神州經脈 | 傳監管擬遏股市投機，滬指連挫三日，華為新三摺機搭載麒麟芯片

04/09/2025

　　A股市場今日（4日）震盪下調，三大指數中創業板領跌4.25%，滬指收跌1.25%，報3765.88點，失守三千八關，連挫三日共2.86%，深成指軟2.83%；另科創50指數大跌6.09%。滬深兩市全天成交2.54萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1802億元或7.6%。

 

華為第二代三折疊手機Mate XTs非凡大師正式發布，新機搭載自主研發的麒麟芯片。（華為網圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1402，較上個交易日4時30分收盤價升66點子，兩連升，全日在7.1380至7.1441之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1052，較上個交易日升56點子，止三連跌，創8月29日以來近一周新高，和市場預測偏強約350點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國商務部宣布，自9月4日起對美國部分光纖產品徵收高達78.2%的反傾銷稅，涉案企業包括康寧（Corning）、德拉克通信（Draka Communications）以及OFS-費特等。公告指出，反傾銷措施針對的是原產於美國的進口「截止波長位移單模光纖」（G.654.C光纖）。根據裁決，康寧公司被徵收的反傾銷稅稅率為37.9%，OFS-費特為33.3%，德拉克通信則高達78.2%，其他美國出口商亦適用最高78.2%的稅率。消息一出，業界普遍認為將對美企在中國市場的競爭力造成嚴重打擊。

 

2. 8月初以來A股漲勢過快已引發監管關注，據《彭博》報道，中國金融管理部門在考慮採取一系列措施為股市投機行為降溫，包括：要求券商不得積極宣傳開設股票新帳戶的全天候服務；社交媒體平台不得過度宣傳，如牛市、融資餘額創新高以及存款搬家湧入股市等，以避免助長投資者狂熱情緒。同時，任何違規和非法推薦股票的行為都將受到嚴重處罰。

 

3. 中國-上海合作組織科技創新合作中心今日上午在山東青島掛牌成立。10個面向上合組織國家的重點國際合作項目同步啟動，涉及生物醫藥、高端裝備、現代高效農業等多個領域。國家主席習近平周一（1日）在「上海合作組織＋」會議上發表講話時提到，中方將成立中國-上合組織能源、綠色產業、數字經濟三大合作平台，以及科技創新、高等教育、職業技術教育三大合作中心。目前三大合作平台及三大合作中已分別於北京、天津、西安掛牌成立。

 

4. 中國房地產市場面臨挑戰，據《路透》調查顯示，今年新建商品住宅價格料下跌3.8%，此前預計下跌4.8%。分析師多數預計房價企穩至少是2026下半年或2027年，較三個月前的企穩預期推遲半年左右。報道指政策的持續作用依然是關鍵，除了在房貸利率和放鬆限購方面可以進一步優化外，部分分析人士認為，更重要的是中央財政資金直接介入。

 

5. 工信部、市監總局印發《電子信息製造業2025-2026年穩增長行動方案》，其中提出，在破除「內捲式」競爭中實現光伏等領域高質量發展，依法治理光伏等產品低價競爭。堅定不移推動「國貨國用」，持續推動短板產業補鏈、優勢產業延鏈、傳統產業升鏈、新興產業建鏈。鼓勵各地推動人工智能終端創新應用，推動5G/6G關鍵器件、芯片、模塊等技術攻關，加強6G技術成果儲備。加強CPU、高性能人工智能服務器、軟硬件協同等攻關力度，開展人工智能芯片與大模型適應性測試。

 

6. 華為第二代三折疊手機Mate XTs非凡大師今日下午正式發布。新機搭載麒麟9020芯片和鴻蒙5.0系統，整機性能提升36%，並可運行PC版軟件，起售價17999元，較其第一代三折疊手機Mate XT非凡大師便宜2000元。內媒《IT之家》指出，麒麟芯片對上一次出現在華為發布會是在2021年。華為此次公開提及麒麟芯片，向市場傳遞明確信號--國產芯片供應鏈實現全鏈路自主可控。麒麟芯片是華為旗下海思半導體自主研發的系列芯片之一。此外，新機接入了中國地震局數據，屬行業首次。

 

7. 據《彭博》引述知情人士透露，DeepSeek正在開發具有更先進代理功能的人工智能AI模型，以與諸如OpenAI等美國同行在這個技術領域的一個新前沿展開競爭。報道指，DeepSeek正在構建一個AI模型，希望能在用戶極少指示的情況下，代表用戶執行多步驟操作。這個系統還能根據先前的操作進行學習和改進。公司創始人梁文鋒正督促研發團隊在今年最後一個季度發布新款軟件。

 

8. 近日有傳字節跳動整個芯片團隊權限被註銷，業務從集團獨立，以後在一家新加坡公司的殼子下運行，未提供N+1的賠償。對此，字節相關負責人今日回應內媒查詢時表示，該消息是謠言，並強調字節芯片業務的主體一直沒有變化，這次只是切換飛書租戶，外界關於裁員、獨立、變更主體等各種過度解讀不實。

 

撰文：經濟通中國組

 

A股

滬深300指數

4,365.21

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

369.140

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.292

