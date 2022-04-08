《神州經脈》上海封城全員檢測持續 滬指周跌1% 收水創兩月大

內地股市周五（8日）個別發展，傳媒、軍工股領跌，基建、煤炭板塊則走高。滬綜指輕微高開後好快轉跌，午後下方有支持再度轉升，收市升0.47%，報3251.85點。滬綜指本周三個交易日，升兩日跌一日，累跌0.94%。深成指今日收報11959.27點，仍跌0.11%，創業板指跌0.33%。

（資料圖片）

人民銀行周五連續5日進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購；公開市場本周累計淨回籠5800億元，創兩個月單周新高。兩市全日成交略增至9264億元。外資今日通過陸股通淨流出6.27億元，連續三個交易日淨流出。



ING銀行最新發表的評論稱，假如上海的封城措施只在整個4月持續，估計上海的GDP將損失6%，並對全國GDP帶來2%的損失。該行並將中國今年第二季的GDP按年增長預測，由原來的5%降至4%，2022年全年預測則由4.8%調低至4.6%。高盛經濟研究報告指出，3月最後兩周高風險及中風險地區城市佔到中國GDP的三分之一，對疫情實施嚴格限制的省份生產中斷；一些省份暫停外出就餐服務，對消費的打擊可能更大。不過因強有力的政策支持，固定資產投資增長受疫情影響或較小。



今日新聞精選



1. 俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，俄國考慮將出口至中國的石油，以人民幣作為支付。俄羅斯《衛星通訊社》7日報道，諾瓦克指出，俄羅斯央行與財政部正在處理技術問題，無須全面修訂中俄雙方的石油協議，部分協議已經存在人民幣支付條款。「不用美元和歐元而用人民幣進行結算的單獨協議已經具備。但需公司自行做出決定。」據《路透》報道，4月初俄羅斯石油產量創下近兩年來最大降幅，因一些買家在俄羅斯入侵烏克蘭後從其他地方尋找能源供應。此外，聯合國大會周四（7日）以93個國家讚同，24個國家反對，58個國家棄權，通過一項決議，暫停俄羅斯在聯合國人權理事會(UNHRC)的工作，中國投下反對票。中國外交部發言人趙立堅表示，有關決議起草不公開不透明，這種做法只會加劇會員國分裂，激化當事方矛盾，不利於衝突降級。聯合國人權理事會此舉將創造新的危險先例。此外，美國眾議院議長佩洛西辦公室周三（6日）表示，佩洛西對新冠肺炎病毒檢測呈陽性，其發言人指，佩洛西將推遲訪問亞洲計劃。佩洛西帶領的議員訪問團，原計劃在出訪日本後，於本周日（10日）到台灣訪問。



2. 上海市周四新增本土新冠病例2.1萬例，再創新高；截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已超過13萬例，全市連續第三日開展全員檢測。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，上海的情況「遠遠超出了當地醫療衛生系統的承載能力」。據《彭博》引述消息人士指，上海市疾控中心周四通知外國航空公司，從4月11日起至本月底客座率降至不超過四成。目前國外航班的客座率上限為75%。自4月4日至5日在滬調研後，國務院副總理孫春蘭又於4月6日至7日在上海調研指導疫情防控工作，重申要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖。上海市紀委監委周四通報兩起疫情防控不力問題，共有2人被處理，包括上海機場集團(滬:600009)下屬虹橋公司消防急救保障部原黨委副書記、總經理李水飛，及黃浦區精神衛生中心黨支部副書記、院長周寶國。此外，國務院副總理胡春華主持召開就業形勢座談會。他強調，當前受疫情等因素影響，就業工作面臨的形勢複雜嚴峻，要將穩就業放在更加重要位置，千方百計穩定和擴大就業，確保完成中央經濟工作會議確定的穩就業目標任務。



3. 國家網信辦發布關於開展「清朗．2022年算法綜合治理」專項行動的通知指，聚焦網民關切，解決算法難題，維護網民合法權益，落地落實落好《管理規定》，深入排查整改互聯網企業平台算法安全問題，評估算法安全能力，重點檢查具有較強輿論屬性或社會動員能力的大型網站、平台及產品，督促企業利用算法加大正能量傳播、處置違法和不良信息、整治算法濫用亂象、積極開展算法備案，推動算法綜合治理工作的常態化和規範化，營造風清氣正的網絡空間。此次專項行動開展時間為即日起至2022年12月初，主要包括五個方面工作:組織自查自糾、開展現場檢查、督促算法備案、壓實主體責任、限期問題整改。此外，人行7日召開2022年支付結算工作電視會議，要求依法加強平台企業支付業務監管，系統推進跨境賭博、電信網絡詐騙和非法支付活動「資金鏈」治理，完善支付體系建設；不斷優化銀行帳戶服務，持續鞏固支付降費成果，穩步提升支付普惠水平等。另據國家網信辦公眾號刊文稱，對12家互聯網企業用工和業務發展情況進行訪談時企業表示，互聯網行業人員流動普遍較快，目前員工數量和業務發展情況總體穩定。



4. 美國逐步落實《外國公司問責法》，中概股若無法容許美國審計監管機構PCAOB檢查審計底稿，2024年將面臨除牌。正當中國官方擬讓步，有中概股擬以新方式符合美股審計要求。百濟神州(06160)(滬:688235)據報已聘請總部設在美國的安永會計師事務所作為其向美國證交會SEC提交財報的主審計機構。《財新》報道，百濟神州以總部位於波士頓的安永將取代總部在中國的安永華明，目標正是尋求遵守《外國公司問責法》。百濟神州表示，一直在積極與中美監管機構溝通。《華爾街日報》日前已報道，百濟神州在內數家中概股已有類似部署，連正擬與SPAC合併上市的Tim Hortons中國特許經營商，也擬聘用美國總部核數師為主審計機構，以容許美國PCAOB取閱審計紀錄。不過，報道指，美國監管機構有最終話事權，是否接受有關做法可滿足要求，令相關企業避開除牌。



5. 深圳發布《關於加快培育壯大市場主體的實施意見》。意見提出，對擬在境內上市並完成上市輔導企業給予最高100萬元獎勵，對直接在境外上市企業給予最高80萬元獎勵，對重組外地上市企業並將其註冊地遷入本市企業以及遷入本市外地優質上市企業給予最高500萬元獎勵。意見提出，發揮千億政府引導基金和百億天使投資引導基金作用，吸引創投機構加強對入庫企業的股權融資支持，推動股權投資機構與入庫企業信息有效協同。鼓勵國有創投機構積極參與入庫企業培育孵化。支持市屬國資參股符合深圳市產業發展方向的獨角獸項目，對符合條件的可量化投入，可視同考核利潤。加強獨角獸企業上市培育，推動境內外優質獨角獸企業在深交所上市。



6. 內地疫情嚴峻，除了重災區上海以及吉林，北京、江蘇、遼寧也都傳出病例，疾控部門日前曾表示，這3地驗出的確診患者，皆與南韓進口服飾店有關，認為有可能是進口服飾包裝袋或衣物表面夾帶病毒，不排除患者是因接觸進口物品染疫。對此南韓外交部7日作出回應，稱有關言論欠缺考慮，也對發展中韓關係不利。這名官員指，中國最近加強對所有進口產品的防疫和檢疫措施，韓方已向中國政府、有關中國媒體提出意見，並表達韓方的關切。韓方官員又表示，中方也認同只有韓產服裝被列為加強檢疫對象有失偏頗的做法有失偏頗。《環球時報》英文版4日報道稱，北京朝陽區新增的8例新冠病例與自南韓進口服裝有關。南韓專家指出，中國的相關主張並不科學，也不屬實。



7. 工商資料顯示，融創(01918)已將其持有的廣州創行房地產開發有限公司50%股權，轉讓給廣州本地國企廣電地產。據悉，目前廣州創行正開發新新公路西住宅小區項目，該項目所在地塊在2021年4月被融創以21.62億元競得。為籌措資金，融創今年以來已轉讓多個項目公司股權，分別位於武漢、昆明等，且接盤的公司均具有國企背景。市場6日有消息稱，在北京市周邊的河北燕郊買首套房首付降至20%，二套房首付降至30%。此前，燕郊首套房的首付為總價的30%，二套為50%。有多個房產中介及售樓部人員早前稱情況屬實，但表示目前降首付的只有某銀行一家，並未從其他銀行得到相關消息。不過該銀行隨後緊急叫停政策。另外，早前有消息稱廣州首套房貸利率最低已降至LPR基準4.6%。據內媒報道，首套房貸利率低至4.6%的銀行為兩大外資銀行，即匯豐銀行和渣打銀行，早在今年3月就做出了調整。報道指，目前四大行廣州分行對外輸出口徑普遍為首套房利率5.4%，相關人士透露，實際最低可以申請5.2%。



8. 人民幣中間價兩連揚至一周高，即期匯率（CNY）周五今早小幅高開3點子，全日微跌3點，收報6.3637，收盤價創3月29日以來逾一周新低。交易員表示，受美聯儲鷹派官員言論及對俄羅斯新制裁影響，美指續升邁向100關口，但人民幣總體持穩，結購匯力量總體均衡，料續維持區間波動；但受疫情影響，市場成交量總體低迷。中國外儲連跌三個月至一年低，今年前三月已累計減少622億美元。分析認為，3月美聯儲正式開啟加息進程，而且後續可能連續大幅升息，美元指數已升向100大關；短期估值效應料仍會拖累中國外儲規模，同時中美利差繼續收窄壓力亦可能加劇資金流出風險。人行上海總部公布，截至3月末，境外機構持有銀行間市場債券3.88萬億元，約佔銀行間債券市場總托管量的3.3%。





撰文：經濟通中國組

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動