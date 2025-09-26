  • 會員
神州經脈 | TikTok美業務交易推進，滬指全周微升，泰擬與華加強半導體合作

26/09/2025

　　滬綜指今日收低0.65%，報3828.11點，深成指跌1.76%，創業板指更挫2.6%。成交縮量，滬深兩市全日交易額2.15萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減近一成。分析稱，本周臨近國慶和中秋長假，短線資金或存在一定避險需求，節前市場大概率延續震盪格局。滬指全周走勢反覆，窄幅波動，本周微升0.21%。

 

神州經脈 | TikTok美業務交易推進，滬指全周微升，泰擬與華加強半導體合作

特朗普簽令准TikTok續留美國，稱獲習近平同意，外交部表示樂見企業做好談判、達成解決方案。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1345，較上個交易日4時30分收盤價跌92點子，三連跌，創9月5日以來三周新低，全日在7.1316至1.1369之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1152，較上個交易日跌34點子，三連跌，創8月26日以來一個月新低，較市場預測偏強水平擴至約290點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國總統特朗普周四(25日)簽署行政命令，宣布TikTok出售協議符合2024年「不賣就禁」法，他並稱已爭取到中國國家主席習近平對協議的認可。今日外交部發言人郭嘉昆重申，中方在TikTok問題上的立場是清楚的。中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。中國外交部的聲明始終並未說北京已經同意，分析指這筆交易仍充滿不確定性。

 

2.  據《路透》報道，泰國總理阿努廷今日表示，泰國將深化與中國的合作，包括在半導體和電池生產等領域的合作。阿努廷領導的新政府亦正提出各項措施以重振疲軟的經濟，其中旅遊部今日表示，將力爭在未來四個月內吸引多達200萬名中國遊客。阿努廷今日在曼谷舉行的泰中合作博覽會上發表演講時透露，「我們將在減少壁壘和法規方面取得進展，以便兩國企業能夠共同發展」。中國是泰國最大的進口來源，去年泰國進口價值800億美元的中國商品，佔總進口額的26.3%。

 

3. 據《彭博》報道，百度自動駕駛出租車車隊「蘿蔔快跑」已在中國多個城市實現運營盈利目標，正在探索進軍澳洲等新市場。百度智能駕駛國際化業務總經理牛昊天接受採訪時表示，蘿蔔快跑正與澳洲及東南亞部分地區的政府洽談，探討將自動駕駛出租車引入當地市場。牛昊天稱，「在中東和歐洲，我們正在與多個地方政府溝通。截至目前，我們只在那裏的幾個城市落地部署。除此之外，我們也在與東南亞和澳洲的政府洽談」。他還表示，目前在中國大陸的多個城市，蘿蔔快跑每一輛車都能實現盈利，但實現整個業務部門層面的盈利仍需時日。

 

4. 據內媒報道，同程集團關聯公司藝龍網信息技術(北京)有限公司以約3億元收購新生支付有限公司100%股權。這意味著，同程集團間接取得支付牌照，正式進軍支付領域。對此，藝龍網回應稱，本次收購完成後，該公司將直接受益於海南自貿港發展機遇，進而以支付為紐帶，積極把握跨境商貿、文旅消費等領域的戰略機遇，並為持續推動文旅消費場景的數字化升級提供助力。新生支付成立於2008年，註冊資本1億元，原屬海航集團旗下公司，是海南自貿港唯一擁有全牌照的法人支付機構，也是跨境電商數字人民幣試點的重要參與單位。

 

5. 中國作協今日在浙江杭州發布的《中國網絡文學國際傳播報告(2025)》顯示，當前中國網絡文學海外活躍用戶約2億人，覆蓋全球200多個國家和地區，2024年網絡文學行業海外市場營收規模為48.15億元。報告指出，中國網絡文學海外傳播區域格局多元，亞洲是中國網絡文學最為穩固的市場，讀者數量約佔全球的八成，市場份額超過全球總量的一半，北美是中國網絡文學拓展的重點區域，市場規模約佔全球的三成。

 

6. 外電消息，中國監管機構要求國內領先的芯片製造商在境內上市。報道指，在中美芯片戰之際，有關要求是北京試圖加強其半導體行業的一部分。長鑫存儲上市計劃的改變就是應監管機構的建議。長鑫存儲今年稍早曾考慮在香港IPO，但7月已開始與中金公司和中信建投證券進行上市前輔導，以爭取A股上市。報道引述消息人士的話稱，監管機構對香港IPO有所疑慮，認為很難確定國際投資者背後實際的支持者是誰。

 

7. 宇樹科技創始人、CEO王興興今日在第四屆全球數字貿易博覽會上發言稱，宇樹科技機器人算法今年已經歷幾次迭代，預計下半年將發布身高1.8米的人形機器人。王興興表示，今年上半年國內機器人行業發展火熱，中國智能機器人相關企業平均增長率達50%到100%。前段時間宇樹科技再次更新了算法，使機器人穩定性大幅提升，並將其定義為反重力模式，機器人在任何干擾下基本都能自己恢復站立。他透露，算法升級後，機器人理論上可以完成各種舞蹈動作、武術動作。

 

8. 小鵬汽車今日在微信公眾號上宣布正式進入瑞士、奧地利、匈牙利、斯洛文尼亞和克羅地亞五國市場。小鵬表示，小鵬汽車正加速拓展歐洲市場，並於近期正式進軍瑞士。公司已與歐洲領先的出行服務商Hedin集團達成官方合作，計劃在瑞士陸續推出2025款小鵬G6與2025款小鵬G9，並於2026年上半年上市小鵬P7+。小鵬並宣布將於2025年10月正式進入奧地利市場。此外，小鵬汽車還將同步進軍匈牙利、斯洛文尼亞和克羅地亞三國，三國業務將由AutoWallis集團與Salvador Caetano集團共同成立的合資公司負責運營。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？

