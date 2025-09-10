  • 會員
高德地圖APP上線新功能「高德掃街榜」，類似美團旗下大眾點評榜單

10/09/2025

高德地圖APP上線新功能「高德掃街榜」，類似美團旗下大眾點評榜單

 

 

　　據《財聯社》報道，高德地圖APP已上線新功能「高德掃街榜」，該榜單類似於美團旗下大眾點評榜單，對商家進行綜合評分、排名，涵蓋美食、景點、酒店等多種業態。高德地圖APP介紹，該榜單根據近一年5132萬人的13億次導航228億公里計算，通過用戶多次反覆前往的118萬家店舖篩選，結合芝麻信用計算的真實評價生成。

 

　　《新浪科技》報道指，記者今早已到發布會現場，發現會場標識顯示為「高德掃街榜發布會」，標語明確寫道「最真最全的美食榜就查高德掃街榜」。

 

　　昨日有消息稱，阿里巴巴(09988)今日將在杭州西溪園區舉行業務發布會，而該發布會與高德相關，且將發布一個跟高德有關的產品。還有消息稱，發布會或涉及兩個重磅業務：重啟「口碑網」對標大眾點評，高德上線自營團購。

 

「高德掃街榜」打造面向線下服務的信用體系，高德CEO：掃街榜永不商業化

 

　　今日是阿里巴巴集團成立26周年，旗下高德今日正式發布全球首個基於行為+信用的榜單產品--「高德掃街榜」，打造面向線下服務的全新信用體系。

 

　　在阿里總部發布會現場，高德CEO郭寧表示，高德掃街榜永不商業化。掃街榜希望每天為全國線下店舖多帶去1000萬消費者，每天為小店帶來5000萬流量的精準曝光，解決「酒香也怕巷子深」難題，為更多商家提供公平的展示機會。

 

　　「高德掃街榜」主要分為美食、酒店、景區三類，尤其以線下餐飲商家的榜單為主，此外還包括一些特色美食榜單，比如「本地人愛去」、「多次前往」、「煙火小店」等，將覆蓋全國300多個地級市。

 

高德地圖APP上線新功能「高德掃街榜」，類似美團旗下大眾點評榜單

 

香港「高德掃街榜」，華嫂冰室佔榜首

 

　　記者發現，香港用戶打開高德地圖，也能看到香港的「高德掃街榜」，目前榜單頭三位分別為華嫂冰室、一蘭拉麵（尖沙咀店）、珍妮曲奇聰明小熊（尖沙咀店）；當中還有「專程前往」、「回頭客」、「本地人」、「熱門」的分榜。另還設有人均價位較高的「狀元榜」。

 

　　官方宣傳資料顯示，「高德掃街榜」是根據近一年5132萬人的13億次導航228億公里計算，通過用戶多次反覆前往的118萬家店舖篩選，結合芝麻信用計算的真實評價生成。

 

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

