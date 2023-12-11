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聯想受惠AI PC浪潮獲大行祝福，股價逆市攀高可以點部署？

11/12/2023

　　恒指今日(11日)曾跌穿16000點，再創年內新低，但仍有股份表現強勢，其中聯想集團(00992)受惠人工智能電腦(AI PC)浪潮，市場憧憬明年電腦市場因此迎來換機潮，有大行料聯想將是主要受惠者，其中滙證將其目標價升至11.4元。聯想縱使上周遭主席兼首席執行官楊元慶減持，股價曾單日急跌一成，但兩三日後又再攀升至高位，今日(11日)逆市最多飆逾半成，為表現最佳藍籌。大市如斯疲弱，要追定要忍忍手？

 

（Shutterstock）

 

IDC：AI PC將成個人助理　明年中國市場AI終端佔比將達55%

 

　　《澎湃新聞》近日報道，今年是人工智能(AI)大模型快速發展的一年，而明年很多終端設備都將搭載AI功能，AI將從雲端到端側進一步擴展。上周四(7日)在首屆AI PC產業創新論壇上，聯想集團和IDC聯合發布首份《AI PC產業(中國)白皮書》，指未來每個個體都可以擁有一個專屬於自己的AI PC，運行屬於自己的「個人大模型」，AI PC將成為個人、家庭與企業不可或缺的個人AI助理。而根據IDC發布明年中國智慧終端機十大洞察報告，明年中國市場上的AI終端佔比將達到55%，搭載AI功能的終端設備將超過70%。聯想集團又在該論壇上正式發布並啟動「AI PC先鋒行動」，意在共榮生態、加速推進AI PC的早日落實，具體內容包括面向AI生態開發者推出「AI PC生態開發者計劃」，以及面向AI內容創作者推出「AI PC內容創意大賽」。

 

　　聯想集團副總裁兼中國區首席市場官王傳東日前亦表示，明年將是AI PC的元年，AI PC料將成為打開大模型時代的第一終端設備，為用戶提供個性創作、秘書服務、設備管家等服務，帶來劃時代的新體驗。目前以ChatGPT為首的大模型正在引領新一輪全球人工智能技術發展浪潮，大模型正與千行百業發生化學反應，深度改變著人們的生產及生活，而AI PC正可成為承載個人大模型的智能終端設備。

 

主席楊元慶減持3200萬股套現3.1億元　持股降至7.66%

 

　　雖然聯想看好公司業務前景，惟根據聯交所資料顯示，聯想主席兼首席執行官楊元慶在11月28日至12月1日期間，以每股平均價9.6506至9.7892元，分4日於市場上沽出總數約3200萬股聯想股份，合共套現約3.1億元。楊元慶持有公司好倉比例由原先的8.06%降至12月1日的7.66%。


　　此前，根據聯交所10月16日披露的文件，聯想獨立非執行董事William O Grabe於10月11日以每股均價8.5883元售出聯想42.04萬股普通股股份，價值約361.02萬元。

 

滙證：明年電腦市場將迎換機潮　目標價升至11.4元

 

　　滙證上周發表研報指，明年商用電腦將迎來換機潮，相信個人電腦業務將成為聯想的主要增長動力。雖然近期伺服器業務錄得虧損，但預期該業務的虧損將隨著整體市場復甦而有所收窄。聯想管理層一直留意到商用電腦的復甦，並預計其智能設備業務集團(IDG)業務將於2025財年實現中單位數增長。鑑於美國個人電腦消費開支按年增加，相信個人電腦的終端需求正在復甦；而受益於疫情後新一輪的換機周期，以及Windows11/12更新，預期明年全球商用手提電腦出貨量將按年增長9%；估計2025財年聯想的電腦業務收入將達4060萬美元，較市場普遍預期高出13%。

 

　　滙證下調聯想2024/25財年的每股盈利預測36%和14%，以反映伺服器業務規模縮小，又預料集團盈利在2024至2026財年的年複合增長率達36%，維持「買入」評級，目標價由9.9元上調至11.4元，並為其人民幣櫃台定下10.67元人民幣的目標價。

 

里昂：AI推動電腦市場進入復甦周期　主席減持不影響基本因素

 

　　里昂指，聯想集團披露主席及首席執行官楊元慶減持3200萬股後，12月5日股價下跌10.2%，惟過去幾年楊元慶均會定期減持，相信近日減持並不反映公司基本因素有變。


　　里昂認為，人工智能的趨勢推動個人電腦市場進入復甦周期，料聯想集團是主要受惠者，股價調整屬良好的吸納機會，將其評級由「跑贏大市」上調至「買入」，維持目標價10.9元，相當預測2025財年市盈率11倍。

 

溫傑：AI PC促成換機潮惹憧憬　待股價調整可吸目標價10.8元

 


（溫傑）

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，最近聯想股價強勢明顯受惠換機浪潮。他說，早兩三年受惠疫情，很多人在家工作、上堂要買多部電腦；近一兩年則興講AI，去年為想象期，今年開始會見到相關公司實際盈利有改善，而今年下半年AI PC促成換機潮出現，令人對聯想有憧憬。此外，聯想主打的電腦和手機一樣，出貨量應已見底，明年可憧憬出貨量提升，加上解決方案業務佔比愈來愈大，其毛利率又最高，可拉動整間公司的毛利率，若連伺服器業務表現都有改善，應可交出理想業績。

 

　　溫傑又指，聯想可予目標價10.8元，但現價買入水位不多，料未來1年其股價仍見波動，近期最佳入市位出現於上周二(5日)因聯想主席減持低見8.75元。股價於10月19日曾跌至約7.6元，此輪累計升幅已可觀，2024年利好因素仍會發酵，股價調整時可考慮。

 

　　聯想今日收市升3.14%報9.86元，最多飆5.44%高見10.08元，成交5.14億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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