《神州經脈》滬指周挫1%跌至四月低 人幣跌勢未止即期穿7.1

美聯儲鷹派加息之後全球諸多央行跟進，流動性的收縮或令權益市場受到持續衝擊。市場避險情緒升溫，滬深股市周五（23日）三連跌，滬綜指小幅低開後一度轉升，不過多個重磅板塊向下，拖累滬綜指愈跌愈深，收市跌0.66%，報3088.37點，是5月24日以來收市新低，再失三千一關，累計本周挫1.2%。深成指周五收跌1.41%；創業板指數挫2.05%，失守2300點關口，為5月26日以來首次。各板塊接近全線受壓，汽車產業鏈、機器人、半導體等跌幅居前。

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個股呈現普跌態勢，兩市超4200股飄綠。成交有所回升，兩市成交6676億元（人民幣．下同），按日增4.6%；外資從陸股通淨流出約5億元。



第三季將結束、國慶長假將至，人行本周擴大逆回購操作規模，在逾7個半月重啟14天期逆回購，公開市場本周累計放水920億。



野村證券發表最新報告，將中國2023年經濟增速預估從5.1%調降至4.3%，指因中國可能延長新冠疫情「動態清零」政策；又認為即便在明年3月選擇重新開放，之後可能需要應對數以百萬計的感染，而且出口可能大幅放緩、房地產修復恐將緩慢等。野村證券首席中國經濟學家陸挺在研究報告中並稱，維持今年中國經濟增長2.7%的預估不變，但將三、四季度同比增速分別從2.6%和3.3%調整為2.8%、2.8%。報告指出，即便已經處在三季度末，但明年經濟前景看來仍異乎尋常的模糊。



今日新聞精選



1. 在聯儲局周三（21日）加息75基點推動下，美元仍表現強勁，美匯指數盤中觸及111.81，紐約尾盤報111.27。人民幣中間價六連貶，刷近27個月新低；即期匯率（CNY）周五早上低開10點子，全日更瀉294點，收報7.1104，錄三連貶，收盤價創2020年6月4日以來近28個月新低。人民幣即期本周累跌938點或1.3%。交易員稱，短期美元指數或高位盤整，不過購匯盤較多料持續施壓人民幣走勢。市場密切關注人行會否允許中間價破7以判斷監管層對貶值空間的容忍度；早盤在岸市場價與中間價價差仍逾1000點，短期在岸匯價或測試7.1關口支撐。瑞穗證券最新報告預計，短期人幣即期將在7.1元附近震盪，年內波動區間在7-7.2之間；雖然中美利差倒掛加劇對人民幣構成下行壓力，但中國經濟前景改善及人行的逆周期政策工具將有更重要作用。另據環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布人民幣月度報告和數據統計顯示，2022年8月，人民幣在全球支付中佔比升至2.31%，創下今年1月以來的新高，保持全球第五大最活躍貨幣的位置。



2. 中國國務委員兼外長王毅日前在紐約聯合國總部出席安理會烏克蘭問題外長會，據《新華社》引述王毅在會上的講話稱，烏克蘭問題當務之急是當事方盡快恢復對話，把合理關切納入談判中，把可行選項擺到桌面上；各方必須共同推動局勢緩和、保持克制，避免加劇對抗的言行。王毅強調，核設施安全問題不容試錯，任何意外風險必須杜絕。他同時認為，各方應共同確保全球能源市場穩定運行，支持古特雷斯秘書長推動解決俄烏糧食外運問題，而不應濫施單邊制裁，更不能讓發展中國家「埋單」。美國國務卿布林肯在會議上強調，美國將繼續支持烏克蘭自衛，並稱「不能讓俄國總統普京逃避責任。」俄羅斯外交部長拉夫羅夫則為俄烏衝突辯護，指控烏克蘭對俄國安全構成威脅，並「公然踐踏」俄羅斯人和烏克蘭俄語族群的權利。他在會議廳發言完畢後隨即離場。針對中美關係，王毅稱，台灣問題愈來愈成為中美關係的最大風險；處理不好，很可能對兩國關係造成顛覆性破壞影響。



3. 美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）官員已於上周抵達香港，主席Erica Williams周四（22日）重申，希望能對中概股有關文件進行「徹底」檢查和調查，她警告，即便被拒檢查的只是一小部分，也是違反美國和中國上個月達成的協議。此前，傳中證監和財政部的十餘位官員已經抵達香港，並加入了美國在香港對中概股公司進行的審計檢查。據《路透》引述知情人士報道稱，中國官員將協助PCAOB派出檢查員，檢查工作已從周一（19日）開始，整個過程或將持續8-10周。第一周將檢查會計師事務所的合規情況和內部控制機制，第二周開始審閱選定公司的審計底稿。預計中證監官員在PCAOB詢問和提取會計師事務所職員證詞時會在場，但不清楚是否每一步驟中方官員都會在場。另外，知情人士透露，南方航空(01055)(滬:600029)和萬國數據(09698)也是此次接受檢查的公司；兩家公司均未置評。



4. 銀保監相關部門負責人表示，8月末，銀行業金融機構不良貸款餘額3.8萬億元，不良貸款率1.8%，同比下降0.1個百分點，撥備覆蓋率200.5%。截至今年上半年末，高風險的類信貸影子銀行規模較歷史峰值壓降約29萬億元，蘊含巨大隱患的保本理財退出市場，同業理財較峰值壓降99%，同業投資和非標融資大幅減少。上述負責人又指，2017年至2022年7月末，內地累計處置不良資產13.5萬億元，超過之前12年處置額總和。內房早前因資金鏈斷裂出現爛尾樓風波，隨後當局宣布開展全國性保交樓專項借款。銀保監最新表示，國家開發銀行9月22日已向遼寧省瀋陽市支付全國首筆「保交樓」專項借款，支持遼寧「保交樓」項目。負責人表示，五年來，經過艱苦努力，重點領域風險由快速發散轉為明顯收斂，防範化解重大金融風險攻堅戰取得重要階段性成果。其中房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉。地方政府隱性債務風險得到穩妥處置。增量風險已基本控制，存量風險化解正有序推進。



5. 國務院總理李克強22日下午在中南海紫光閣同日本經濟界代表舉行高級別視頻對話會。李克強指出，經貿合作始終是中日關係的「壓艙石」和「推進器」。中方將在做好防疫工作前提下有序增加中日之間直航航班，進一步便利雙方人員往來。在談到中國經濟時，李克強指出，今年受超預期因素衝擊，中國經濟下行壓力增大，我們果斷應對、及時調控，著力穩就業、穩物價，經濟運行保持在合理區間、總體呈恢復態勢。將堅持實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水平。改革開放是應對前進道路上各種挑戰的關鍵一招，也是今後推動中國發展的重要動力。中國堅持對外開放基本國策不動搖，對外開放的大門只會愈開愈大。此外，上海人大常委會第44次會議周四表決通過了新修訂的《上海市市容環境衛生管理條例》，自今年12月1日起施行。新版環境條例明確，在不佔用道路、橋梁等公共場所同時，區政府、鄉鎮政府可以劃定一定公共區域用於從事設攤經營、銷售自產農副產品等經營活動，以更好地平衡市容管理需要與關注民生需求的關係。而目前上海是全面禁止設攤經營的。



6. 中國國務委員兼外長王毅周三在美國紐約出席聯合國大會期間，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會面，期間談及俄烏戰事與中歐關係等議題。王毅表示，烏克蘭局勢呈現擴大化、長期化趨勢，負面外溢影響日益嚴重，是中方不願看到。當務之急是停火止戰，中方既不會袖手旁觀，更不會火上澆油，將繼續以自己的方式發揮作用，同時支持歐盟和歐洲大國繼續積極斡旋，盡一切努力爭取和平。王毅指，中歐雙方應盡早舉行新一輪高級別戰略對話，爭取年內開展經貿、綠色、數字、人文高層對話，亦要加強宏觀經濟、財金、供應鏈、能源、氣變等領域對話合作。此外，澳洲外長黃英賢，周四在紐約聯合國大會的間隙與中國外長王毅會面後表示，儘管在貿易等方面存在分歧，但澳洲仍致力於與中國建立穩定的關係，同時她呼籲中國利用其作為大國的影響力幫助結束烏克蘭戰爭。不過她強調，中澳要想建立更穩定的關係還有很長的路要走，就分歧問題而言，排在第一位的顯然是貿易封鎖問題，雙方都需要採取很多措施。



7. 內地周四新增本土陽性回升至748宗，較上日大增近兩成。黑龍江疫情有升溫趨勢，周四新增15+221宗確診個案，值得留意的是，佳木斯市自18日起，四個主城區實行臨時「靜默管理」三天。21日又再通知延長七天。內地堅持新冠疫情「動態清零」政策，確診病例的密切接觸者被要求在指定場所進行集中隔離，此類費用早前一般由政府承擔，不過據內媒報道，內地有地方政府宣布對集中隔離收取食宿費用，拒不支付將追責。雲南鎮雄縣和重慶長壽區政府分別發文，從9月21日起對所有新入住集中隔離場所人員實行收費管理，收取食宿費用。兩地隔離的價格由100元到300元不等。最高每人每天達300元，包含每日餐費60元。公告指，所有被隔離人員在入住隔離場所時，須一次性支付費用。



8. 國務院總理李克強21日主持召開國務院常務會議，聽取國務院第九次大督查情況匯報，要求狠抓政策落實、推動經濟回穩向上；確定深入推進「一件事一次辦」改革舉措，為企業和群眾增便利。會議確定強化交通物流保通保暢和支持相關市場主體紓困的政策，在第四季度，將收費公路貨車通行費減免10%，政府定價貨物港務費降低20%。同時對收費公路經營主體給予定向金融政策支持，適當降低融資成本。用好1000億元交通物流專項再貸款，支持貨運企業和司機等紓困。

撰文：經濟通中國組

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