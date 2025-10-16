  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

神州經脈 | 中方重申稀土管制符合國際做法，南韓新駐華大使盧載憲抵京

16/10/2025

　　市場繼續關注中美關稅博弈。滬深股市今日（16日）走勢反覆，滬指高開高走，午後卻一度倒跌，及至收市時錄得0.1%微弱升幅，收報3916.23點，深成指則跌0.25%，創業板指升0.38%。兩市全日成交量僅1.93萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量1417億元或7%，為8月12日以來逾兩個月低。

 

神州經脈 | 中方重申稀土管制符合國際做法，南韓新駐華大使盧載憲抵京

森特批評中國稀土出口管制措施，中方重申稀土管制符合國際做法。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1249，較上個交易日4時30分收盤價跌11點子，全日在7.1190至7.1278之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0968，較上個交易日升27點子，兩連升，較市場預測偏強218點子，並創去年10月15日以來一年新高，上個交易日報7.0995。中間價連兩日調升並強於市場預期，或凸顯監管層有意支撐人民幣匯價。

 

今日新聞精選

 

1. 美國財長貝森特暗示，美國可能延長關稅休戰期，來換取中國推遲實行稀土出口管制，並稱美國總統特朗普仍計劃與中國國家主席習近平會晤。與此同時，貝森特批評中國稀土出口管制措施，呼籲盟友共同努力實現「去中國化」。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上強調，中方出台的出口管制措施符合國際通行做法，目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。另外，對於貝森特公開指摘中國商務部國際貿易談判代表李成鋼8月底不請自來，態度強硬挑釁，商務部新聞發言人何咏前今日回應稱，美方有關言論嚴重歪曲事實。

 

2. 2025世界智能網聯汽車大會今日在北京開幕，為期三天，主題為「匯智聚能，網聯無限」。第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩表示，要在保障安全的前提下，科學有序地推進人工智能技術落地，逐步拓展駕駛輔助與自動駕駛的應用場景，穩步釋放商業價值。東風汽車董事長楊青指，具身智能體是未來汽車的主要形態，將進一步豐富汽車內涵。中國長安汽車集團董事長朱華榮透露，未來五年，長安汽車將加速AI大模型等技術開發應用，2028年量產下線人形機器人，2030年推出航線飛行汽車產品並商業化運作。

 

3. 印尼傳媒報道，印尼國防部長沙夫里周三確認，該國將採購中國殲-10戰鬥機，稱「殲-10戰鬥機將很快出現在雅加達」，但拒絕透露有關採購的具體時間表或數量等細節。殲-10戰鬥機外貿機型為殲-10CE。中航成飛是殲-10系列的原始研製與主力生產商，成飛集成為殲-10系列提供零部件，貴航股份則負責承接殲-10CE外貿型的生產線，主要出口至巴基斯坦、埃及等國。

 

4. 據外電報道，中國國務院副總理何立峰本周將在北京接見包括蘋果CEO庫克在內的多位全球企業高管。有關企業高層主要是清華大學經濟管理學院顧問委員會成員，委員會通常每年舉行一次會議，預計有關高管將會獲何立峰接見。作為委員會去年的主席，庫克周三已在北京與工信部部長李樂成會晤，並承諾將增加對華投資，同時概述向清華大學捐款的計劃。庫克並在接受央視訪問時指出，正努力將蘋果智能引入中國。

 

5. 中共二十屆四中全會將於下周一至周四（20日至23日）召開，主要研究制定「十五五」規劃的建議。野村報告指出，會議將討論「十五五」規劃，勾勒內地從2026年至2030年經濟和社會發展目標的藍圖；然而，北京可能不會設定具體增長目標，而是強調韌性、安全性和包容性。

 

6. 南韓外交部公布，已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲，獲委任為駐華大使。《韓聯社》報道，盧載憲今日抵達北京履新，將就中國國家主席習近平訪韓出席亞太經合組織（APEC）慶州峰會事宜與中方展開協調溝通。中國外交部發言人林劍表示，中方歡迎南韓新任駐華大使盧載憲來華履新，期待他就任後為促進中韓關係健康穩定發展發揮積極作用，並為他來華履職提供便利。

 

7. 知名市場調研機構Omdia的最新研究顯示，2025年第三季度，內地智能手機市場同比下降3%，市場仍處於調整階段，同時競爭格局愈發膠著，頭部廠商排名差距持續收窄。vivo以1180萬台的出貨量重回第一，佔據18%市場份額。華為緊隨其後排名第二，出貨量1050萬台，市場份額為16%。蘋果延續上一季度的漲勢，出貨量1010萬台，排名相較去年同期上升兩位，躋身市場前三。小米出貨1000萬台，OPPO出貨990萬台，分別位列第四第五。

 

8. 首款國產eSIM手機亦即將面世。OPPO Find系列產品負責人周意保今日在社交媒體稱，今晚發布的OPPO Find X9就會有可用eSIM版本。這意味著繼蘋果iPhone Air國行版率先支持eSIM後，OPPO快速跟進。此前，OPPO方面曾對外表示，今年年底會有第一批eSIM手機上市。分析認為，目前是內地eSIM手機起步期，Find X9系列可能只是支持eSIM，並不會取消實體SIM卡槽。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,550.24

最大成交額股票

深300274

陽光電源 #

148.040

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.490

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01929 周大福
  • 16.600
  • 03633 中裕能源
  • 3.980
  • 00412 山高控股
  • 2.840
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.160
  • 06618 京東健康
  • 61.300
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.180
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 18.690
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.450
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 14.680
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.600
  • 00981 中芯國際
  • 69.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.370
  • 00700 騰訊控股
  • 607.500
  • 00388 香港交易所
  • 416.000
報章貼士
  • 08030 豐銀禾控股
  • 11.080
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 12.360
  • 目標︰$17.00
  • 06288 迅銷
  • 26.240
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/10/2025 13:44  午後恒指跌幅擴至逾500點，憂美陷信貸危機，中興瀉一成領挫AI股

17/10/2025 13:40  《異動股》地平線挫逾6%領跌智駕概念股，市監局建立新能源車火災報告制度

17/10/2025 13:28  【國際要聞】日本國會下周二選新首相，高市早苗仍未能籌組聯合政府

17/10/2025 12:45  《午市前瞻》恒指續挫二萬五成關鍵支持，澳門博彩前景樂觀銀娛成焦點

17/10/2025 11:39  《港元利率》一個月拆息創一周高報3.53厘，並連升兩日

17/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１５８億元，買紫金黃金國際沽中芯

17/10/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗削美團目標近一成半，伯恩斯坦首予泡泡瑪特跑輸大市

16/10/2025 16:25  《財資快訊》美電穩報７﹒７７１８，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

軍工股指南 | AI軍工股神非佢莫屬？全球自保軍費激增下的投資機遇新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指續挫二萬五成關鍵支持 澳門博彩前景樂觀銀娛成焦點新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 花旗降美團目標至$117，高盛點評藥明系新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

貨比貨，股比股 1
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

「中國製造」打入澳洲消費巿場，告別低價標籤，重視品質與品牌
人氣文章

騙局大拆解

滙豐、東亞、上海商業銀行，出現欺詐網站及網上銀行登入畫面！金管局呼籲市民提高警覺
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？ 2
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《初戀慢半拍》：緣來緣去，不乏新希望
人氣文章

Beauty

A醇到胜肽，敏感肌適用的最強抗老好物Top 4：Grown Alchemist 「天然A醇」、GOD DAG LAB 肌膚營養液
健康好人生 Health Channel
人氣文章
50歲日劇女王米倉涼子涉毒，寓所搜出違禁藥物，8警員突襲嚇至尖叫
人氣文章
中風︱已婚女兒照顧中風父獲知「遺產全給兒子」 10年後下場曝光極唏噓
人氣文章
中醫醫院 │ 香港中醫醫院12月11日啟用，全科門診$180起，首年7折優惠新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 14:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 14:06
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2025 14:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2025 13:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/10/2025
軍工股指南 | AI軍工股神非佢莫屬？全球自保軍費激增下的投資機遇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處