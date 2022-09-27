《神州經脈》工業企業利潤跌幅擴 傳監管維穩金融市場 A場反彈

備受矚目的中共二十大將於10月中旬召開，在美聯儲為首的全球央行進行的加息寒潮席捲下，全球股市一片黯淡，A股亦未能倖免，9月中下旬以來滬綜指進入單邊下行的狀態。據《路透》引述兩位消息人士稱，中國監管層近期通過電話方式，對部分基金和券商開展窗口指導，要求其在中共「二十大」會議前夕和期間避免進行容易造成市場大幅波動的投資舉措，包括大規模的股票賣出和買入。

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受維穩消息刺激，A股午後急反彈，滬綜指從四個月低位反彈超過1%，醫藥、消費、白酒、造紙、環保等板塊拉漲，滬綜指全日升幅擴大至1.4%，中斷四連跌，報3093.86點，三千一前止步；深成指漲1.94%，創業板指漲2.23%。惟兩市全日成交只錄得6647億元的低水平，和上日（26日）水平相若。



世界銀行周二（27日）表示，由於中國經濟放緩，2022年東亞和太平洋地區的經濟增長將大幅減弱，但明年將加速擴張。該行料中國今年經濟增長2.8%，較此前預測的增5%大幅下調；2023年中國經濟增長預測為4.5%。報告認為，亞洲經濟前景面臨的另一個風險是，全球各國央行都在大舉加息以遏制通脹飆升，這導致資本外流和貨幣貶值。



今日新聞精選



1. 國家統計局公布，今年1-8月份，全國規模以上工業企業實現營業收入87.89萬億元，同比增長8.4%，增幅較1-7月略回落0.4個百分點；實現利潤總額55254.0億元，同比下降2.1%，降幅較1—7月擴大1個百分點。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額19011.0億元，同比增長5.4%；股份制企業實現利潤總額40623.6億元，增長0.8%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額12797.0億元，下降12%；私營企業實現利潤總額14955.5億元，下降8.3%。首八月，採礦業實現利潤總額11246.8億元，同比增長88.1%；製造業實現利潤總額40777.2億元，下降13.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3230.1億元，下降4.9%。統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，隨著部分大宗商品價格漲幅回落，工業企業利潤上下游結構明顯改善，裝備製造業利潤降幅連續4個月收窄，電力行業利潤持續回升。但也要看到，工業企業利潤仍在下降，企業生產經營成本仍然較高，加之外部環境不穩定不確定因素較多，工業企業利潤恢復的基礎不牢。



2. 英國新政府公布大規模減稅計劃後，巿場憂慮英國財政受到影響，周一交易時段，英鎊兌美元最多貶近5%至1.0350美元，創歷史新低。美匯指數亦隨之上升0.81%，報114.11，創20年新高。人民幣中間價八連貶，創27個月新低，八日累跌2.3%；即期匯率（CNY）周二早上再低開137點子，全日跌116點，收報7.1580，錄五連跌，收盤價創2020年5月28日以來28個月新低。交易員稱，周二將中間價調整幅度放大，有利於拉開交易區間和交易下限的距離，淡化市場擔憂。馬來亞銀行最新觀點稱，中美貨幣政策分歧和增長差異可能繼續施壓人民幣，另外人民幣接近2%的交易上限，仍不排除出現干預的可能。國際清算銀行（BIS）最新公布，8月人民幣實際有效匯率指數降1.5%至127.13，自三個月高點回落，上月修正後為升1.93%。8月人民幣名義有效匯率指數降1.13%至129.06，亦自三個月高點回落，上月修正後為升1.54%。此外，人行上海總部副主任劉興亞周一在人民幣跨境金融助力進博會同業倡議活動中表示，今年1月至8月，上海市跨境人民幣結算額為13.1萬億元，繼續保持全國第一，同比增長8.5%。



3. 商務部印發《支持外貿穩定發展若干政策措施》提出，進一步發揮跨境電商穩外貿的作用，出台進一步支持跨境電商海外倉發展的政策措施，加快出台便利跨境電商出口退換貨的稅收政策。研究年內啟動服務貿易創新發展引導基金二期，進一步帶動社會資本，並統籌利用外經貿發展專項資金等現有資金渠道，共同支持跨境電商、海外倉等外貿新業態發展。在依法合規、風險可控的前提下，進一步加強出口信用保險對海外倉建設和運營的支持力度。《措施》要求保生產保履約，支持優勢產品開拓國際市場，確保外貿訂單及時履約交付；並將廣交會線上展展期由10天延至五個月。商務部副部長王受文在國新辦舉行的吹風會上表示，中國外貿面臨一些不確定性，而且不確定性在增加，進出口保持穩定增加的壓力在加大，但下半年外貿有信心實現正增長。王受文指出，8月份的貿易數據顯示外需放緩是面臨的最大不確定性，體現在美歐經濟增速放緩，中國外貿企業訂單減少，市場需求在下降。為外貿提質增效，中國出台了新的一系列舉措。



4. 統計局數據顯示，1—8月份，裝備製造業利潤同比下降2%，降幅較1—7月份收窄3.7個百分點，利潤佔規模以上工業的比重較年初提高約5個百分點。從8月份看，受支持汽車消費政策等因素推動，汽車製造業產銷進一步加快，利潤同比增長1.02倍，為一年來最高增速；電氣機械行業利潤增長36.7%，增速較上月加快11.1個百分點；電子、儀器儀表行業利潤分別增長22.9%、21.3%，增速均由負轉正。工業生產持續恢復疊加高溫天氣影響導致用電需求旺盛，發電量增速逐月加快並升至近年高位，帶動電力行業利潤快速恢復。1—8月份電力行業利潤同比下降2%，降幅較1—7月份收窄10個百分點。8月份電力行業利潤同比增長1.58倍，增速較上月加快111.8個百分點。多數消費品行業利潤改善。8月份，消費品製造業利潤同比降幅較上月明顯收窄，盈利狀況有所好轉。8月份，在規模以上工業企業中，外商及港澳台商投資企業營收增長加快，利潤由上月同比下降轉為增長6%；小微企業利潤同比下降4.1%，降幅較上月有所收窄，利潤恢復程度好於全部工業。



5. 內地樓市低迷持續，據《證券日報》統計，截至目前內地已有37個城市在年內出台放鬆限購相關政策。多個城市選擇了直接暫停限購的政策。例如東莞明確，自本通知印發之日起，除限購區域外，其他區域暫停實行住房限購政策。居民家庭購買非限購區域內的商品住房，無需進行購房資格核驗。類似的城市還有九江、唐山、大連等。銀保監披露首筆「保交樓」專項借款已在瀋陽落地，澳新銀行周二發布報告稱，政策落地速度快於市場預期，表明穩定房地產市場的緊迫性。但此次政策影響料小於上一輪棚改貨幣化時期，在「房住不炒」的政策下，預計房地產行業的整合將持續。報告並指出，「動態清零」政策加劇了行業的下行風險，行業將進入一個未知的時代，預計即便中共二十大後，中國房地產政策也不會發生重大的調整。此外，廣西梧州市人民政府辦公室25日印發通知，從措施印發之日起至2022年12月31日，在房地產開發企業自願的原則上，選擇一批優質樓盤，面向社會公眾組織開展團購優惠活動，團購5套以上即可享受優惠，優惠幅度不超過備案價格的30%。



6. 內地周一新增本土陽性再略為回落至809宗，上海連續四日無確診。深圳周一新增5宗陽性病例，其中4宗診斷為新冠肺炎確診病例，1宗診斷為新冠病毒無症狀感染者。另外，天津市濱海新區政府公告，26日18：30開始全域實行靜態管理。全面封閉對外道路，出區通道進行臨時管控。全體居民在區內辦公區域辦公或居家辦公，無特殊情況嚴禁對外流動或聚集。全域取消堂食，教培機構一律暫停營業，中小學及幼兒園進行線上教學。摩根士丹利近日發布報告稱，中國出口增長減弱及疲軟的房地產市場意味著剩餘的經濟需要靠消費支撐，為此，新冠防疫策略需要做出轉變。該投行預計政策制定者將在未來幾個月採取準備措施，以保證2023年春季能夠全面放開防疫限制。大摩預計，中國的經濟復甦將從2023年第二季度開始加強。2022年第三季度至2023年一季度，預計經濟增長仍將低於3%左右。如果中國從2023年春季起重新開放，估計2023年下半年的GDP增長將提升至5.5%。



7. 人民銀行金融穩定局發文稱，經過三年集中攻堅，一批緊逼性、全局性的突出風險點得到有效處置，金融脫實向虛、盲目擴張的局面得到根本扭轉，金融風險整體收斂、總體可控。當前中國金融體系總體穩健，突出表現在金融機構穩健性程度保持在較高水平。文章指，人行將持續抓好金融改革發展穩定工作，進一步夯實金融穩健運行制度基礎，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。另據內媒《21世紀經濟報道》指，截至9月25日，已有14個地方披露發債計劃，計劃10月利用結存限額發行新增專項債2329億元。後續仍將有一些省份公布發行計劃，新增專項債發行規模將達到5000億左右，再加上地方政府新增一般債、再融資債券的發行，10月地方債發行規模或將達到8000億左右。據悉，遼寧省是今年首個利用專項債結存限額發債的省份。根據債券發行材料，遼寧省將在周二發行67億元新增專項債，投向基礎設施領域和棚改領域。

撰文：經濟通中國組

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