歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！

（AP圖片）

09:12am

紀念大會9時正式開始，習近平在天安門城樓發表講話

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。9時整，紀念大會正式開始。鳴放禮炮八十響，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在天安門城樓發表重要講話。

（AP圖片）

8:51am

習近平和夫人彭麗媛在端門外廣場迎接外方代表團團長及其配偶

據《新華社》報道，國家主席習近平和夫人彭麗媛在端門外廣場迎接出席大會的外方代表團團長及其配偶，逐一與他們握手，包括臨時決定出席的印尼總統普拉博沃、朝鮮最高領袖金正恩等，俄羅斯總統普京壓軸出場。習近平與與會嘉賓大合照，其後一同走上天安門城樓的觀禮台。中俄朝領袖並肩走在最前面，習近平在中間，普京及金正恩在兩邊。

習近平在觀禮台，與出席觀看閱兵的抗戰老兵握手寒暄，向他們表示崇高敬意。

今天上午9時將舉行盛大閱兵式。這是中國全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵，共編設45個方（梯）隊，目前，受閱部隊已在長安街列陣，準備就緒。紀念大會即將開始。

國家主席習近平、俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩等多國領導人登上天安門城樓與老兵們握手（AP圖片）

8:21am

紀念大會9時舉行，記者今早5時已到達天安門廣場

《經濟通》駐京記者今日出席80周年紀念大會，今早3:45到達新聞中心旁的停車場集合安檢，在集合點通過安檢之後，可以去領取早餐餐包，但是在到達天安門廣場二次安檢之前不能打開，否則不能帶進廣場。5:20左右，記者到達天安門廣場的二次安檢點，可見繁忙的長安街完全沒有車在行駛，參加閱兵的士兵在廣場作最後的練習。

出席80周年紀念大會的記者3:45在新聞中心旁的停車場集合安檢，記者3點左右到達新聞中心，天空還是一片漆黑。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

記者在新聞中心外的大門排隊，準備進去休息等待。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

經過大門，新聞中心入口還需要排隊安檢。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

新聞中心在9月2日至9月3日24小時開放。這是在新聞中心等待出席閱兵活動的記者。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

新聞中心的記者工作區，徹夜提供茶歇服務，現場在工作的記者非常多，幾乎已坐滿。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

在新聞中心的等待的以外國媒體為主。有的記者在新聞中心徹夜工作。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

在安檢區域，安檢人員要求把包中所有的東西都拿出來，放在安檢框裏，把背包清空，工作人員作詳細檢查。所有的食物和液體，包括水和小瓶的消毒酒精不能攜帶，所有筆和化妝品，包括口紅、眉筆、眼線筆、有顏色的雨衣、沒有提前檢查貼標的充電寶等物品都不能通過安檢，可以去新聞中心存放。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

在集合點通過安檢之後，記者可以去領取早餐餐包，但是在到達天安門廣場二次安檢之前不能打開，否則不能帶進廣場。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

停車場停滿了等待出發的大巴車，早上5點正式發車出發到天安門廣場。（經濟通駐京記者黃燕明攝）



5:20左右，記者到達天安門廣場的二次安檢點，正排隊安檢。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

繁忙的長安街少見的完全沒有車在行駛。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

5:20左右，記者到達天安門廣場的二次安檢點，正排隊安檢。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

記者五點已到達天安門廣場，準備進行第二次安檢。（經濟通駐京記者黃燕明攝）



士兵正在廣場作最後的練習。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

士兵正在廣場作最後的練習。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

記者領到金色的觀禮包，裡面有酸梅湯、小國旗、瓶裝水等。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

天安門廣場西側的金色觀眾席。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

軍樂團正在做最後的演練。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

老兵已經到達現場。（經濟通駐京記者黃燕明攝）

8:12am

北京時間清晨消息：印尼總統普拉博沃於凌晨抵京，參加抗戰勝利閱兵

中國外交部發言人周三（3日）清晨證實，印尼總統普拉博沃決定應邀來華出席抗戰暨反法西斯勝利80周年閱兵，已於當天凌晨抵京，中方對此表示歡迎。

此前，印尼雅加達等多地大規模示威遊行持續升級，並造成人員傷亡。普拉博沃此前取消來華出席上合組織峰會等活動。

