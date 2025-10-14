  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

神州經脈 | 中國制裁韓船企美國子公司，iPhone Air國行版下周三發售

14/10/2025

　　A股市場全天震盪調整，滬指全日（14日）收低0.62%三連跌，報3865.23點，深成指跌2.54%，創業板指更挫3.99%。滬深兩市成交額2.58萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2215億元或9.4%。分析料短期市場的高波動仍將延續，因為中美關係的不確定性依然存在，前期漲幅較大的高位科技股會面臨較大壓力。

 

神州經脈 | 中國制裁韓船企美國子公司，iPhone Air國行版下周三發售

中國對韓國造船廠的5家美國子公司採取反制措施。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1411，較上個交易日4時30分收盤價跌82點子，兩連跌，創9月3日以來近一個半月新低，全日在7.1308至7.1433之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1021，較上個交易日跌14點子，止兩連升，較市場預測偏強約330點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國對華海事、物流及造船業301調查後的徵費措施自今日起上路，中國除了同樣從今日起對美國船舶徵收港口費進行反制，還對韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司採取反制措施，理由是其協助、支持美國對中國海事、物流和造船業進行上述調查並採取措施，危害中國主權、安全、發展利益。商務部發言人表示，中方敦促美方及相關企業尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，盡早糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益。

 

2. 美國財長貝森特周一（13日）為中美緊張局勢降溫，稱總統特朗普仍計劃與中國國家主席習近平在月底的韓國亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤。他並表示希望在中美元首會晤前與中方貿易談判代表會面，預計雙方將在本周於華盛頓舉行的國際貨幣基金組織年會期間進行會談。

 

3. 荷蘭政府早前發出指令，要求中國半導體企業聞泰科技的控股子公司安世半導體（Nexperia），對旗下資產、知識產權、業務及人員等不得進行任何調整，為期一年。聞泰科技昨日發嚴正聲明稱，堅決反對將商業問題政治化，絕不屈服於外部政治壓力，已啟動一切法律與外交途徑，要求荷蘭政府立即撤銷錯誤指令。中國半導體行業協會今日發布聲明稱，堅定支持會員單位捍衛自身的合法權益，維護公平、公正、非歧視的營商環境和全球產業鏈的穩定

 

4. 蘋果公司CEO庫克昨晚罕見亮相抖音Apple Store官方直播間，正式宣布iPhone Air國行版將於10月17日上午9時開啟預訂，10月22日正式發售。這是蘋果首次在中國通過直播形式公布新品動態。隨後蘋果中國官網更新iPhone Air相關信息。iPhone Air僅可通過eSIM激活電信商網絡，中國移動、中國聯通、中國電信的eSIM手機業務上線均已上線。與此同時，庫克昨現身泡泡瑪特上海THE MONSTERS十周年巡展，是庫克此次訪華參觀的第一站。

 

5. 新修訂的《中華人民共和國反不正當競爭法》明天將正式施行。新法第十三條專門強化了網絡競爭規則，明確禁止經營者利用數據、算法、平台規則實施三類行為：一是強制跳轉、惡意卸載等破壞其他經營者服務正常運行的行為；二是以不正當方式獲取、使用他人合法持有的數據；三是濫用平台規則實施虛假交易、虛假評價、惡意退貨等打壓競爭對手的行為。這意味「流量劫持」、「數據竊密」、「網絡水軍」等亂象將面臨直接法律規制。

 

6. 中國汽車工業協會數據顯示，9月，汽車產銷分別完成327.6萬輛和322.6萬輛，環比分別增長16.4%和12.9%，同比分別增長17.1%和14.9%。汽車產銷歷史同期首次超過300萬輛，月度同比增速已連續5個月保持10%以上。其中，新能源汽車產銷分別完成161.7萬輛和160.4萬輛，同比分別增長23.7%和24.6%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的49.7%。1-9月，汽車產銷量分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，同比分別增長13.3%和12.9%。其中，新能源汽車產銷量均超過1100萬輛，同比增長均超過30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的46.1%。

 

7. 據《環球網》從大疆處獲悉，大疆今日在美國聯邦上訴法院就訴美國國防部的判決結果提起上訴。報道指，大疆於2024年10月18日在美國哥倫比亞特區地方法院就被列入「中國軍工企業」清單（CMC清單）對美國國防部提起訴訟。法院在審理後，駁回了國防部針對大疆的核心不實指控，但依然根據個別武斷理由，做出維持將大疆列進該名單的決定。大疆表示，公司不認同也不接受這一判定，已提起上訴，堅決捍衛公司的名譽和利益。

 

8. 據《第一財經》報道，京東旗下外賣品牌七鮮小廚近日在美團外賣、淘寶閃購等平台低調上線。報道指，目前七鮮小廚（長保大廈店）在淘寶閃購月銷量達到2000單，在美團外賣月銷量達400單。在美團外賣上，七鮮小廚還有「人氣新店」的標籤，同時，遠距離的用戶可以通過美團外賣的跑腿服務點餐。

 

撰文：經濟通中國組

 

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,539.06

最大成交額股票

深300502

新易盛 #

316.500

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.444

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,011.30
    -56.28 (-0.122%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,620.43
    -34.29 (-0.515%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,463.49
    -231.12 (-1.018%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.514
變動率︰+3.148%
較港股︰+0.32%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.755
變動率︰+2.457%
較港股︰-0.09%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌423.110
變動率︰-1.769%
較港股︰+0.74%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.515
變動率︰-4.751%
較港股︰-7.46%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.195
變動率︰-2.009%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌26.610
變動率︰-2.313%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌34.020
變動率︰-4.813%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌119.400
變動率︰-5.027%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升135.300
變動率︰+5.505%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌344.455
變動率︰-3.511%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌181.590
變動率︰-3.574%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌35.135
變動率︰-5.602%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/10/2025 11:35 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/10/2025 11:35 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01115 西藏水資源
  • 0.550
  • 00700 騰訊控股
  • 621.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.600
  • 00189 東岳集團
  • 11.220
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 32.600
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 18.410
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.520
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.250
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.460
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.220
  • 目標︰$14.56
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.000
  • 00981 中芯國際
  • 73.350
  • 00700 騰訊控股
  • 621.000
  • 00388 香港交易所
  • 420.000
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 48.620
  • 目標︰$55.00
  • 01789 愛康醫療
  • 5.460
  • 目標︰$6.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.340
  • 目標︰$5.20
熱炒概念股
即時重點新聞

14/10/2025 16:34  《盤後部署》市場觀望氣氛濃恒指料未穩，內銀逆市受追捧民行追落後

14/10/2025 16:37  港鐵(00066)行政總裁金澤培將於明年起轉任主席任期三年，歐陽伯權年底退任

14/10/2025 17:19  【新股上市】路透：文遠知行已聘請大摩和中金，計劃來港二次上市

14/10/2025 16:13  政府宣布高層官員任命，郭黃穎琦出任政府物流服務署署長

14/10/2025 14:29  【比特幣】巨鯨做空震驚加密市場，神秘操盤手聲稱「不識特朗普」

14/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８６﹒０３億元，買南方恒生科技沽中芯

14/10/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好騰訊目標800元，中信里昂點評博彩股

14/10/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５３，隔夜拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國制裁韓船企美國子公司，iPhone Air國行版下周三發售新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 |金銀價早市創新高後急轉向，貿易陰霾未散晶片股、資源股插水新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內險股盈喜｜新華保險料首三季盈利增最多65%，內險股逆市造好可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

荷李活傳奇謝幕！奧斯卡影后《安妮荷爾》戴安姬頓享年79歲 曾與阿爾柏仙奴、活地亞倫情牽戲裏戲外
人氣文章

影視娛樂

梁芷珮收假陳奕迅電郵：誘騙個性化交流，緬甸詐騙園區曾扮歌迷拐走粉絲
人氣文章

陶冬天下．陶冬

中美博弈升級，談判鬥而不破
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

早秋穿搭｜Old fashion 絲巾造型術：現代知性時尚美學，變身潮流感滿滿的 IT girl！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「相逢恨晚」只是出軌的爛藉口！正印以外的第一順位，往往率先被拋棄？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環米芝蓮粵菜新裝登場！麻辣龍蝦氣泡春卷、秘製生醃汁海釣鮮魷、皇牌香脆炸雞，經典重塑新味覺
健康好人生 Health Channel
人氣文章
傷肝陷阱｜研究揭無糖汽水每日1罐脂肪肝風險激增60%
人氣文章
心臟病｜美國迪士尼鬼屋驚傳命案，60多歲女子遊玩突心臟病發不治
人氣文章
中醫針灸千年智慧：經絡系統如人體天然生物互聯網，如何助大腦提升能量？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 23:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/10/2025
神州經脈 | 中國制裁韓船企美國子公司，iPhone Air國行版下周三發售
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普「和平方案」中有多個懸念待解

14/10/2025 14:24

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處