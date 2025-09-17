  • 會員
神州經脈 | 首8月財收增幅擴，青年失業率創新高，央企利潤總額年均增8.3%

17/09/2025

　　中美經貿會談釋出暖意，滬綜指兩連升，今日（17日）收升0.37%，報3876.34點，深成指漲1.16%，寧王創新高，推動創業板指收揚1.95%。滬深兩市全天成交額2.38萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加354億元或1.5%。

 

神州經脈 | 首8月財收增幅擴，青年失業率創新高，央企利潤總額年均增8.3%

財政部公布，首8月財政收入148198億元，同比增長0.3%，連增兩個月。（資料圖片）

　　　　

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1013，較上個交易日升14點子，兩連升，創9月9日以來逾一周新高，較市場預測偏強不到10點。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1056，較上個交易日4時30分收盤價升107點子，兩連升，創2024年11月4日以來逾十個月高，全日在7.1062至7.1116之間波動。

 

今日新聞精選

 

1. 財政部公布，1-8月，全國一般公共預算收入148198億元，同比增長0.3%，增幅較1-7月擴大0.2個百分點。其中，全國稅收收入121085億元，同比微增0.02%，1-7月為下降0.3%；非稅收入27113億元，同比增長1.5%，增幅較1-7月收窄0.5個百分點。主要稅收收入中，證券交易印花稅1187億元，同比增長81.7%，增幅較1-7月大幅擴大19.2個百分點。1-8月，全國一般公共預算支出179324億元，同比增長3.1%，增幅較1-7月收窄0.3個百分點。主要支出科目中，社會保障和就業支出增幅最強勁，同比增10%，較1-7月擴大0.2個百分點，規模為30723億元。

 

2.國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，國資委主任張玉卓在會上介紹，「十四五」以來，中央企業資產總額從不到70萬億元增長到超過90萬億元，利潤總額從1.9萬億元增長到2.6萬億元，年均增速分別達到7.3%、8.3%。營業收入利潤率從6.2%提升到6.7%，全員勞動生產率每人每年從59.4萬元增長到81.7萬元，國有資本回報率、淨資產收益率等指標都持續改善。

 

3. 國務院新聞辦舉行新聞發布會，介紹《關於擴大服務消費的若干政策措施》。商務部副部長盛秋平表示，《政策措施》提出5方面19條具體任務措施，堅持優化供給和激發需求相結合，堅持對外開放和對內放開相結合，吸引更多優質服務消費資源進入。文旅部產業發展司司長繆沐陽稱，將正式啟動「百城百區」文化和旅遊消費三年行動計劃；各地也陸續出台擴大文旅消費的專項政策，將在消費月期間發放超過3.3億元的消費補貼。

 

4. 中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥17日在北京會見新加坡政府投資公司首席執行官林昭傑。丁薛祥表示，中國經濟長期向好，新質生產力穩步發展，科技創新厚積薄發，營商環境持續優化，始終是外資企業投資興業的沃土。歡迎包括新加坡政府投資公司在內的各國企業繼續深耕中國市場，更好分享中國發展機遇。林昭傑高度贊賞中國發展成就，表示堅定看好中國發展前景，願同中方加強合作，為新中關係發展作出積極貢獻。

 

5. 國家統計局公布8月分年齡組失業率數據。8月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為18.9%，較7月上升1.1個百分點，連升兩個月，為完善青年失業率統計方法並恢復公布這項數據以來（2023年12月）的新高。8月，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，較7月略增0.3個百分點，為今年3月以來新高。8月，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，與7月持平。

 

6. 據《路透》報道，內蒙古自治區能源局一份文件顯示，因為超出核定產能，已責令15座煤礦暫停生產。據中國大宗商品諮詢機構「我的鋼鐵」（Mysteel）統計，受影響煤礦的合計年產能約為3460萬噸。《路透》致電內蒙古自治區能源局，接聽人員證實了相關文件，文件內容包括該地區產能檢查的結果和關鍵細節。調查結果顯示，鄂爾多斯15座煤礦於2025年上半年超出核定產能10%以上。文件稱，有關部門已要求這些煤礦暫停生產，只有在通過自治區安全監管部門檢查後方可恢復生產。

 

7. 華為終端微博今日凌晨宣布，鴻蒙感恩回饋季現已開啟，華為Mate X6、Pura 80系列、Mate 70系列等機型至高可享2000元優惠，另有分期免息及以舊換新活動。其中，華為Mate X6降幅最大，從12999元起下調至10999元起，直降2000元；Pura 80系列中，Pura 80 Ultra降幅最大，由9999元起降至8499元起，直降1500元；Mate 70系列中，Mate 70 Pro+降價1000元，降幅最大，從8499元起降至7499元起。

 

8. 哈囉今日宣布，旗下Robotaxi業務獲得阿里巴巴集團戰略投資。此次投資標誌著雙方將基於此前合作基礎，進一步深化在智駕大模型、算力平台及Robotaxi等領域的全面合作，共同加速Robotaxi行業的商業化、規模化進程。未來，雙方將基於Robotaxi實際運營場景和需求，開展全面合作，打造極致低成本、高安全、高可靠、高可用的智能駕駛技術，加速實現Robotaxi的商業化。

 

撰文：經濟通中國組

 

