大國博弈
神州經脈 | 九三閱兵新武器亮相，滬指兩連跌，RatingDog服務業PMI升至一年高

03/09/2025

03/09/2025

　　滬綜指今日（3日）走低，盤中曾跌破三千八關，全日收挫1.16%，報3813.56點，兩連跌；深成指也跌0.65%，創業板則保持升幅0.95%。成交萎縮，滬深兩市全天成交額2.36萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量5109億元或18%。

 

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會舉行，多款武器裝備首次亮相。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1468，較上個交易日4時30分收盤價升8點子，止兩連跌，全日在7.1374至7.1478之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1108，較上個交易日跌19點子，三連跌，創8月27日以來一周新低，較市場預測偏強近370點。

 

今日新聞精選

 

1. 紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會今日上午舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京天安門城樓發表重要講話，強調要加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，然後乘檢閱車檢閱部隊。隨後45個方隊梯隊進行閱兵活動第二部分的分列式，陸續通過天安門廣場。多款武器裝備首次亮相，包括東風61陸基洲際導彈、東風5C液體洲際戰略核導彈、巨浪3潛射洲際導彈等，其中東風-5C液體洲際戰略核導彈打擊範圍覆蓋全球。

 

2. 閱兵活動結束後，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會今日中午於北京人民大會堂隆重舉行。習近平出席招待會並發表重要講話指，80年前，中國人民經過14年浴血奮戰，徹底打敗日本軍國主義侵略者，宣告世界反法西斯戰爭的完全勝利。這一偉大勝利，是中國人民同反法西斯同盟國以及各國人民並肩戰鬥取得的。對支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，中國政府和中國人民永遠不會忘記。人類應當同舟共濟、和睦相處，決不能重回弱肉強食的叢林法則。

 

3. 今日公布的內地私人採購經理人指數數據顯示，在國內需求強勁以及出口訂單增加的推動下，中國服務業8月份增長速度超出預期。RatingDog中國服務業PMI從7月份的52.6上升至8月份的53.0，創下2024年5月以來的最快紀錄，連續32個月保持在擴張區間。這一數據也超過了市場預期的52.4。最近服務業活動擴張，核心原因是新業務量增長勢頭強勁。當中部分貢獻來自新出口業務，其擴張勢頭轉強，錄得2月份後最高增速。

 

4. 中指研究院數據顯示，今年1至8月，百強房企拿地總額6056億元，同比增長28.0%。這意味著，今年房企在拿地上斥資已超六千億元，比去年高出近三成。頭部央國企是拿地的主力軍。期內，拿地金額前十企業中，有8家都是央國企，部分民企如濱江集團、邦泰集團、大華集團等，也進入拿地金額較前列。從新增貨值來看，綠城中國、保利發展和中海地產位列前三。

 

5. 內媒引述最新數據顯示，8月，北京在新政刺激下，二手房住宅網簽較7月有所增加；深圳二手房單月錄得量仍超5000套，已連續6個月超行業「榮枯線」；廣州受天氣等多方面原因影響，市場交易節奏放緩，二手住宅網簽量環比下降。業內人士認為，未來北京政策仍有進一步優化空間，隨著需求逐步釋放，二手房市場的房源流通速度也將加快。預計9月深圳或鬆綁外圍限購政策，「金九銀十」大概率會實現；廣州9月二手住宅成交量回升的可能性不大。

 

6. 摩根士丹利稱，中國地產商上半年業績如預期疲軟，但他們對下半年及以後的業績指引總體正面，尤其看好開發利潤率回升和租金成長。該行維持對房地產實體市場的謹慎立場，建議繼續持有優質國企股。分析師在報告中指出，主要開發商上半年核心利潤平均同比下降17%，但派息率保持穩定。行業流動性風險似已基本消除，但分化仍然存在；國企繼續表現優異，利潤率和資產負債表改善。

 

7. 據《彭博》報道，由於中國競爭對手的新產品贏得客戶青睞和全球貿易不確定性持續，特斯拉上海工廠的交付量8月繼續下滑。中國乘聯分會初步統計，8月特斯拉中國交付量達83192輛，與上年同期相比下降4%，較7月則升22.6%，今年八個月中有七個月錄得銷量下滑。中國是特斯拉最大的海外市場，但持續的價格戰，以及比亞迪、小米等本土競爭對手推出的高性價比、科技感十足的車型，都對特斯拉的銷售造成衝擊。

 

8. 據內媒報道，字節跳動將在近期為Seed部門實施期權增發計劃，覆蓋主要為大模型方向的技術員工。據了解，本次股權增發，將按照綜合績效、職級不同進行，員工每月可獲得9/11/13萬元字節期權，按月歸屬，預計發放18個月，累計期權總量可達百萬元。

 

撰文：經濟通中國組

 

