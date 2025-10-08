  • 會員
Ａ股復市必看｜長假外圍造好，A股復市有機走揚，盤點重要新聞

08/10/2025

　　內地國慶中秋長假即將結束，滬深股市明日（9日）復市，在連續8天的假期期間，外圍股市表現興奮，美國聯邦政府停擺無損美股持續創新高；日本有望誕生首位女首相、有「女版安倍」之稱的高市早苗，為市場帶來憧憬，日股周一（6日）暴漲5%，創新高；港股（2日）再度升破二萬七兼創逾四年高，惟其後衝高回落；國際主要商品同樣上行，黃金價格突破4000美元大關，現貨白銀創逾14年高。A股在長假前牛市持續，滬綜指收報3882點，向上挑戰3900點，長假回歸是否蓄勢待發，拭目以待。現盤點影響大市走向的焦點事件及相關板塊。

 

Ａ股復市必看｜長假外圍造好，A股復市有機走揚，盤點重要新聞

有「女版安倍」之稱的高市早苗有望成為日本首位女首相，為市場帶來憧憬。（AP圖片）

 

金價新高，高盛上調明年底預期至4900美元

 

　　金價一路飆升，主要受美國經濟和政治不確定性以及對美聯儲進一步減息預期的推動。大行高盛把明年底金價預期，從每盎斯4300美元上調至4900美元，預期央行可能買入黃金。中國人民銀行連續11個月增持黃金，截至9月末，中國黃金儲備為7406萬盎司，環比增加4萬盎司。

 

　　現貨黃金今日突破4000美元/盎司大關，續創新高，年內大漲近1400美元/盎司，漲幅超52%。現貨白銀亦逼近48美元/盎司，創2011年5月份以來新高。

 

Ａ股復市必看｜長假外圍造好，A股復市有機走揚，盤點重要新聞

現貨黃金今日突破4000美元/盎司大關，續創新高。（AP圖片）

 

　　高盛將2026年12月的金價預期上調至4900美元，先前預估為4300美元，理由是西方ETF資金流入強勁以及央行可能買入黃金。高盛預計2025年和2026年各國央行黃金淨購買量將平均分別為80噸和70噸，因為新興市場央行可能會繼續通過增持黃金來實現外匯儲備的結構性多元化。今日紫金黃金國際(02259)盤中揚8%，創上市以來新高。赤峰黃金(06693)(滬:600988)、山東黃金(01787)(滬:600547)等半日升幅一成。

 

Sora登頂應用排行榜，AI熱潮料持續

 

　　美國時間10月3日，OpenAI推出的AI視頻生成應用Sora在上線第四天拿下了蘋果美國應用商店App Store的免費應用榜第一名，超越了OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini。

 

Ａ股復市必看｜長假外圍造好，A股復市有機走揚，盤點重要新聞

Sora拿下蘋果美國區App Store免費應用榜第一名。（網絡圖片）

 

　　OpenAI發布其迄今為止最先進的視頻生成模型Sora2.0，並同步推出了一款名為Sora by OpenAI的iPhone應用。用戶可通過輸入文字、圖片或視頻等內容製作AI視頻。Sora2.0模型能夠生成「高度逼真」的場景與音效，是2024年2月OpenAI首次發布Sora模型以來的一次重要技術升級。

 

　　Sora的爆火證明了AI視頻生成擁有巨大市場空間。據調研機構Fortune Business Insights測算，2025年AI視頻生成全球市場規模將達到7.17億美元，同比增長17%。預計到2032年，AI視頻生成市場規模達25.63億美元，2025至2032年的復合增速為20%。中國股市一眾AI概念長遠料繼續造好。

 

多國芯片巨頭漲價，芯片廠商股價新高

 

　　過去半年，全球存儲芯片價格持續上漲。特別是最近一個月，漲價消息愈發密集。南韓三星電子公司、美國閃迪等主要廠商近期陸續通知客戶調整報價，價格上調幅度由5%至30%不等，現貨市場價格也在短時間內快速上行。

 

　　資本市場對近期存儲芯片行情的變化給出了直接反饋，多家廠商股價持續刷新歷史最高值。最近一個月，美光股價累計上漲約60%，鎧俠與閃迪股價累計上漲均超過100%，三星電子和SK海力士兩家公司的股價一路高歌。從行業角度來看，摩根士丹利的最新研報預測，人工智能熱潮下，存儲芯片行業預計迎來一個「超級周期」。

 

Ａ股復市必看｜長假外圍造好，A股復市有機走揚，盤點重要新聞

中芯國際A股復市後的表現值得關注。（資料圖片）

 

　　AH芯片股在A股休市期間，H股大漲，華虹半導體(01347)(滬:688347)H股今日漲至93.5元、創歷史新高，二十餘個交易日股價翻倍；中芯國際(00981)(滬:688981)H股由9月29日起連升5個交易日，6日盤中企上92元創新高，今日略回吐，半日跌逾1%。相關A股復市後表現值得關注。

 

中美博弈持續，北京傳派投資禮包換放行

 

　　全球兩大經濟體博弈持續，中美科技競賽、貿易談判繼續吸引投資者目光。外媒消息指，中國提議用超大規模的投資等作為回報，推動美國特朗普政府取消對其赴美營商的國安限制措施。知情人士透露，中方代表還提出，若中國企業在美國建廠，則降低其從國內進口物資適用的關稅。

 

　　中美上月結束馬德里會談，就TikTok繼續在美運營達成框架協議。報道指中方在該次談判中提出上述建議。知情人士表示，今年早些時候中國就方案提出了1萬億美元的金額，但目前討論的潛在投資規模尚不得而知，可能超出1萬億美元，將使其它國家的承諾相形見絀。

 

Ａ股復市必看｜長假外圍造好，A股復市有機走揚，盤點重要新聞

中美博弈持續，兩國領導人本月底將在南韓會談。（資料圖片）

 

　　亞太經濟合作會議(APEC)本月底在南韓舉行，中國國家主席習近平與美國總統特朗普將舉行會談。這場磋商許久的中美領袖會面勢必牽動市場情緒，特朗普已放出雙方將討論大豆購買等經貿話題的消息。

 

滬指復市大概率上漲，券商看好計算機、銀行等

 

　　總體來看，國慶節後市場上漲概率更大，據Choice數據顯示，近十年的節後第一個交易日，滬綜指上漲概率達70%。除非國慶長假期間，海外市場出現較大幅度下跌，或出現重大利空，否則節後第一個交易日，滬綜指向上概率較高。節後第一天市場表現有望提振情緒，節後五個交易日的上漲概率也較高，達到60%。

 

Ａ股復市必看｜長假外圍造好，A股復市有機走揚，盤點重要新聞

分析認為國慶節後A股市場上漲概率更大。（資料圖片）

 

　　另外，招商證券張夏團隊早前預測，國慶後一周一級行業上漲概率多數在50%以上，其中上漲概率靠前的行業集中在計算機、通信、電子、銀行等行業，銀行、非銀金融、汽車在國慶後兩周和國慶後一個月上漲概率仍然較高。

 

　　華金證券研報則指出，節前部分投資者擔憂的風險在節日期間基本未發生。考慮到短期流動性可能維持寬鬆、風險偏好可能回升，A股節後可能延續震盪偏強的慢牛走勢，科技成長佔優的風格可能延續。故在行業配置上，建議繼續逢低配置科技、部分核心資產和周期等行業。

 

撰文：經濟通記者楊雨

返回中國故事

