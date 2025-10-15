  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂

15/10/2025

　　滬綜指全天收漲1.22%止三連跌，收報3912.21點，重回3900點上方；深成指也升1.73%，創業板指彈2.36%。惟中美貿易關係仍脆弱，投資者表現觀望，成交大幅萎縮，滬深兩市全天成交2.07萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量5033億元或19.5%。

 

神州經脈 | 通縮改善滬指重上三千九，IMF稱中國經濟前景令人擔憂

滬綜指全天收漲1.22%止三連跌，重回3900點上方。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1238，較上個交易日4時30分收盤價升173點子，止兩連跌，全日在7.1232至7.1293之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.0995，較上個交易日升26點子，逾11個月來首次升破7.10關口，較路透預測偏強約290點，創去年11月6日以來逾11個月新高，上個交易日報7.1021。

 

今日新聞精選

 

1. 內地9月居民消費價格指數（CPI）同比下降0.3%，降幅大於市場預期的0.2%，但較8月的0.4%收窄；環比則由持平轉為上漲0.1%。其中，食品價格同比下降4.4%，創20個月最大降幅；非食品價格上漲0.7%，漲幅創14個月高點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%，為19個月最大漲幅。9月PPI同比降幅收窄降2.3%，七個月最小，主要得益於「反內捲」帶動相關行業價格同比降幅收窄。分析認為通縮輕微漸緩解，而當前物價水平穩中偏弱，為貨幣及財政政策持續加力促消費提供了充分空間。

 

2. 美國總統特朗普指責中方故意停止進口美國大豆，並稱將停止從中國進口食用油作為報復；美國貿易代表格里爾則表示，對中國商品加徵100%關稅的措施無論是在11月1日還是更早生效，將取決於中國在稀土爭端中的下一步行動。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，美方一邊要談，一邊威脅恐嚇，加徵高額關稅，出台新的限制措施，這不是與中方打交道的正確之道。中方敦促美方盡快糾正錯誤的做法。

 

3. 工信部部長李樂成今日在北京會見美國蘋果公司首席執行官庫克，雙方就蘋果公司在華業務發展、加強電子信息領域合作等議題進行交流。庫克表示，將繼續加大在華投資，進一步提高對華合作層次和水平，實現互利共贏發展。另據《財經》引述接近蘋果的人士稱，庫克這次來中國，主要希望解決兩個問題，一是推動eSIM卡盡快開放落地；二是蘋果AI在中國還未拿到最終的許可，他希望加快進度。蘋果加大在華投資的同時，據《彭博》報道，蘋果亦正在準備擴大在越南的製造業務，藉此進軍智能家居產品市場，同時繼續降低對中國製造的依賴。

 

4. 據《彭博》報道，歐盟正在考慮強制中國企業向歐洲公司轉讓技術，以作為在當地運營的條件，企圖提高歐盟的產業競爭力。知情人士透露，這些措施將適用於汽車和電池等關鍵數字及製造業市場。擬議規則還將要求有關公司使用一定數量的歐盟商品或勞動力，並在歐盟境內為產品增值。據悉，要求成立合資公司也是備選方案之一。知情人士表示，預計於11月出台的規定從嚴格意義上將適用於所有非歐盟公司，但目標是防止中國的製造業壓垮歐洲工業。

 

5. 國際貨幣基金組織（IMF）發布《世界經濟展望報告》，對中國今年經濟增速4.8%的預測維持不變。IMF首席經濟師古蘭沙表示，中國的出口增長引擎正在熄火。中國必須將其經濟增長模式重新平衡，轉向依賴國內需求。他形容，中國的經濟前景令人擔憂。隨著房地產投資持續萎縮、整體信貸需求疲弱，金融穩定風險高企並上升，經濟正處於債務、通縮陷阱的邊緣。

 

6. 10月15日，中國在世貿組織起訴印度電動汽車及電池補貼措施。商務部新聞發言人就此表示，印方相關措施涉嫌違反國民待遇等多項義務，並構成世貿組織明令禁止的進口替代補貼。這些措施給予印方本國產業不公平的競爭優勢，損害了中方利益。

 

7. 天貓雙11今晚8點正式開啟。據介紹，在官方立減85折基礎上，再疊加9折消費券、行業品類券、購物金等。88VIP迎來史上最大3250元券包，含1350元無門檻9折消費券。美妝、服飾等行業品類券，每人至少可領萬元。李佳琦直播間首次發放9折無門檻券，可與其他優惠疊用。購物金折上折，疊加消費券低至7.3折。國補疊加平台優惠，家電3C數碼低至5折。百億補貼金剛券天天發，可領3300元。

 

8. 第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）今日在廣州開幕，分三期舉行，至11月4日結束。本屆廣交會展覽面積達155萬平方米；展位總數7.46萬個，參展企業超3.2萬家，均創歷史新高。本屆廣交會首設智慧醫療專區，吸引手術機器人、智能監測及可穿戴設備等47家企業參加。服務機器人專區則引入46家行業領先企業，展出具身機器人、機器狗等。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,618.42

最大成交額股票

深300274

陽光電源 #

163.000

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.469

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01372 中國碳中和
  • 1.180
  • 02186 綠葉製藥
  • 3.590
  • 02680 創陞控股
  • 10.980
  • 00016 新鴻基地產
  • 93.550
  • 00565 錦藝集團控股
  • 1.920
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 41.080
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.250
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.570
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.450
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.000
  • 00981 中芯國際
  • 73.900
  • 00700 騰訊控股
  • 620.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 47.700
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 128.100
  • 目標︰$155.00
  • 00325 布魯可
  • 104.100
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 4.960
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/10/2025 16:12  恒指全日跌22點收報25888，北水淨流入158億元，銀行醫療股造好

16/10/2025 13:48  《異動股》煤炭股逆市升中煤能源漲逾半成，冷空氣南下滬深煤炭股走強

16/10/2025 13:34  《Ａ股行情》滬指午後跌0.33%失3900關，摩通及高盛表態堅持在華業務

16/10/2025 13:28  《異動股》蔚來急挫12%，遭新加坡主權財富基金起訴指其虛增收入

16/10/2025 12:35  《午市前瞻》料四中全會前恒指將區間整固，新消費政策驅動行業升級利好板塊走勢

16/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒４３億元，買阿里沽盈富基金

16/10/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】摩通升泡泡瑪特至超配，大摩削中電信目標

16/10/2025 16:25  《財資快訊》美電穩報７﹒７７１８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 中美貿戰美態度軟化醫藥股炒起，冷空氣將殺到煤炭股逆市升新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

雙11 | FOCUS | 電商三巨頭連環攻港，「本地姜」勿固步自封新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 蔚來急挫12%，遭新加坡主權財富基金起訴指其虛增收入新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

政政經經．石鏡泉

跌夠未？
人氣文章

小薯茶水間

香港中醫醫院12.11起啟用：首年資助全科門診$180、中藥處方僅$25
DIVA CHANNEL
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

內衣不只性感！重新定義與身體的親密對話，一門「體感」藝術
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

曾經相愛，步伐卻在不知不覺間走岔：「成長」是最漫長而無奈的分手原因
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《初戀慢半拍》：緣來緣去，不乏新希望
健康好人生 Health Channel
人氣文章
口腔衛生｜牙周病、蛀牙恐促癌細胞擴散，增患5大癌症風險，醫生推4招護齒防癌變
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
名人保養 │ 41歲傅穎容貌升級，親認微調2部位，公開20個養生美容秘訣新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 17:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 17:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/10/2025
異動精選 | 中美貿戰美態度軟化醫藥股炒起，冷空氣將殺到煤炭股逆市升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處