恒指收升149點報26085直逼廿天線內險股造好，全周升226點兩連漲

美國最新一周首次申領失業救濟人數減2.7萬人至19.1萬人，創三年新低，少過預期的22萬人。美股個別走，港股昨日反彈後今日回軟，恒指低開過百點後半日維持窄幅上落，直到午後AI概念落鑊，帶動港股逆轉升，恒指突破10天線（約25925）直逼20天線（約26118），全日收報26085，升149點或0.6%，主板成交回升至2104億元，惟港股通淨流入僅13億元。恒生中國企業指數收報9198，升91點或1%。恒生科技指數收報5662，升47點或0.8%。

下周進入央行周，美聯儲將公布議息結果，減息25基點箭在弦上，但關鍵仍看官員對後續減息步伐看法，年末將至加上投資者等待減息，港股表現沉悶，在約25600至26250區間上落，波幅受制於多條主要平均線，交投亦顯著轉冷，周三（3日）全日成交低至1643億元，直至今日成交才返回2000億關口。總結全周恒指累計升226點或0.88%，連續第二周上升。

A股走高，滬綜指突破三千九關，內險股上揚，中國平安(02318)升6.71%，報60.45元，國壽(02628)升5.46%，報28.22元，雙雙佔據藍籌升幅榜頭兩位，新華保險(01336)升4.95%，報49.2元，人保(01339)升3.39%，報7.01元，財險(02328)升2.53%，報17.43元。

國產AI晶片企業寒武紀(深:688256)被指填補英偉達在華市場空白，今年市值飆升，近日更盛傳其將於明年增產三倍，惟公司否認傳聞，寒武紀代工商中芯(00981)全日跌0.07%，報69.75元。此外，GPU晶片設計商摩爾線程(滬:688795)科創板上市首日表現亮眼，股價暴漲四倍，百度(09888)跟風炒作，放風稱旗下AI晶片業務崑崙芯計劃在香港IPO，刺激公司股價全日升5.01%，報121.6元。

其他AI關聯股方面，快手(01024)升2.52%，報69.2元，小米(01810)升1.91%，報42.78元，聯想集團(00992)升1.21%，報10.03元，阿里(09988)升0.39%，報155元，騰訊(00700)跌0.33%，報610元。

翰森製藥(03692)升3.66%，報41.94元；紫金(02899)升3.61%，報34.4元，連升五日累計升幅12.05%；新東方(09901)升2.78%，報41.4元。





美聯儲未來減息步伐難料，出口股兩藍籌表現分化，申洲國際(02313)跌3.37%，報64.5元，以創科實業(00669)升0.95%，報96元。

公用股下午捱沽，長和(00001)跌2.43%，報56.1元，長江基建集團(01038)跌1.64%，報54.05元，電能(00006)跌1.42%，報52元，煤氣(00003)跌1.1%，報7.18元，港鐵(00066)軟0.83%，報31.06元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、小米及騰訊。

撰文：經濟通市場組

