數碼轉型支援先導計劃助中小企吸納旅客

全球旅遊模式正朝向更方便快捷的方向發展，傳統線下的預訂和購物模式已難以滿足時下旅客行程規劃的需求。旅遊業必須充分善用科技重構服務流程，將數碼化後的便捷體驗轉化成競爭優勢。早前，有旅遊及餐飲業中小企參與政府與數碼港推出的「數碼轉型支援先導計劃」，成功應用現成的電子支付系統、店面銷售及線上宣傳數碼科技方案，不僅有效提升旅客的購物體驗，更帶動企業銷售額增長。



擁有70年歷史的中式觀光帆船「鴨靈號」是參與計劃的中小企之一。其船主鄧添穩分享，隨著時代變遷，旅遊業極需要數碼轉型以應對迅速變化的市場需求。傳統的售票和推廣方式已無法滿足現代旅客的期望，我們必須進行業務轉型，並採用創新營銷策略來迎合市場需求。以往「鴨靈號」的客戶群以西方旅客為主，為了拓展市場，鄧添穩透過計劃在中國主流社交平台設立帳戶，讓內地旅客一站式了解船隻歷史及服務詳情，同時可以輕鬆購票。此舉成功提升了內地旅客對這艘標誌性中式古董帆船的認知及興趣。目前內地旅客比例已增至其業務兩成，成效十分顯著。

中小企「鴨靈號」（右）與數碼科技方案供應商易拓客（左）成功配對，並開設了社交平台帳戶，讓內地旅客一站式了解船隻歷史、服務詳情及輕鬆購票。現時，內地旅客比例已增至其業務兩成，成效十分顯著。



為「鴨靈號」提供數碼科技方案的供應商易拓客，專注於系統開發與品牌代營運。創辦人兼行政總裁翁育明認為，過於複雜的系統功能可能會影響中小企或旅客的使用體驗。因此，他們為「鴨靈號」提供的方案不僅符合內地旅客用戶的使用習慣，更以一站式資訊及購票方式，確保內地旅客和本地消費者均能輕鬆操作該系統。翁育明強調，中小企踏出數碼轉型的第一步後，未來可按業務需求擴充平台功能，例如增設電子優惠券、服務預約、產品預售、包團及會員積分獎賞等功能，持續保持企業的競爭力。

此外，甜品專門店「糖宮」店主莊文康（King）認為，在市道疲弱時，企業更需要以創新維持競爭力，尤其在吸引旅客方面。「糖宮」現時有兩間分店，他希望憑藉其尖沙咀店的地理優勢，吸納更多旅客。King坦言，雖然已為甜品店在社交平台設立了帳號，但因需要同時兼顧產品研發和店鋪營運，無暇定時更新宣傳內容。為了提升品牌的曝光度，「糖宮」透過計劃與方案供應商EC Work配對，採用針對旅客設計的線上推廣方案，透過精心撰寫的帖文並展示店內的特色食品和用餐體驗，成功提升旅客的光顧率。

中小企「糖宮」甜品專門店（左）與數碼科技方案供應商EC Work（右）成功配對，採用線上推廣方案，針對旅客撰寫帖文，展示店內獨特的食品和用餐體驗，進一步提升旅客的光顧率。



EC Work總監曾文軒分享，若宣傳帖文過於生硬或重複，反而會降低旅客的興趣及信心。他們在為中小企設計線上推廣方案時，特別重視旅客喜愛「打卡」的特性，因此會多花心思在帖文內容和視覺效果，從而有效提高餐廳的瀏覽率，吸引旅客親臨光顧並於社交平台分享其用餐體驗，形成良性的傳播循環，進一步推廣品牌。

數碼港鼓勵合資格的餐飲、零售、旅遊及個人服務界中小企把握機會申請「數碼轉型支援先導計劃」，踏出數碼轉型的第一步。



合資格的餐飲、零售、旅遊及個人服務界中小企應把握機會盡早申請「數碼轉型支援先導計劃」，提高競爭力。中小企可透過計劃的一站式網站選擇合適方案並提交申請，審批過程一般可於收到申請人完整資料後兩個月內完成，申請人亦可隨時在網站以申請編號查詢相關進度。每家獲批的中小企最多可獲資助項目總開支的50%或五萬港元，以較低者為準。詳情可參閱計劃網頁（https://dtspp.cyberport.hk/）。

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