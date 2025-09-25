神州經脈 | 上半年上市房企負債率續升，京東推三大AI產品

滬綜指今日（25日）走勢反覆，最終收低0.01%，報3853.3點，深成指揚0.67%，至於創業板指一度漲逾2%，續創3年多新高，全日則升1.58%。滬深兩市成交額2.37萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量444億元。

中指院發表報告指出，上半年上市房企淨負債率升至171.8%，償債能力弱化。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1253，較上個交易日4時30分收盤價跌34點子，兩連跌，創9月8日以來逾兩周新低，全日在7.1220至7.1306之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1118，較上個交易日跌41點子，兩連跌，創9月19日以來近一周新低。

今日新聞精選

1. 中國商務部今日公告，即日將薩羅尼克科技公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司等3家美國企業列入不可靠實體清單，禁止其從事與中國有關的進出口活動及在中國境內新增投資，批評該3家公司近年來不顧中方強烈反對，與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。商務部同日公告，即日起將亨廷頓．英格爾斯工業公司、扁平地球管理公司、全球維度公司3家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項，指該3家公司危害中國國家安全和利益。

2. 中國銀行研究院發布報告，2025年三季度以來中國經濟增長動能有所轉弱，外需超預期增長，內需進一步走弱，新舊動能轉換持續。初步預計，三季度GDP增長4.8%左右，增速較上半年低0.5個百分點左右。展望四季度，外部環境仍面臨諸多不確定性，美國對等關稅政策擾動下中國出口將有所放緩。政策效果減弱疊加內生動力不足，消費增速將小幅放緩。房地產拖累繼續加深。預計四季度GDP增長4.5%左右，全年增長5%左右。

3. 中指研究院今日發布報告指出，2025上半年，中國房地產上市公司財務風險持續攀升，償債能力進一步弱化。數據顯示，上市房企剔除預收帳款後的資產負債率達66.5%，同比上升0.9個百分點；淨負債率大幅上升至171.8%，同比激增55.8個百分點，反映出行業整體槓桿水平居高不下。這一現象主要源於貨幣資金規模的持續收縮，疊加市場低迷導致的存貨及投資性物業資產貶值壓力加劇。頭部房企中，華潤置地與龍湖集團展現了較強的抗周期韌性。下半年頭部房企經營策略主要是，加快存量去化、優化增量質量；加速產品迭代，建設好房子；打造第二增長曲線。

4. 國家醫保局今日發布《關於開展醫保基金管理突出問題專項整治「百日行動」的通知》，決定自即日起至2025年12月31日，在全國開展為期百日的醫保基金專項整治行動，重點打擊倒賣醫保回流藥、違規超量開藥、騙取生育津貼等違法違規使用醫保基金行為。其中，在全面治理倒賣醫保回流藥問題方面，重點查處定點醫藥機構偽造處方、空刷套刷醫保憑證、串換醫保藥品、誘導「回收」或「沖頂消費」、不掃碼銷售等行為。在專項治理生育津貼騙保問題方面，重點打擊偽造證明材料「造假申領」、虛構勞動關係「掛靠參保」、虛報繳費基數「抬高標準」等騙保行為。

5. 市場監管總局在今日召開的新聞發布會上表示，針對今年上半年充電寶發生多宗自燃事故，在市監部門調查影響下，深圳羅馬仕科技有限公司、安克創新科技股份有限公司，小米通訊技術有限公司決定對存在安全隱患的充電寶產品實施召回，涉及數量共計135萬餘件。截至目前，羅馬仕公司累計召回充電寶16.7萬件（佔召回總量的34.1%），退款金額2283.7萬元。安克創新公司累計召回56.5萬件（佔召回總量的78.7%），完成消費者退款8566.4萬元。小米公司累計召回1.7萬件（佔召回總量的12%），完成消費者退款270萬元。即三者累計已召回74.9萬件。

6. 對於有消息稱字節跳動準備在香港上市，抖音集團副總裁李亮今日在微博發文回應稱，「一大早就有朋友問是否屬實。我看了下路透也沒有發這個新聞。不排除是有人想炒作『字節概念股』故意放的假消息。請大家不要信謠傳謠，市場很多所謂『字節概念股』的信息不實，請大家謹慎投資」。

7. 在今日舉辦的2025京東全球科技探索者大會上，京東集團CEO許冉在現場正式宣布，基於京東自研的JoyAI大模型，推出三大面向個人消費者的AI產品，分別是「京犀」、「他她它」以及「JoyInside」。許冉表示，京東的目標是在未來三年持續投入，帶動各個產業，形成萬億規模的人工智能生態。她透露，創始人劉強東已親自擔任京東探索研究院院長，在全球招募了人工智能科學家。京東還和很多高校深度合作，成立了聯合實驗室，在人工智能、供應鏈應用等領域開展前沿探索。

8. 2025年全國國慶文化和旅遊消費月主場活動今日在四川省成都市舉行，意味正式啟動國慶文旅消費月，於9月下旬至10月下旬開展系列文旅消費活動，激發假日消費活力。據介紹，消費月期間，各地將圍繞觀演賞劇、遊歷山河、中秋團圓、文化體驗、紅色旅遊、大國重器、時代風采等熱點，舉辦超2.9萬場次文旅消費活動，發放超4.8億元消費補貼，加強文旅消費與餐飲、住宿、零售、體育、健康等方面消費聯動互促。

撰文：經濟通中國組

