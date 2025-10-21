  • 會員
神州經脈 | 滬指重上三千九，特朗普稱明年初訪華，華為明發鴻蒙6

21/10/2025

　　中美貿易緊張關係有所緩和，提振市場情緒。滬綜指連續第二日收漲，全天（21日）升幅有1.36%，收報3916.33點，重新企上三千九關。深成指收升2.06%，創業板指揚3.02%。滬深兩市全日成交額1.87萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加1363億元或7.8%。

 

中美貿易緊張關係有所緩和，滬指重新企上三千九關。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1171，較上個交易日4時30分收盤價升60點子，兩連升，創9月23日以來一個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0930，較上個交易日升43點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約290點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國總統特朗普最新表示，希望能與中國國家主席習近平達成一項公平貿易協議，同時淡化雙方在台灣問題發生衝突的風險。他還表示，他將於明年初訪問中國。中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，中方絕不允許任何人、任何勢力，以任何方式將台灣從中國分裂出去。關於元首外交相關的問題，郭嘉昆強調，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的溝通與交往。

 

2. 中共二十屆四中全會昨起一連四天在北京召開，預計將審議第十五個「五年規劃」，即「十五五」規劃。官媒《人民日報》今天在頭版刊登《新質生產力點燃高質量發展新引擎》一文，指「『十五五』時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置」。文章指，中國發展基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。「中國經濟的信心，在當下更在未來，以創新為底色的新質生產力是最硬核的支撐」。

 

3. 國家統計局今日公布2025年第三季GDP初步核算數據。數據顯示，中國第三季房地產業GDP同比下跌0.2%，建築業GDP亦跌2.3%，是統計結果中GDP唯二下跌的行業。信息傳輸、軟件和信息技術服務業GDP則增11.7%，增幅最大。其次為租賃和商務服務業，GDP增8.6%。此外，工業GDP增5.8%，其中製造業GDP增6.3%。金融業GDP增5.2%；批發和零售業GDP則增4.9%，而住宿和餐飲業GDP就增3.6%。交通運輸、倉儲和郵政業GDP增4.8%。

 

4. 據《路透》援引兩位知情人士透露，越南低成本航空公司越捷航空（Vietjet）於10月18日停止運營兩架中國製造的中國商飛C909飛機，這兩架飛機為期六個月的租賃合同已到期。報道稱，越捷航空已選擇不再延長租賃合同，且目前沒有從中國商飛購買飛機的計劃。一位消息人士指出，終止租賃的原因是外籍機組人員和維修服務相關的運營成本高昂，以及越南航空法規的監管限制。早前報道稱，越捷航空曾與中國成都航空達成協議，由成都航空的機組人員操作這些飛機。

 

5. 據中國汽車工業協會消息，今年9月，中國汽車出口65.2萬輛，環比增長6.7%，同比增長21%；傳統燃料汽車出口43萬輛，環比增長11.1%，同比增長0.5%；新能源汽車出口22.2萬輛，環比下降0.9%，同比增長1倍。今年1-9月，汽車出口495萬輛，同比增長14.8%；傳統燃料汽車出口319.2萬輛，同比下降5.6%；新能源汽車出口175.8萬輛，同比增長89.4%。

 

6. 據《央視新聞》報道，截至10月20日，據不完全統計，2025年國產電影海外票房收入合計1.4億美元，折合約10億元，超過2024年全年。海外上映國家和地區達到46個，年度海外票房收入超過百萬美元的影片達到13部。其中，500萬美元以上的7部，1000萬美元以上的2部，5000萬美元以上的1部。截至目前，2025年國產電影票房前20位的影片有15部實現了海外上映。

 

7. 中指研究院的監測數據顯示，9月房地產行業債券融資總額為561億元，同比增長31%。其中，信用債發行同比增長，增幅達到89.5%，佔比57.4%。債券融資平均利率為2.68%，同比下降0.38個百分點。1-9月，房地產企業債券融資總額為4369.9億元，同比微增3.9%。累計來看，1-9月，房地產企業債券融資總額為4369.9億元，同比微增3.9%。

 

8. 華為常務董事、終端BG董事長余承東今日下午在微博發文稱，鴻蒙操作系統6（HarmonyOS6）將於明日（22日）下午2時半正式發布，「以超乎想象的速度，持續迭代進化。以共建共享的初心，繁榮全新生態」。鴻蒙操作系統6是華為繼去年推出全棧自研的「純血鴻蒙」鴻蒙操作系統5之後，原生鴻蒙的第二個重要版本。有數碼博主近日爆料指，鴻蒙操作系統6將支持與蘋果設備互傳。

 

撰文：經濟通中國組

 

