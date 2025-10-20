  • 會員
神州經脈 | 四中全會召開，第三季GDP「破五」，LPR持穩五個月

20/10/2025

　　國家統計局今日（20日）公布，第三季國內生產總值（GDP）同比增長4.8%，破「五」且為四個季度最小，出口繁榮帶來的提振作用，被消費和企業削減支出所削弱。不過，滬深股市今日仍止跌反彈，滬綜指收升0.6%，報3863.89點，深成指揚0.98%，創業板指漲1.98%。兩市成交則萎縮至1.74萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量2005億元或10.3%。

 

內地第三季GDP同比增長4.8%，破「五」且為四個季度最小。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1231，較上個交易日4時30分收盤價升34點子，止兩連跌，創9月30日以來近三周新高。人民幣兌一美元中間價今報7.0973，較上個交易日跌24點子，止三連升，創10月14日以來近一周新低，和市場預測偏強約350點。

 

1. 國家統計局公布，前三季度國內生產總值同比增長5.2%；第三季度GDP同比增速放緩至4.8%，為四個季度最小；1-9月固定資產投資轉跌0.5%，為逾五年來首次轉負，大遜預期；9月社會消費品零售總額同比增3%，增速為去年11月以來最低；9月工業增加值同比增長6.5%，優於預期且為今年6月以來最高增速。9月全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。國家統計局表示，當前經濟運行仍面臨不少風險挑戰，外部不穩定不確定因素較多，國內經濟回升向好基礎仍需加力鞏固。

 

2. 國家統計局下周一公布第三季經濟數據。《路透》季度調查受訪機構預估中值顯示，三季度GDP同比增速可能放緩至4.8%創一年低點；同時考慮到政策逐步退坡，四季度增速恐進一步滑落至4.3%。今年全年料增4.8%，實現年度目標難度不大，但明年將放緩至4.3%。此外，預估9月規模以上工業增加值同比增速可能小幅放緩至5%；社會消費品零售總額同比增速放緩至3%，1-9月固定資產投資同比增0.1%。

 

3. 據《新華社》消息，10月18日上午，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾舉行視頻通話，雙方圍繞落實今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就雙邊經貿關係中的重要問題進行了坦誠、深入、建設性的交流，同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商。貝森特則稱，雙方進行了坦誠詳細的交流，他預計接下來的一周美中代表團將在馬來西亞會面，為特朗普總統和習近平主席的會晤做準備。

 

4. 李成鋼被免去中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務，由李詠箑接任。日前中美貿易摩擦升級，美國財長貝森特公開指摘中國商務部國際貿易談判代表李成鋼8月底不請自來，態度強硬挑釁，就貿易發表「極具煽動性的言論」。

 

5. 人民銀行公告，10月貸款市場報價利率（LPR）報價繼續維持不變，1年期和5年期以上分別為3%和3.5%，連續五個月持穩。分析指此番按兵不動主要受政策利率錨定與銀行息差承壓所限，但隨內需提振與房市穩定政策推進，年底前政策利率及LPR仍有下調空間。

 

6. 荷蘭政府對聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）出手干預事件產生的影響，已傳導至生產一線與產業鏈終端。內媒發現，安世半導體東莞工廠自國慶長假後就已經限制出貨，並計劃自本周起實施「上四休三」工作制。荷蘭經濟部長最新表示，荷蘭外交官一直在努力化解有關安世半導體的僵局，他本人也預期將於近日與中國政府官員會面，並形容事件是在最高層級討論。

 

7. 印尼政府日前表示，正就雅萬高鐵項目債務重組問題同中方談判，有自媒體形容「雅萬高鐵因資金短缺運營困難」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上指出，在評價高鐵項目時，除了看財務數據、經濟指標，還要看公共效益、綜合收益。

 

8. 宇樹科技今日發布Unitree H2仿生人形機器人，高180cm，重70kg。Unitree H2做出跳舞、耍功夫、行catwalk的動作，轉圈、踢腿、拗腰、揮拳等都甚為流暢。宇樹科技創始人王興興曾表示，宇樹機器人算法今年已經歷幾次迭代，預計下半年發布身高1.8米的人形機器人。

 

撰文：經濟通中國組

 

