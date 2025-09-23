  • 會員
神州經脈 | 券商傳被叫停香港RWA業務，滬指守三千八，中歐北極快航通航

23/09/2025

　　A股市場三大指數漲跌互現，滬綜指盤中挫逾1%、曾失3800點，全日（23日）收跌0.18%，收報3821.83點，深成指亦跌0.29%；半導體芯片板塊強勢，創業板指尾盤止跌，收升0.21%。成交放量，滬深兩市全日交易額近2.5萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增3729億元或17.6%。

 

中證監據報要求券商暫停在香港開展RWA代幣化業務。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1133，較上個交易日4時30分收盤價升15點子，止三連跌，全日在7.1111至7.1157之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.1057，較上個交易日升49點子，兩連升。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》引述兩位消息人士稱，內地監管機構已建議一些本地券商暫停在香港開展現實世界資產（RWA）代幣化業務，這表明中國政府對蓬勃發展的離岸數字資產市場的擔憂。實物資產代幣化過程通常將股票、債券、基金甚至房地產等傳統資產轉化為在區塊鏈上交易的數字代幣。過去幾個月，包括券商在內的許多中國公司都在香港推出了RWA。知情人士說，最近幾周，至少有兩家券商收到了中國證券監督管理委員會（CSRC）的非正式指導，要求它們不要在境外開展RWA業務。目前尚不清楚中證監有關要求將持續多久。

 

2. 據《路透》引述三位貿易商消息，中國買家已從阿根廷預訂了至少10批大豆船貨，在中美貿易局勢緊張之際趁著低價為第四季度建立庫存。報道稱，交易是在阿根廷22日暫時取消徵收穀物出口稅之後達成的，此舉使阿根廷供應在全球市場上更具競爭力。兩位直接了解此事的貿易商表示，這些巴拿馬型船運載的大豆船貨計劃於11月份裝船，每批裝運65000噸，CNF（成本加運費）報價每蒲式耳較芝加哥期貨交易所11月大豆合約SX25溢價2.15至2.30美元。其中一位貿易商說，中國買家已經預訂了15批貨物。

 

3. 第25屆中國國際工業博覽會今日在上海開幕。工業和信息化部部長李樂成在會上致辭表示，「十五五」時期，要實施培育新興產業打造新動能行動，統籌技術創新、規模化發展和應用場景建設，加快打造一批新興支柱產業；建立未來產業投入增長機制，加強前沿技術研發和應用推廣，開闢人形機器人、腦機接口、元宇宙、量子信息等新賽道，創建一批未來產業先導區。

 

4. 內地成品油價格調整年內第六次擱淺。國家發改委宣布，自2025年9月9日以來，國際市場油價小幅波動，按現行國內成品油價格機制測算，9月23日本次調價窗口的前10個工作日平均價格與對上一次調價窗口9月9日的前10個工作日平均價格相比，同時考慮9月9日未調價金額，累計調價金額每噸不足50元人民幣。因此，根據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。

 

5. 今日凌晨4時30分左右，「伊斯坦布爾橋」輪從寧波舟山港北侖港區啟程，駛往英國最大集裝箱港口弗利克斯托港。這標誌著全球首條中歐北極集裝箱快航正式通航。據了解，「伊斯坦布爾橋」輪9月22日在寧波舟山港北侖港區完成了超1000標準箱的集裝箱裝載作業。該輪將取道北極東北航道直達歐洲，至弗利克斯托港單程運輸時效僅需18天，這是寧波舟山港繼2024年底開通至德國威廉港的26天「中歐快航」後，再創中歐快航時效新紀錄。

 

6. 餘額寶多隻貨幣市場基金今日宣布調整費率。其中，全市場規模最大的貨基天弘餘額寶調低託管費率，由0.08%年費率調至0.07%年費率，截至6月底該基金規模為7932.19億元人民幣。國新國證現金增利則是同時調低管理費率和託管費率，調整後分別為0.2%、0.07%。易方達保證金也同時調低管理費率和託管費率，調整後的年費率依次為0.15%、0.05%。對於上述調整的原因，多家基金管理人稱主要是更好地滿足投資者的理財需求。

 

7. 阿里巴巴旗下跨境電商平台速賣通宣布，啟動「超級品牌出海計劃」，招募包括天貓品牌、亞馬遜大賣在內的知名品牌，用商家在亞馬遜一半的成本，在重點市場實現更高的成交。此舉被業界視為對亞馬遜發起正面挑戰，爭奪中高端品牌市場。面向消費者，速賣通將上線「Brand+」專屬頻道，通過正品認證、包郵與價保機制，強化品牌心智與信任感。面向商家，平台推出「品牌服務中心」，提供小時級更新的投放效果數據、渠道轉化分析、品牌人群沉澱能力，讓品牌實現精細化運營。

 

8. 上海迪士尼度假區今日宣布，將擴建樂園標誌性的主題景點「翱翔．飛越地平線」。在擴建期間，「翱翔．飛越地平線」將繼續對遊客開放。據介紹，「翱翔．飛越地平線」基於原創故事情節打造環世界飛行之旅體驗，自2016年全球首發以來已接待數百萬遊客，擴建後其遊客承載量將在現有基礎上擴充約50%；擴建後景點還將升級--翱翔之旅的終點將是上海迪士尼度假區。

 

撰文：經濟通中國組

 

