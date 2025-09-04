上合峰會 | 中國-上合組織科技創新合作中心青島掛牌，三平台、三中心全數成立

中國-上海合作組織科技創新合作中心今日上午在山東青島掛牌成立。10個面向上合組織國家的重點國際合作項目同步啟動，涉及生物醫藥、高端裝備、現代高效農業等多個領域。

中心將持續推動創新領域人文學術交流，積極舉辦中國-上合組織科技創新合作大會、青年創新創業大賽、科技成果展等形式豐富的品牌活動；持續推進聯合項目遴選，在優先領域促進聯合創新，聚焦人工智能、數字經濟、醫療衛生、現代農業、氣候變化等領域，積極開展雙邊、多邊聯合研發，推動共建國際聯合實驗室、聯合研發中心等平台；鼓勵開展跨國技術轉移，建立國際技術轉移平台，提升國際技術轉移經理人、知識產權等方面服務水平；建立上合組織成員國國際智庫，成立智庫聯盟，與各方深入開展科技創新政策及實踐經驗交流，為國際科技合作提供智力支持。

國家主席習近平周一（1日）在「上海合作組織+」會議上發表講話時提到，中方將成立中國-上合組織能源、綠色產業、數字經濟三大合作平台，以及科技創新、高等教育、職業技術教育三大合作中心。該三大合作平台已於周二分別在北京和天津揭牌，中國-上合組織高等教育合作中心、中國-上合組織職業技術教育合作中心亦於同日分別在西安交通大學、天津職業技術師範大學掛牌成立。設立上述6個務實合作平台，是本屆上合峰會八大成果之一。

撰文：經濟通中國組

