【回顧展望－復甦路上】告別疫情經濟挑戰重重，旅客重臨出口頭痕

新冠疫情折騰香港民生、經濟近3年之久，終於在今年2月6日迎來全面與內地通關，並在3月1日撤銷「口罩令」，市民正式告別防疫措施。特首李家超表示，香港開始全面復常，在今年以及來年，將會全面拼經濟、拼發展，相信全速發展會為香港整體帶來裨益。不過，香港的復甦之路未見平坦，今年首兩季分別錄得按年實質增長2.9%及1.5%後，本港本地生產總值（GDP）第三季僅增長4.1%，仍低於市場預期的5.2%增幅。今年賣地收入大減，財政司司長陳茂波最新預計，本財年赤字將略高於1000億元，遠高於今年初財政預算案所估計的563億元。而受內外圍多種因素影響，港股全年跑輸其他市場，連帶新股市場表現亦受累，集資額恐跌出全港頭五。

訪港旅客人次恢復至疫前逾半 內地客消費模式轉變

香港對外開放的步伐較鄰近競爭對手慢，商界心心念念的內地旅客終於回歸，而政府也預期訪港旅遊業和私人消費於第四季仍會是經濟增長的主要動力。十一黃金周為內地旅客出遊旺季，據旅發局公布的數字，今年9月29日至10月6日期間，初步訪港的內地旅客數字約110萬人次，每日平均有約14萬人次訪港，相等於2017至19年十一黃金周日均內地旅客量約85%，或2017至18年日均數字大約70%。今年首十月，已累計錄得2680萬訪港旅客人次，是疫情前2018年同期的51%，已超過旅發局今年初的預期，當局有信心全年旅客量可逾3000萬人次。

不過，在人民幣匯價兌港元相對弱勢下，旅客赴港瘋狂購物的光景似乎不再。文化體育及旅遊局局長楊潤雄承認，內地旅客的消費模式轉變，少了大筆購物，多了深度遊，但人均消費額及留港日數與疫情前分別不大，只是消費類別與過去不同，受惠對象亦有別。

港口需求流失難復疫前水平 出口曾創最長下跌紀錄

特首在各場合多次強調香港的「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，但面對全球經濟疲弱，地緣局勢複雜等影響，香港轉口港地位正被鄰近地區取代。香港國際貨櫃碼頭（HIT）預計，2023年香港港口貨櫃吞吐量，將由2019年時的1800萬標準箱，跌至今年約1400萬標準箱。HIT指出，相比2019年，2023年葵青貨櫃碼頭整體吞吐量的跌幅約24%，其中的出入口貨量更下跌41%。儘管今年初內地全面復常通關，多項防疫政策取消，但在新冠疫情期間，航運公司大多將貨物轉移到鄰近港口，葵青的吞吐量無法回復到疫情前水平。據估計，香港已流失了約200萬個標準貨櫃至南沙和深圳港。HIT指，目前葵青貨櫃碼頭堆場平均使用率只有約50%，未充分利用的土地約80公頃。

進出口貿易方面，香港在今年9月創下出口連跌17個月的最長紀錄，超過2015年至2016年內地股災，以及1990年代末亞洲金融危機餘波創下的紀錄，到10月才見出口回升。政府統計處公布，今年首十個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌11%。同時，商品進口貨值下跌8.6%。首十個月錄得有形貿易逆差3802億元，相等於商品進口貨值的10%。

貿發局預計，今年本港出口將按年跌7%至9%，明年則有望反彈4%至6%，主要受惠環球市場對人工智能設備及相關電子產品需求上升，為本地出口商打下堅實基礎，以及為經濟增長提供動力，並準備好2025年環球經濟完全復甦。

政府財赤恐逾千億 施政被動圖靠庫房捱過周期

（資料圖片）

外界原本對中港通關寄以厚望，但疫後經濟未見報復式反彈，加上高息環境等因素導致樓市轉角，今年以來接連有地皮流標，令市民憂慮庫房見紅問題。政府財政儲備在2023年10月31日為6619億元，計入在政府發行的綠色債券所得666億港元收入後，本財政年度首七個月的財務狀況為1729億元赤字。財政司司長陳茂波最新預計，本財年赤字將略高於1000億元，遠高於今年初財政預算案所估計的563億元；他又預告，下年度可能難免再錄財政赤字，稱明年及後年要削減各政府部門1%開支以推行新政策，強調最重要是盡可能維持於一個經濟周期內收支綜合平衡。

施政冀以時間換空間

今年本港股、樓雙殺，政府不得不想辦法提振市場交投，《施政報告》將股票印花稅由0.13%下調至0.1%，市場預料將導致庫房損失約140億元收入。此外，樓市也未有全面撤辣，僅將買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）稅率減半，由15%減至7.5%，額外印花稅適用年期「3減2」，由三年變兩年。

面對各項收入大減，市民最擔心的莫過於政府來年會否加薪俸稅及利得稅，財爺在11月赴美出席APEC會議後撰寫網誌，提到「一些APEC成員正思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源」。「加稅」言論隨即令社會各界甚為側目，質疑他是否為「加稅」探口風。不過，他本月初立法會會議上「改口」，稱疫後市民和中小企受到的壓力較大，所以在討論增加稅收時亦要考慮有關因素，目前的經濟環境不宜作出一些很大增加市民或企業負擔的動作，政府會善用儲備及借貸能力，用時間給予政府解決問題的空間。

IPO集資額恐失落前五

港股表現持續疫弱，連帶新股市場亦見淡靜，預計今年的表現將為過去20年以來的低位。德勤預料，今年在港IPO的股份數目將為65家，合共集資約458億元，相較去年的84隻新股、集資996億元，按年分別減少23%及54%，按集資額計今年港交所排名全球第六，被印度證交所超越。

市況轉差，個別金融服務機構也正縮減規模，安永會計師事務所香港的法律分支機構LCLawyers（林朱律師事務所）將於明年初關閉，該律師事務所提供包括首次公開募股和企業融資、併購、私人財富以及法律和監管合規等服務。針對未來在香港提供法律服務的安排，安永大中華區發言人指，正在研究不同方案，當中包括收購或策略聯盟。

撰文：經濟通記者趙嘉駿

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