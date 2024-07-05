數碼港推動社福界創新轉型 減輕照顧者壓力

隨著人口高齡化及出生率下降，預計本港勞動人口愈見減少，加上弱勢社群對長期護理、醫療、福利等各項社福服務的需求持續增加，確實很需要利用科技來應對社福服務行業的轉變和需求，以便改善需求者的生活質素，減輕照顧者的負擔和壓力，並有助社福機構有效運用資源和監察服務質素，提供更適切及高質量服務。

政府近日亦計劃設立5億元專項基金，鼓勵和推動社福機構應用科技進行員工培訓及系統提升。減輕前線人員的行政工作，更集中提供服務，令受助者受惠。作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，數碼港一直與各持份者和合作，積極推動各行各業的轉型。 隨著人工智能興起，相信更受社福界關注，希望透過創新產品和服務擴大受惠社群，甚至做到系統升級轉型。

促進社創生態系統 推動社福界轉型

2023年，政府的施政報告提出，會額外注資10億元予「樂齡及康復創科應用基金」，讓合資格的安老及康復服務單位，可申請購置適合家居使用的科技產品，以改善及提升長者和殘疾人士的生活質素，同時減輕照顧者負擔。一直協助初創與地區組織及社福機構接軌的數碼港，令社創科技企業的方案真正可以落地、惠及社群，促進社創生態系統提升及發展，推動社福界轉型。

善用科技 以人為本

過去一年，數碼港與深水埗民政署、社聯等業界合辦了6場配對交流及員工培訓活動，邀請了43間初創公司參與。截至目前為止，這些數碼港初創公司已經與非牟利機構、慈善機構和社企等非政府組織，達成347個項目合作，受惠人次超過63萬。相信未來會有更多初創，為更多非政府機構提供服務和合作。單單是數碼港的教育科技、健康醫療、樂齡科技等智慧生活集群範疇，已有770間企業在不同程度和層面服務社福界。

數碼港智慧生活組主管蔡偉傑表示，數碼港兩年前開始與社聯合作，希望透過該會與超過500間社福團體的網絡，結合數碼港初創企業針對與社創科技有關或可為社福機構提供系統升級服務的方案，鼓勵社福界擁抱科技拉近彼此距離。

整個社福業界在數碼轉型的大趨勢下，期望更能善用電子支付、大數據或人工智能等科技，協助解決人手不足、減省行政程序等痛點，讓同工可以更專心提供「以人為本」的社福服務。

籌備人工智能超算中心

數碼港匯聚了超過2,000家社群企業，主要涵蓋智慧生活、金融科技及數碼娛樂等範疇，當中有很多初創企業提供與社創科技有關，或有助社福機構系統升級轉型的服務，也有不少與非牟利機構、慈善機構和社企等非政府組織合作。

在云云的數碼港初創企業中，他們在不同層面服務社福界，如主力援助有特殊教育需要（SEN）兒童的Bridge AI；針對少數族裔及年長人士解決難以閲讀藥物資訊的PharmCare醫藥通；為行動不便的長者和病人設計出智能「乾廁」的allcareAI；針對黃班部病變監察及管理推出免費自我眼部檢測應用程式的Healfie健康快拍；及Bull.B Tech的團隊則協助非牟利組織轉型、減少依賴紙本紀錄文案的情況。

數碼港積極推動社福界善用科技提升服務，數碼港智慧生活組主管蔡偉傑（右三）與四間初創代表allcare AI、PharmCare、BridgeAI 及Bull.B Tech及夥伴社福機構代表合照。

此外，數碼港正積極籌備設立人工智能超算中心，以滿足本地強大的算力需求，提升不同領域的研發能力，推動香港數字經濟及智慧城市發展提供重要支撐。

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