FOMO | GameStop暴漲，散戶狂熱再起

．隨著GameStop夾淡倉領軍人物Keith Gill回歸社交媒體的猜測甚囂塵上，GameStop股價在周一(13日)暴漲，或重現「迷因股」狂潮。

．Gill在社交媒體平台X上發布的帖子顯示，一名男子身體前傾，拿著一個看起來像遊戲控制器的東西，一些投資者認為這意味著Gill又要開始行動。

隨著GameStop夾淡倉領軍人物Keith Gill回歸社交媒體的猜測甚囂塵上，GameStop股價在周一(13日)暴漲，或重現「迷因股」狂潮。

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Gill在社交媒體平台X上發布的帖子顯示，一名男子身體前傾，拿著一個看起來像遊戲控制器的東西，一些投資者認為這意味著Gill又要開始行動。



在帖子發布後，超過1.75億股GameStop股票易手，幾乎是1年平均水平的30倍。在開市90分鐘內，該股9次因市場波動而暫停交易。股價周一曾上漲119%，收市上漲74%至30.45美元。

撰文：經濟通國金組

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