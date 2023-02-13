《神州經脈》港券商關內地客帳戶 銀行資產風險分類擴圍 滬指升

儘管中國新增信貸數據強勁，惟因銀行股受新政策影響走低，不過白酒、軍工、基建等板塊大幅拉漲，滬深股市半日低開高走，午後進一步走高，滬綜指收升0.72%，報3284.16點，深成指升1.14%，創業板指同揚1.1%。

（耀才證券官網圖片）



兩市全日成交9791億元（人民幣．下同），接近萬億元，較上交易日（10日）成交上升9.7%，陸股通淨流入近7億元。

國際貨幣基金組織（IMF）預料，中國國內生產總值（GDP）增長，將在未來5年放緩至每年增長約4%，之後10年將放緩至3%，相等於過去10年平均增長7%的約一半。IMF報告指，中國面臨多項影響增長的長期不利因素，包括人口老化和總體生產力放緩，又指地緣政治緊張局勢和全球科技競爭，令中國短期經濟前景進一步蒙上陰影。報告還提到，中國以投資擴張經濟，過多的資金流入國企和地產，生產率較低的部門將加劇公共債務的風險。IMF建議，中國推行以市場為本的結構性改革，重新配置國企和私企之間的資本，將資金重新分配至製造業和服務業等生產率更高的行業，同時建議促進私人消費及可再生能源領域創新。

今日新聞精選

1. 氣球風波繼續發酵，美國商務部上周五宣布將6間中國實體列入貿易黑名單，包括5間企業和1間研究機構，指它們支持中國軍事現代化，支援解放軍的航天發展計劃，包括氣球材料及相關部件。中國外交部汪文斌回應指，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。另外，美國軍機連續第3日擊落北美上空的飛行物，上周五和周六（11日）分別在美國阿拉斯加和加拿大的育空地區擊落不明飛行物。美方相信擊落的不明物體是氣球。關於美國擊落的飛行物，汪文斌稱不了解該情況，但強調美方發射導彈擊落不明飛行物是「用力過猛」，更反指美方的高空氣球自去年以來十多次未經批准非法飛越中國的領空，「美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球，自己心裏很清楚」。而在中國，山東日照市近海同樣發現不明飛行物。山東青島即墨區海洋發展局證實，日照市附近海域發現不明飛行物，正準備擊落，至於不明飛行物具體是甚麼，尚未接獲通知，已發短信通知附近漁民注意安全。

2. 中國外交部公告，伊朗總統萊希將於近日對中國進行國事訪問，是相隔五年後再有伊朗總統訪華，顯示中國與伊朗之間關係加強。萊希訪華行程計劃於2月14日至16日進行。此外，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於2月14日至22日訪問法國、意大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀出席第59屆慕尼黑安全會議及發表演講。值得留意的是，美國國務卿布林肯也將出席慕尼黑安全會議，不過目前未知中美雙方會否會面。而國務院副總理孫春蘭將於2月15日至22日訪問南非和希臘，並舉行中南高級別人文交流機制第三次會議。

3. 人行上周五公布，1月新增人民幣貸款衝至4.9萬億元，創下紀錄新高；當月社融增量為5.98萬億元為歷史次高，但較去年同期減少1959億元。1月末，社融存量為350.93萬億元，按年增9.4%，增速創有數據記錄以來新低。1月末，M2按年增12.6%，亦明顯高於市場預期。中信證券分析指，今年2月票據利率依舊很高，可能是1月底部分貸款推遲到2月投放，因此2月信貸有望繼續保持高增，強化經濟復甦預期。瑞銀預計，2023年整體財政赤字率和地方政府專項債券額度小幅上升，預計年底信貸增速可能升至約10%，如果政策支持力度強於預期，信貸增速也可能會升至11%甚至更高。

4. 人民銀行和銀保監日前發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》，今年7月起施行，並設近三年的過渡期。該辦法核心內容是：商業銀行應對承擔信用風險的全部表內外金融資產開展風險分類。商業銀行的風險分類對象，由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產。具體而言，金融資產按照風險程度分為五類，分別為正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類，後三類合稱不良資產。銀保監強調《辦法》的影響總體可控，中國商業銀行金融資產質量整體處於較好水平，並稱正在研究針對所有不資產的風險緩釋手段。

5. 內地禁止跨境炒股進一步落實，香港本地券商耀才證券（01428）近日通過郵件告知客戶，等待中國監管機構釐清有關內地跨境證券業務的法津決定，由本周四（16日）起暫時關閉內地身份開戶客戶的帳戶，帳戶內資產由下周四（23日）起只可沽出，期貨只可平倉。而國泰君安國際（01788）亦被指已經暫停內地居民身份開戶，若消息屬實，則是首個執行此政策的中資券商。不過據內媒報道，中信證券國際、東方證券國際和招商證券國際等中資券商客服部均表示，目前內地客戶仍可以開通帳戶，只要準備好開戶所需要的資料，就可以申請線上開戶。

6. 外媒指內地金融監管部門關注近期出現的提前還房貸潮，以及銀行應對居民大量集中還貸壓力的對策。知情人士透露，銀保監上周與部分全國性商業銀行開會，了解新一輪居民提前還貸的情況，並要求商業銀行匯報受影響的存量房貸規模及銀行應對壓力的舉措。報道指，監管部門要求商業銀行保持居民提前還貸渠道暢通，如何處理存量房貸利率也是監管與銀行關注的問題之一。而對於提前還貸的資金來源，內媒引述銀行和地產行業人士認為，除了自有資金以及理財市場流出資金之外，另一部分則很有可能是本應服務中小企業或個體工商戶的經營貸不合規流向了居民提前還房貸的渠道。

7. 內地地方繼續出台新政支持樓市，廣西南寧多個樓盤對外宣傳，南寧將房貸年齡期限延長至80歲，並稱部分銀行證實已經在執行該政策，引發市場廣泛關注。不過中信銀行南寧分行相關負責人表示，近期總行統一下發文件，將「貸款人年齡加貸款期限」可放寬至不超過80年，惟「貸款人年齡不超過70歲」這一規定並沒有改變，且相關業務前提是銀行已經核實貸款人收入流水滿足貸款要求。截至目前新規定尚未有業務落地。專家表示，延長到80歲，意味著50歲之前的人都能夠貸足30年。這部分人具有非常好的貸款優勢，以後延遲退休，收入有保障。照顧了一些老年人或者中老年人的購房養老需求。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開350點子後表現反覆，最終收報6.8271，較上個交易日4時30分收盤價大跌272點子，創1月6日以來新低。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌119點子，報6.8361。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8150，較上個交易日跌266點子，上個交易日報6.7884。

撰文：經濟通中國組

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇